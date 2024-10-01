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Программное обеспечение для оффборда - Самые популярные приложения
Программное обеспечение Offboarding оптимизирует процесс ухода и увольнения сотрудников, упрощая административные задачи. Это помогает более эффективно управлять переходом увольняющихся сотрудников за счет сокращения бумажной работы и централизации процесса увольнения в едином интерфейсе. Программное обеспечение автоматизирует различные административные задачи, такие как создание индивидуальной документации об отпусках, создание выездных документов и выдача рекомендательных писем. Кроме того, это помогает поддерживать бренд и репутацию компании во время увольнений сотрудников. Программное обеспечение для оффбординга, которое часто интегрируется в более широкую систему управления персоналом, дополняет другие функции, такие как рекрутинг, адаптация и выходные собеседования.
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kickresume.com
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greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — это набор облачных HR-решений для малых и средних предприятий (МСП). Он предлагает инструменты повышения производительности для лучшего управления людьми, упрощения HR-процессов и профессионального предоставления HR-услуг. Портал сотрудников для самообслуживания руководителей и с...
GoCo
goco.io
GoCo — это современное универсальное HR-решение с первоклассной поддержкой клиентов, которое позволяет легко оптимизировать ваши HR-процессы и данные. GoCo предлагает все, что вам нужно для управления персоналом, в одном простом в использовании решении: от адаптации и льгот до управления производите...
ChurnKey
churnkey.co
Вы фокусируетесь на продукте и росте. Мы позаботимся об удержании за вас. Используйте Churnkey, чтобы повысить эффективность каждого аспекта удержания клиентов и оптимизировать рост вашей компании: персонализированные потоки отмены, которые удерживают подписчиков, восстановление неудачных платежей и...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — это LMS, которую наиболее быстрорастущие компании мира используют для создания программ обучения и развития, которые нравятся сотрудникам и партнерам и которые способствуют повышению прибыли.
Qualee
qualee.com
Qualee — это отмеченная наградами платформа для взаимодействия с сотрудниками, созданная для повышения организационной согласованности и принадлежности. Мы упрощаем компаниям поддержание вовлеченности талантов на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, включая адаптацию, обучение, микро-опрос...