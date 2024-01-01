Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для общественного питания по требованию - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для кейтеринга по требованию предоставляет предприятиям платформу для заказа блюд или других блюд из местных ресторанов по мере необходимости. Эти решения связывают предприятия с местными поставщиками продуктов питания для создания заказов на питание для больших или малых групп. Это позволяет предприятиям предоставлять регулярные или нерегулярные обеды для своих сотрудников или быстро и легко обслуживать конкретные встречи или мероприятия как заранее, так и в день их проведения.