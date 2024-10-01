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Программное обеспечение для омниканальной коммерции - Самые популярные приложения - Камерун
Программное обеспечение для омниканальной коммерции позволяет предприятиям создавать беспрепятственный опыт покупок, позволяя клиентам взаимодействовать через все доступные каналы покупок и влияния. Программное обеспечение этого типа представляет собой единую платформу, оснащенную всеми необходимыми инструментами для управления несколькими каналами, включая онлайн, мобильные устройства, магазины и социальные сети. Это максимизирует точки соприкосновения с клиентами, сводя к минимуму внутренние усилия. Любой коммерческий бизнес может получить выгоду от омниканального решения, особенно тех, которые интегрируют онлайн-каналы и традиционные каналы, которые традиционно работают совершенно по-разному. Для достижения оптимальной производительности программное обеспечение для омниканальной коммерции должно интегрироваться с платформами электронной коммерции, системами управления розничной торговлей, ERP-системами и маркетинговым программным обеспечением. Конфигурация этих интеграций будет варьироваться в зависимости от платформы и потребностей пользователей, но основная цель — соединить все соответствующие каналы продаж. Кроме того, омниканальное программное обеспечение должно управлять как онлайн-каналами, так и внутримагазинными каналами, в отличие от программного обеспечения для многоканальной розничной торговли, которое ориентировано в первую очередь на объединение различных каналов электронной коммерции.
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BigCommerce
bigcommerce.com
О BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) — это ведущая платформа электронной коммерции с открытым программным обеспечением как услуга (SaaS), которая позволяет торговцам всех размеров строить, внедрять инновации и развивать свой бизнес в Интернете. BigCommerce предоставляет продавцам сложную функцио...
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
DelightChat
delightchat.io
Увеличивайте продажи и управляйте поддержкой без особых усилий - Многоканальная поддержка клиентов. Отвечайте клиентам по всем каналам с единой панели управления — WhatsApp, Instagram, Facebook, электронной почты и живого чата. - Маркетинг в WhatsApp. Отправляйте рекламные трансляции с помощью офиц...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi предоставляет брендам потребительских товаров и оптовикам комплексную торговую платформу B2B, позволяющую последовательно управлять всеми аспектами омниканальных продаж. Предоставляя вам возможность продавать больше, лучше и быстрее, наша платформа уникальным образом сочетает в себе электрон...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat предоставляет профессиональные решения для чат-коммерции широкому кругу розничных продавцов в Гонконге, Тайване, Сингапуре, Малайзии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как официальный поставщик бизнес-решений WhatsApp и официальный партнер Meta и LINE, мы предлагаем передовые бизнес-решения ...
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce — это компонуемое решение, созданное для упрощения управления сложными каталогами продуктов, поиска, ценообразования, заказов и управления клиентами по нескольким каналам с широкими возможностями расширения и мгновенным удобством использования. Масштабируйте свой бизнес с помощью перс...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Благодаря своей ведущей платформе управления потоками данных Feedonomics помогает брендам и ритейлерам оптимизировать и размещать свои каталоги продуктов в сотнях торговых точек электронной коммерции по всему миру. Наши комплексные решения для торговых площадок и рекламных каналов автоматизируют мно...
easySales
easy-sales.com
easySales — это облачная SaaS-платформа, которая автоматизирует деятельность электронной коммерции для интернет-магазинов, позволяя им с легкостью продавать по нескольким каналам, сокращая эксплуатационные расходы и развивая свой бизнес. Он предлагает облачную многоканальную автоматизацию списков пр...
ikas
ikas.com
ikas — это инновационная платформа электронной коммерции, специально разработанная для малых и средних предприятий и предпринимателей. Его удобный интерфейс позволяет пользователю легко создать интернет-магазин, не требуя каких-либо технических знаний. Кроме того, его расширенные функции позволяют б...
PIPE17
pipe17.com
Pipe17 соединяет торговые предприятия электронной коммерции с расширяющимся набором торговых площадок, 3PL, финансовыми системами и приложениями SaaS для формирования сквозных автоматизированных операций. Продавцы получают контроль и прозрачность на каждом этапе цикла выполнения заказов, могут управ...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
Endear
endearhq.com
Endear — это первая платформа управления взаимоотношениями с клиентами в розничной торговле, созданная для сотрудников магазинов, позволяющая отправлять и отслеживать персонализированные обращения к клиентам. Endear подключается к точкам продаж и другим соответствующим приложениям, чтобы объединить ...
Shipedge
shipedge.com
Shipedge — это модульное и масштабируемое решение для автоматизации сложных операций электронной коммерции. Shipedge полностью основан на Интернете, и его основными модулями являются системы управления заказами и управления складами для автоматизации операций электронной коммерции. Мы помогаем компа...
