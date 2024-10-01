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Программное обеспечение для общественного питания по требованию - Самые популярные приложения - Джибути
Программное обеспечение для кейтеринга по требованию предоставляет предприятиям платформу для заказа блюд или других продуктов питания в местных ресторанах по мере необходимости. Эти решения связывают предприятия с местными поставщиками продуктов питания для создания заказов на питание для больших или малых групп. Это позволяет предприятиям предоставлять регулярные или нерегулярные обеды для своих сотрудников или быстро и легко обслуживать конкретные встречи или мероприятия как заранее, так и в день их проведения.
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Caviar
trycaviar.com
И действительно хорошие рестораны. Мы сотрудничаем с самыми крутыми/лучшими заведениями вашего города. Потому что это то, чем мы все занимаемся. Заказывайте доставку или самовывоз. Сэкономьте время с доставкой или сделайте заказ заранее и не платите комиссию за самовывоз. Вы также можете запланирова...
ezCater
ezcater.com
ezCater — крупнейший национальный рынок бизнес-кейтеринга, на котором работают более 79 000 ресторанов и предприятий общественного питания и обслуживается более 146 миллионов человек. ezCater предоставляет компаниям любого размера в любой точке страны умные решения для работы в области питания с уче...
Hoppier
hoppier.com
Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...
EAT Club
eatclub.com
EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам. EAT Club — это виртуальная столовая, которая может удовлетворить вкусы каждого, доставляя персонализированные вкусные блюда офисным командам.
Cater2.me
cater2.me
Cater2.me предлагает решения для корпоративного питания для команд, включая индивидуальный групповой заказ и виртуальные мероприятия, чтобы ваша команда была занята и сыта!
eatNgage
eatngage.com
Позвольте командам по продажам и маркетингу повысить посещаемость мероприятий и личное участие за счет онлайн-обеда, доставляемого прямо на стол потенциального клиента.
ZeroCater
zerocater.com
Решения для корпоративного питания и кафетерий, адаптированные к уникальным вкусам сотрудников, обеспечивая при этом гибкость и последовательность, которых ожидают компании.
Fooda
fooda.com
Используя технологии, Fooda обеспечивает сотрудников превосходной едой по разумным ценам, пока они на работе. Fooda предлагает вам фантастические местные рестораны. Местные рестораны, одобренные Fooda, подают, доставляют или доставляют вкусную еду к вам.
Sharebite
sharebite.com
Sharebite — это ведущая платформа продовольственных льгот, предназначенная для современной рабочей силы. Лучшие компании мира используют Sharebite для повышения вовлеченности сотрудников. В число наших клиентов входят ведущие в своей категории компании в сфере финансовых услуг (ведущие инвестиционны...
Foodee
food.ee
Foodee — это платформа корпоративного питания, которая доставляет еду из местных ресторанов в офисы в Северной Америке. Удобно заказывайте индивидуально упакованные обеды для своей команды: варианты доступны для каждого едока. Получайте тщательно подобранные предложения ресторанов, основанные на дие...