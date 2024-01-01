Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для общественного питания по требованию - Самые популярные приложения - Сен-Бартелеми Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для кейтеринга по требованию предоставляет предприятиям платформу для заказа блюд или других продуктов питания в местных ресторанах по мере необходимости. Эти решения связывают предприятия с местными поставщиками продуктов питания для создания заказов на питание для больших или малых групп. Это позволяет предприятиям предоставлять регулярные или нерегулярные обеды для своих сотрудников или быстро и легко обслуживать конкретные встречи или мероприятия как заранее, так и в день их проведения.