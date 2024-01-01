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Программное обеспечение «Цели и ключевые результаты» (OKR) - Самые популярные приложения
Программное обеспечение «Цели и ключевые результаты» (OKR) — это специализированные инструменты, предназначенные для установки, передачи, отслеживания и измерения целей и результатов в бизнесе. С помощью программного обеспечения OKR руководство может эффективно устанавливать и контролировать цели как для команд, так и для отдельных лиц. Эти инструменты представляют собой эффективную альтернативу неформальным методам, таким как обмен мгновенными сообщениями или комментарии в других инструментах для проверки целей, где отслеживание прогресса может быть затруднительным, а данные могут быть легко потеряны. Программное обеспечение OKR предлагает членам команды выделенную и централизованную платформу для документирования прогресса достижения цели, выявления препятствий и составления отчетов о выполнении, что позволяет руководству оценивать общую производительность во всей организации. Некоторые системы управления эффективностью включают в себя функции OKR наряду с механизмами обратной связи и анализа на 360 градусов, которые обычно присутствуют в этих продуктах. Кроме того, программное обеспечение OKR имеет некоторое сходство с программным обеспечением для управления задачами, хотя оно больше ориентировано на обеспечение соответствия ежедневных задач более широким целям команды и компании.
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Asana
asana.com
Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Fibery
fibery.io
Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая позволяет руководителям создавать заинтересованные, высокопроизводительные команды, вдохновлять победную культуру и принимать стратегические бизнес-решения на основе данных.
Hive
hive.com
Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.
15Five
15five.com
Программное обеспечение 15Five повышает производительность и вовлеченность сотрудников, постоянно задавая вопросы и начиная правильные разговоры.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
Profit.co
profit.co
Программное обеспечение OKR, которое поможет вам реализовать вашу стратегию. Сосредоточьтесь на целях. Измерьте свой прогресс. Достигайте результатов.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome — это универсальная платформа для управления производительностью. OKR и цели, обзоры эффективности, обратная связь, встречи один на один, опросы вовлеченности. Демо сейчас.
Range
range.co
Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст (ранее Soapbox) помогает менеджерам лучше проводить командные встречи и дискуссии один на один. Создавайте планы, управляйте собраниями, ставьте цели и получайте отзывы — все в одном месте.
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
WorkBoard
myworkboard.com
Согласуйте результаты, координируйте целенаправленную работу и обеспечьте подотчетность в распределенных организациях.
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan предлагает стратегическое портфолио Microsoft Office 365, решение для управления финансами и ресурсами, которое соответствует потребностям каждого PMO.
Officevibe
officevibe.com
Выявите лучших в своей команде. Единая платформа для взаимодействия с членами вашей команды и укрепления доверия. Решайте проблемы и укрепляйте сильные стороны, чтобы ваша команда могла работать максимально эффективно.
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software — это интегрированная, комплексная, непрерывная платформа управления производительностью, включающая производительность, цели или OKR, обратную связь, индивидуальные встречи, признание, обучение и импульсные опросы — для улучшения реализации стратегии и обеспечения роста.
Weekdone
weekdone.com
Согласуйте свою организацию с помощью эффективной постановки целей на основе OKR, еженедельных проверок и отслеживания эффективности сотрудников. Управляйте командой до 3 пользователей бесплатно.
Perdoo
perdoo.com
Платформа OKR, которую используют амбициозные организации в более чем 70 странах. Бесплатно навсегда. Неограниченное количество целей. Лучшая поддержка и ресурсы.
Apptio
apptio.com
Apptio — компания из Белвью, штат Вашингтон, основанная в 2007 году и занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления технологическим бизнесом как услуги (SaaS). Корпоративные приложения Apptio предназначены для оценки и информирования о стоимости ИТ-услуг для целей планирования, со...
Betterworks
betterworks.com
Объедините свою организацию и дайте своим сотрудникам возможность эффективно работать за счет согласованности, приверженности и прозрачности.
Swit
swit.io
Swit — это общекорпоративная платформа для совместной работы, которая легко объединяет командный чат и управление задачами в одном удобном месте.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox — это программное обеспечение для вовлечения и повышения эффективности, которое позволяет вам повышать вовлеченность и удержание сотрудников, обучая менеджеров с помощью обратной связи и инструментов повышения эффективности.
Ally.io
ally.io
Ally.io предоставляет лучшее в своем классе программное обеспечение для OKR. Узнайте, как ваша компания может измерять цели и отслеживать эффективность.
Tability
tability.app
Получите свои цели из электронных таблиц. Более разумный и простой способ согласовать вашу команду с целями и результатами, не ощущая при этом рутинной работы.
Businessmap
businessmap.io
Businessmap предлагает наиболее гибкое программное обеспечение для обеспечения динамичности предприятия, ориентированного на результат. Его непревзойденная функциональность объединяет три категории инструментов в одну: управление портфелем проектов, управление целями через цели и ключевые результаты...
ConectoHub
conectohub.com
OKR Интегрированное гибкое управление работой. Управляйте своей работой и связывайте результаты бизнеса с целями компании. Управление проектами. Управление задачами. Управление командой.
dobee
dobee.it
Мотивирующая мобилизация для стратегии, целей и OKR! Давайте сделаем это! — это цифровой инструмент, обеспечивающий вовлеченность, прозрачность, целенаправленность и скорость, когда стратегии необходимо превратить в действия. Достигните той силы исполнения, которую вы заслуживаете!
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark — это динамичный рабочий центр на базе искусственного интеллекта, который снабжает команды компонентами для управления проектами, людьми и процессами. Создавайте уникальные рабочие процессы с помощью универсальных информационных панелей MetaSpark, настраиваемых шаблонов и множества инструм...