Syncware
syncware.com
Программное обеспечение для автоматизации для синхронизации заказов, поставок и запасов для многоканальных брендов потребительских товаров.
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — это программное обеспечение для многоканального управления, которое оптимизирует продажи на всех платформах, таких как Amazon, eBay, Etsy, Reverb и Mirakl, а также поддерживает более 1000 других интеграций. - Используя наш расширенный модуль автоматизации, команды могут обрабатывать...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Kooomo
kooomo.com
Kooomo работает с клиентами, чтобы максимизировать все каналы цифровых продаж по всему миру, объединяя наш опыт и платформу нового поколения в проверенное и доступное облачное решение для цифровой коммерции. Платформа Kooomo, созданная менеджерами электронной коммерции и включенная в «Магический ква...
Quivers
quivers.com
Quivers предлагает решение для совместной коммерции, которое поможет вашему бренду выполнять заказы напрямую, не конкурируя с розничными продавцами.
Omisell
omisell.com
Миссия Omisell — предоставить простой и удобный опыт онлайн-продавцам. Мы предлагаем услуги и решения, которые помогают продавцам управлять заказами по всем офлайн- и онлайн-каналам продаж. Анализ стратегий продаж и автоматизация выполнения заказов становятся значительно проще благодаря системе и да...
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit — это программное решение для электронной коммерции, которое позволяет вам быстро и просто управлять всеми процедурами заказов и выставления счетов на онлайн-рынке и в системах электронной коммерции с единой панели. Инструмент управления продуктами Bicockpit упрощает для пользователей межп...
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder — это многоканальное розничное решение премиум-класса для компаний, которые продают товары на eBay, Amazon, Magento, Shopify и других платформах.
SQQUID
sqquid.com
Многоканальная автоматизация продаж SQQUID помогает ритейлерам увеличивать продажи и сокращать расходы на обработку заказов и доставку в нескольких магазинах и онлайн-каналах.
Twirll
twirll.com
Все бизнес-приложения в одном облачном решении для роста, автоматизации и ведения бизнеса в сфере гостеприимства, розничной торговли (B2C), оптовой торговли (B2B), производства и услуг.
Accumula
accumula.com
Омниканальная платформа Accumula объединяет онлайн- и офлайн-каналы ритейлеров для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов. Мы интегрируем операции электронной коммерции, внутренних магазинов и бэк-офиса в единую систему, сводя к минимуму переобучение и максимизируя продажи. Розничные торго...
ChannelApe
channelape.com
Программное обеспечение для стратегического управления запасами для торговли Три основных продукта: 1. Insights — информационная панель, отчеты и оповещения, созданные для многоканальных брендов. Точно знайте, что у вас есть, где и почему. Бизнес-аналитика, созданная для коммерции. Отчеты о заказах,...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — это глобальная платформа роста для омниканальных ритейлеров. Осуществите всю свою коммерческую деятельность с помощью единой платформы. Благодаря более чем 100 интеграциям (включая популярные платформы, такие как Amazon, eBay, Shopify и Walmart), Linnworks охватывает все, что вам нужно —...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего ба...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse — это компания-разработчик программного обеспечения для трансграничной интеграции электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая активно поддерживает предприятия, которые хотят добиться успеха на международной арене электронной коммерции. Он предоставляет широкий спектр ...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантирует самую быструю окупаемость электронной коммерции B2B на рынке. Наша приверженность успеху клиентов, простота кода или его отсутствие, а также унифицированная целостность данных с помощью механизма StockPort™ предоставляют вам партнера по электронной коммерции, заинтересованного...
ShopVibes
shop-vibes.de
Shopvibes объединяет управление информацией о продуктах (PIM), управление подачей/каналами и аналитику цифровых полок в одной центральной системе и, таким образом, обеспечивает целостную оптимизацию всех каналов продаж. Таким образом, shopvibes поддерживает бренды, производителей и розничных продавц...
Productsup
productsup.com
Productsup — это ведущая платформа для взаимодействия продуктов с потребителем (P2C), позволяющая производителям, брендам, поставщикам услуг и торговым площадкам превратить коммерческую анархию в коммерческий успех. Платформа Productsup P2C предлагает ряд решений, таких как управление фидами, взаимо...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для пот...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror — это программное обеспечение для многоканального управления, разработанное для людей и компаний, которые продают товары через Интернет. Listing Mirror интегрируется с популярными торговыми площадками и позволяет вам управлять листингами, доставкой и запасами из одного пользовательско...