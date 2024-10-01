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Программное обеспечение для омниканальной коммерции - Самые популярные приложения - Чили Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для омниканальной коммерции позволяет предприятиям создавать беспрепятственный опыт покупок, позволяя клиентам взаимодействовать через все доступные каналы покупок и влияния. Программное обеспечение этого типа представляет собой единую платформу, оснащенную всеми необходимыми инструментами для управления несколькими каналами, включая онлайн, мобильные устройства, магазины и социальные сети. Это максимизирует точки соприкосновения с клиентами, сводя к минимуму внутренние усилия. Любой коммерческий бизнес может получить выгоду от омниканального решения, особенно тех, которые интегрируют онлайн-каналы и традиционные каналы, которые традиционно работают совершенно по-разному. Для достижения оптимальной производительности программное обеспечение для омниканальной коммерции должно интегрироваться с платформами электронной коммерции, системами управления розничной торговлей, ERP-системами и маркетинговым программным обеспечением. Конфигурация этих интеграций будет варьироваться в зависимости от платформы и потребностей пользователей, но основная цель — соединить все соответствующие каналы продаж. Кроме того, омниканальное программное обеспечение должно управлять как онлайн-каналами, так и внутримагазинными каналами, в отличие от программного обеспечения для многоканальной розничной торговли, которое ориентировано в первую очередь на объединение различных каналов электронной коммерции.