Quantive
quantive.com
Лучшая платформа для превращения стратегии в результаты. Встраивайте стратегический контекст, приоритеты и прогресс в повседневную жизнь и лучше реализуйте свой бизнес-потенциал.
Frankli
frankli.io
Система управления эффективностью и платформа взаимодействия для высокопроизводительных организаций. Соедините людей с компанией, стратегией и друг с другом. Легко интегрируется.
ACELERA
acelera.io
ACELERA — это универсальная платформа для разработки и реализации стратегии, которая позволяет согласовывать цели организации со всеми сотрудниками, используя методологию OKR в качестве нашей основы.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гант) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратеги...
Simplamo
simplamo.com
Simplamo® — это программное обеспечение для бизнеса, которое объединяет мощные инструменты, позволяющие вашим сотрудникам оставаться счастливыми, достигая общей цели.
Kendis
kendis.io
Kendis — это плата цифровых программ, используемая для планирования и управления цепочками, релизами и портфелем Agile. Предоставление организациям идеальной и мгновенной визуализации во время приращения их программы или решения. Kendis интегрируется с JIRA и предлагает двустороннюю синхронизацию в ...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt — это решение, которое ведущие организации используют для подключения, управления и реализации своих наиболее важных планов и инициатив.
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches — это самая передовая в мире платформа управления акселераторами, которая предлагает инструменты, необходимые для масштабирования современных программ акселераторов и инкубаторов.
ITIKsoft
itiksoft.com
Программное обеспечение для управления, которое действительно обеспечивает улучшения. Наш пакет управления помогает директорам и менеджерам улучшить способы управления своей командой, являясь инструментом для лучшего согласования, координации и общения.
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan дает вам все самое лучшее для управления производительностью в одном месте. Делитесь идеями, ставьте цели и получайте обратную связь в режиме реального времени.
Jell
jell.com
Ежедневные стендапы для объединения команд. Управляйте целями и OKR. Интегрируется со Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello и другими. Попробуйте бесплатно в течение 14 дней.
Devokr
devokr.net
Devokr — это программное обеспечение OKR нового поколения, которое предоставляет простые и удобные экраны для управления OKR и согласования команд друг с другом. Организации могут легко разрабатывать свои стратегии и связывать их с целями для распространения этих стратегий на всех членов организации...
Workteam
workte.am
Управление целями рабочей группы предназначено для того, чтобы помочь сотрудникам планировать и согласовывать свои цели с корпоративными целями.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker — это платформа Performance Intelligence, которая помогает лидерам строить лучший бизнес. Аналитика эффективности бизнеса в режиме реального времени означает, что каждый знает, где он находится, лидеры могут руководить, члены команды получают эффективное обучение, и бизнес становится лучше....
Maus
maus.com
Стратегическое планирование и реализация, которые умножают ценность бизнеса. Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового планирования и планирования выхода, которая превращает большие идеи в действия. С помощью одной простой в использовании платформы вы можете планировать, вн...
Alignment.io
alignment.io
Лучший способ объединить ваши команды. Создавайте, согласовывайте и реализуйте свое видение с помощью стратегической платформы Alignment на базе искусственного интеллекта. Совместите свою команду с тем, что важнее всего: автоматизация ритма. Постоянный расчет времени и автоматизация, обеспечивающие ...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy — единственное программное обеспечение для OKR и стратегий, в котором работает опытный стратег с многолетним практическим опытом построения, реализации и управления вашим планом. Большинству руководителей приходится сталкиваться с меняющимися требованиями, из-за которых увязывание долгоср...
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM предоставляет прогрессивное, лучшее в своем классе решение OKR с набором основных компетенций в области управления персоналом, которое позволяет пользователям конкурировать на рынке. DoerHRM объединяет непрерывное управление производительностью, постановку целей, вовлечение сотрудников и упр...
Possibleworks
possibleworks.com
MaybeWorks — это система управления целями на основе OKR для предприятий малого и среднего бизнеса. Сосредоточено на обеспечении индивидуального и командного соответствия приоритетам организации для достижения правильных результатов. Мы даем лидерам возможность создавать высокопроизводительные коман...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...
WorkDove
workdove.com
Платформа WorkDove для управления вовлеченностью, производительностью и талантами повышает качество обслуживания сотрудников. Наши клиенты создают сплоченные, высокопроизводительные команды и делают талант конкурентным преимуществом для достижения бизнес-результатов. Платформа WorkDove дает клиентам...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat помогает командам создавать продукты, которые ускоряют достижение бизнес-результатов. Отмеченная наградами адаптивная платформа портфолио продуктов позволяет командам разрабатывать стратегии, расставлять приоритеты, планировать, поставлять, измерять и улучшать свои продукты. Более 4000 ко...
Twiser
twiser.com
Twiser — это универсальный набор инструментов управления талантами, предназначенный для предприятий любого размера и отраслей. Платформа включает в себя широкий спектр продуктов, в том числе: • Постановка целей с помощью OKR • Помощник по OKR на базе искусственного интеллекта • Управление компетенци...
Mirro
mirro.io
Mirro.io позволяет быстрорастущим МСП создавать прозрачную и процветающую культуру на рабочем месте, которая способствует благополучию сотрудников и улучшает удержание талантов. Наша платформа управления эффективностью помогает организациям преодолеть гибридное разобщение на рабочем месте, поощряя ч...
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp — это универсальная операционная система для создания гибких, вовлеченных и высокопроизводительных команд — где бы они ни работали. С помощью гибких инструментов, таких как OKR и Check-ins, Mooncamp стремится помочь организациям всех форм и размеров создать счастливые рабочие места и принят...