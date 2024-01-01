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Программное обеспечение «Цели и ключевые результаты» (OKR) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение «Цели и ключевые результаты» (OKR) — это специализированные инструменты, предназначенные для установки, передачи, отслеживания и измерения целей и результатов в бизнесе. С помощью программного обеспечения OKR руководство может эффективно устанавливать и контролировать цели как для команд, так и для отдельных лиц. Эти инструменты представляют собой эффективную альтернативу неформальным методам, таким как обмен мгновенными сообщениями или комментарии в других инструментах для проверки целей, где отслеживание прогресса может быть затруднительным, а данные могут быть легко потеряны. Программное обеспечение OKR предлагает членам команды выделенную и централизованную платформу для документирования прогресса достижения цели, выявления препятствий и составления отчетов о выполнении, что позволяет руководству оценивать общую производительность во всей организации. Некоторые системы управления эффективностью включают в себя функции OKR наряду с механизмами обратной связи и анализа на 360 градусов, которые обычно присутствуют в этих продуктах. Кроме того, программное обеспечение OKR имеет некоторое сходство с программным обеспечением для управления задачами, хотя оно больше ориентировано на обеспечение соответствия ежедневных задач более широким целям команды и компании.

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Asana

Asana

asana.com

Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Fibery

Fibery

fibery.io

Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.

Wrike

Wrike

wrike.com

Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

Lattice

Lattice

lattice.com

Lattice — это платформа управления персоналом, которая позволяет руководителям создавать заинтересованные, высокопроизводительные команды, вдохновлять победную культуру и принимать стратегические бизнес-решения на основе данных.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

15Five

15Five

15five.com

Программное обеспечение 15Five повышает производительность и вовлеченность сотрудников, постоянно задавая вопросы и начиная правильные разговоры.

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.

Profit.co

Profit.co

profit.co

Программное обеспечение OKR, которое поможет вам реализовать вашу стратегию. Сосредоточьтесь на целях. Измерьте свой прогресс. Достигайте результатов.

Leapsome

Leapsome

leapsome.com

Leapsome — это универсальная платформа для управления производительностью. OKR и цели, обзоры эффективности, обратная связь, встречи один на один, опросы вовлеченности. Демо сейчас.

Range

Range

range.co

Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.

Hypercontext

Hypercontext

hypercontext.com

Гиперконтекст (ранее Soapbox) помогает менеджерам лучше проводить командные встречи и дискуссии один на один. Создавайте планы, управляйте собраниями, ставьте цели и получайте отзывы — все в одном месте.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...

WorkBoard

WorkBoard

myworkboard.com

Согласуйте результаты, координируйте целенаправленную работу и обеспечьте подотчетность в распределенных организациях.

OnePlan

OnePlan

oneplan.ai

OnePlan предлагает стратегическое портфолио Microsoft Office 365, решение для управления финансами и ресурсами, которое соответствует потребностям каждого PMO.

Officevibe

Officevibe

officevibe.com

Выявите лучших в своей команде. Единая платформа для взаимодействия с членами вашей команды и укрепления доверия. Решайте проблемы и укрепляйте сильные стороны, чтобы ваша команда могла работать максимально эффективно.

Inspire Software

Inspire Software

inspiresoftware.com

Inspire Software — это интегрированная, комплексная, непрерывная платформа управления производительностью, включающая производительность, цели или OKR, обратную связь, индивидуальные встречи, признание, обучение и импульсные опросы — для улучшения реализации стратегии и обеспечения роста.

Weekdone

Weekdone

weekdone.com

Согласуйте свою организацию с помощью эффективной постановки целей на основе OKR, еженедельных проверок и отслеживания эффективности сотрудников. Управляйте командой до 3 пользователей бесплатно.

Perdoo

Perdoo

perdoo.com

Платформа OKR, которую используют амбициозные организации в более чем 70 странах. Бесплатно навсегда. Неограниченное количество целей. Лучшая поддержка и ресурсы.

Apptio

Apptio

apptio.com

Apptio — компания из Белвью, штат Вашингтон, основанная в 2007 году и занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления технологическим бизнесом как услуги (SaaS). Корпоративные приложения Apptio предназначены для оценки и информирования о стоимости ИТ-услуг для целей планирования, со...

Betterworks

Betterworks

betterworks.com

Объедините свою организацию и дайте своим сотрудникам возможность эффективно работать за счет согласованности, приверженности и прозрачности.

Swit

Swit

swit.io

Swit — это общекорпоративная платформа для совместной работы, которая легко объединяет командный чат и управление задачами в одном удобном месте.

Hirebook

Hirebook

hirebook.com

Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...

Peoplebox

Peoplebox

peoplebox.ai

Peoplebox — это программное обеспечение для вовлечения и повышения эффективности, которое позволяет вам повышать вовлеченность и удержание сотрудников, обучая менеджеров с помощью обратной связи и инструментов повышения эффективности.

Ally.io

Ally.io

ally.io

Ally.io предоставляет лучшее в своем классе программное обеспечение для OKR. Узнайте, как ваша компания может измерять цели и отслеживать эффективность.

Tability

Tability

tability.app

Получите свои цели из электронных таблиц. Более разумный и простой способ согласовать вашу команду с целями и результатами, не ощущая при этом рутинной работы.

Businessmap

Businessmap

businessmap.io

Businessmap предлагает наиболее гибкое программное обеспечение для обеспечения динамичности предприятия, ориентированного на результат. Его непревзойденная функциональность объединяет три категории инструментов в одну: управление портфелем проектов, управление целями через цели и ключевые результаты...

ConectoHub

ConectoHub

conectohub.com

OKR Интегрированное гибкое управление работой. Управляйте своей работой и связывайте результаты бизнеса с целями компании. Управление проектами. Управление задачами. Управление командой.

dobee

dobee

dobee.it

Мотивирующая мобилизация для стратегии, целей и OKR! Давайте сделаем это! — это цифровой инструмент, обеспечивающий вовлеченность, прозрачность, целенаправленность и скорость, когда стратегии необходимо превратить в действия. Достигните той силы исполнения, которую вы заслуживаете!

MetaSpark

MetaSpark

metaspark.io

MetaSpark — это динамичный рабочий центр на базе искусственного интеллекта, который снабжает команды компонентами для управления проектами, людьми и процессами. Создавайте уникальные рабочие процессы с помощью универсальных информационных панелей MetaSpark, настраиваемых шаблонов и множества инструм...

Quantive

Quantive

quantive.com

Лучшая платформа для превращения стратегии в результаты. Встраивайте стратегический контекст, приоритеты и прогресс в повседневную жизнь и лучше реализуйте свой бизнес-потенциал.

Frankli

Frankli

frankli.io

Система управления эффективностью и платформа взаимодействия для высокопроизводительных организаций. Соедините людей с компанией, стратегией и друг с другом. Легко интегрируется.

ACELERA

ACELERA

acelera.io

ACELERA — это универсальная платформа для разработки и реализации стратегии, которая позволяет согласовывать цели организации со всеми сотрудниками, используя методологию OKR в качестве нашей основы.

FlowyTeam

FlowyTeam

flowyteam.com

flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гант) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратеги...

Simplamo

Simplamo

simplamo.com

Simplamo® — это программное обеспечение для бизнеса, которое объединяет мощные инструменты, позволяющие вашим сотрудникам оставаться счастливыми, достигая общей цели.

Kendis

Kendis

kendis.io

Kendis — это плата цифровых программ, используемая для планирования и управления цепочками, релизами и портфелем Agile. Предоставление организациям идеальной и мгновенной визуализации во время приращения их программы или решения. Kendis интегрируется с JIRA и предлагает двустороннюю синхронизацию в ...

AchieveIt

AchieveIt

achieveit.com

AchieveIt — это решение, которое ведущие организации используют для подключения, управления и реализации своих наиболее важных планов и инициатив.

Team Coaches

Team Coaches

teamcoach.es

Team Coaches — это самая передовая в мире платформа управления акселераторами, которая предлагает инструменты, необходимые для масштабирования современных программ акселераторов и инкубаторов.

ITIKsoft

ITIKsoft

itiksoft.com

Программное обеспечение для управления, которое действительно обеспечивает улучшения. Наш пакет управления помогает директорам и менеджерам улучшить способы управления своей командой, являясь инструментом для лучшего согласования, координации и общения.

GoalSpan

GoalSpan

goalspan.com

GoalSpan дает вам все самое лучшее для управления производительностью в одном месте. Делитесь идеями, ставьте цели и получайте обратную связь в режиме реального времени.

Jell

Jell

jell.com

Ежедневные стендапы для объединения команд. Управляйте целями и OKR. Интегрируется со Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello и другими. Попробуйте бесплатно в течение 14 дней.

Devokr

Devokr

devokr.net

Devokr — это программное обеспечение OKR нового поколения, которое предоставляет простые и удобные экраны для управления OKR и согласования команд друг с другом. Организации могут легко разрабатывать свои стратегии и связывать их с целями для распространения этих стратегий на всех членов организации...

Workteam

Workteam

workte.am

Управление целями рабочей группы предназначено для того, чтобы помочь сотрудникам планировать и согласовывать свои цели с корпоративными целями.

Waymaker

Waymaker

waymaker.io

Waymaker — это платформа Performance Intelligence, которая помогает лидерам строить лучший бизнес. Аналитика эффективности бизнеса в режиме реального времени означает, что каждый знает, где он находится, лидеры могут руководить, члены команды получают эффективное обучение, и бизнес становится лучше....

Maus

Maus

maus.com

Стратегическое планирование и реализация, которые умножают ценность бизнеса. Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового планирования и планирования выхода, которая превращает большие идеи в действия. С помощью одной простой в использовании платформы вы можете планировать, вн...

Alignment.io

Alignment.io

alignment.io

Лучший способ объединить ваши команды. Создавайте, согласовывайте и реализуйте свое видение с помощью стратегической платформы Alignment на базе искусственного интеллекта. Совместите свою команду с тем, что важнее всего: автоматизация ритма. Постоянный расчет времени и автоматизация, обеспечивающие ...

OnStrategy

OnStrategy

onstrategyhq.com

OnStrategy — единственное программное обеспечение для OKR и стратегий, в котором работает опытный стратег с многолетним практическим опытом построения, реализации и управления вашим планом. Большинству руководителей приходится сталкиваться с меняющимися требованиями, из-за которых увязывание долгоср...

DoerHRM

DoerHRM

doerhrm.com

DoerHRM предоставляет прогрессивное, лучшее в своем классе решение OKR с набором основных компетенций в области управления персоналом, которое позволяет пользователям конкурировать на рынке. DoerHRM объединяет непрерывное управление производительностью, постановку целей, вовлечение сотрудников и упр...

Possibleworks

Possibleworks

possibleworks.com

MaybeWorks — это система управления целями на основе OKR для предприятий малого и среднего бизнеса. Сосредоточено на обеспечении индивидуального и командного соответствия приоритетам организации для достижения правильных результатов. Мы даем лидерам возможность создавать высокопроизводительные коман...

Asanify

Asanify

asanify.com

Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...

WorkDove

WorkDove

workdove.com

Платформа WorkDove для управления вовлеченностью, производительностью и талантами повышает качество обслуживания сотрудников. Наши клиенты создают сплоченные, высокопроизводительные команды и делают талант конкурентным преимуществом для достижения бизнес-результатов. Платформа WorkDove дает клиентам...

Dragonboat

Dragonboat

dragonboat.io

Dragonboat помогает командам создавать продукты, которые ускоряют достижение бизнес-результатов. Отмеченная наградами адаптивная платформа портфолио продуктов позволяет командам разрабатывать стратегии, расставлять приоритеты, планировать, поставлять, измерять и улучшать свои продукты. Более 4000 ко...

Twiser

Twiser

twiser.com

Twiser — это универсальный набор инструментов управления талантами, предназначенный для предприятий любого размера и отраслей. Платформа включает в себя широкий спектр продуктов, в том числе: • Постановка целей с помощью OKR • Помощник по OKR на базе искусственного интеллекта • Управление компетенци...

Mirro

Mirro

mirro.io

Mirro.io позволяет быстрорастущим МСП создавать прозрачную и процветающую культуру на рабочем месте, которая способствует благополучию сотрудников и улучшает удержание талантов. Наша платформа управления эффективностью помогает организациям преодолеть гибридное разобщение на рабочем месте, поощряя ч...

Mooncamp

Mooncamp

mooncamp.com

Mooncamp — это универсальная операционная система для создания гибких, вовлеченных и высокопроизводительных команд — где бы они ни работали. С помощью гибких инструментов, таких как OKR и Check-ins, Mooncamp стремится помочь организациям всех форм и размеров создать счастливые рабочие места и принят...

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