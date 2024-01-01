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Программное обеспечение «Цели и ключевые результаты» (OKR) - Самые популярные приложения - Американское Самоа
Программное обеспечение «Цели и ключевые результаты» (OKR) — это специализированные инструменты, предназначенные для установки, передачи, отслеживания и измерения целей и результатов в бизнесе. С помощью программного обеспечения OKR руководство может эффективно устанавливать и контролировать цели как для команд, так и для отдельных лиц. Эти инструменты представляют собой эффективную альтернативу неформальным методам, таким как обмен мгновенными сообщениями или комментарии в других инструментах для проверки целей, где отслеживание прогресса может быть затруднительным, а данные могут быть легко потеряны. Программное обеспечение OKR предлагает членам команды выделенную и централизованную платформу для документирования прогресса достижения цели, выявления препятствий и составления отчетов о выполнении, что позволяет руководству оценивать общую производительность во всей организации. Некоторые системы управления эффективностью включают в себя функции OKR наряду с механизмами обратной связи и анализа на 360 градусов, которые обычно присутствуют в этих продуктах. Кроме того, программное обеспечение OKR имеет некоторое сходство с программным обеспечением для управления задачами, хотя оно больше ориентировано на обеспечение соответствия ежедневных задач более широким целям команды и компании.
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Asana
asana.com
Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Компания Bloom Growth призвана помочь командам предпринимательских лидеров достичь своих целей, предлагая руку помощи в укреплении организационного здоровья и лидерских навыков. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, со своими мечтами, командами и препятствиями. Наша экосистема роста обеспечит бла...
Hive
hive.com
Hive помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все инструменты, которые вам нужны и нужны, а если нет, мы создадим их для вас. Благодаря гибкому представлению проектов и бесконечным возможностям настройки Hive предлагает управление...
15Five
15five.com
Платформа стратегического управления эффективностью 15Five стимулирует действия и влияние, помогая процветанию предприятий и их сотрудников. Сочетая генеративный искусственный интеллект, пользовательскую аналитику и принципы, ориентированные на человека, HR-лидеры могут повысить вовлеченность, произ...
Profit.co
profit.co
Программное обеспечение OKR от Profit.co помогает вашей организации реализовывать стратегии с использованием подхода, ориентированного на OKR. Profit.co позволяет вам выполнять итерации быстрее, используя цикл «Планирование-Выполнение-Вовлечение-Обучение» каждый квартал. Вы можете планировать и согл...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
Range
range.co
Range — это место, где удаленные и гибридные команды могут общаться друг с другом, асинхронно или в режиме реального времени. Проводите эффективные проверки и встречи в удобном для вашей команды графике, который позволит вам всем знать: – Знать, кто над чем работает, кому нужна помощь и как они себя...
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст помогает менеджерам проводить более эффективные встречи, связанные с их OKR и обзорами, и ему доверяют более 100 тысяч менеджеров в таких компаниях, как Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe и других. Менеджеры используют наше приложение для проведения личных встреч, командных встреч ...
WorkBoard
myworkboard.com
WorkBoard — ведущий поставщик программного обеспечения для реализации корпоративной стратегии и OKR, предлагающего согласованность и подотчетность в масштабах всей организации компаниям по всему миру. Intel, VMware, Renault, AstraZeneca, National Grid, 3M, Workday и многие другие полагаются на платф...
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe предлагает простые инструменты для вовлечения, признания и управления производительностью. Это позволяет руководителям отдела кадров объединиться со своими менеджерами, чтобы быстро преобразовать обратную связь в конкретные действия, создать культуру значимого признания и обеспеч...
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan предлагает платформу для управления стратегическим портфелем, финансами, ресурсами и работами с поддержкой искусственного интеллекта, которая соответствует потребностям каждой организации. OnePlan подключается к Microsoft Project, Project для Интернета, Microsoft Planner, Azure DevOps, Jira,...
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire — это мощная программная платформа, которая использует передовой искусственный интеллект для оптимизации корпоративной стратегии, повышения эффективности совместной работы сотрудников и повышения производительности. С помощью Inspire AI сотрудники создают SMART-цели и OKR в динамичном рабоче...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...
Perdoo
perdoo.com
Perdoo — это система управления эффективностью №1, которая помогает создавать высокопроизводительные предприятия. Согласуйте всех со стратегией вашей компании. Сосредоточьте команды на наиболее важных OKR и KPI. И заставьте своих людей чувствовать себя лучше и делать все возможное на работе.
Apptio
apptio.com
Apptio — это компания из Белвью, штат Вашингтон, основанная в 2007 году и занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления технологическим бизнесом как услуги (SaaS). Корпоративные приложения Apptio предназначены для оценки и информирования о стоимости ИТ-услуг для целей планирования...
Weekdone
weekdone.com
Weekdone — это инструмент для бизнес-лидеров и команд, позволяющий ставить структурированные цели, отслеживать деятельность и заставлять всех работать над достижением видения компании — как единое целое. Установите фокус и получите реальные результаты. Компания Weekdone, лидер инновационного рынка с...
Peoplebox
peoplebox.ai
Он предоставляет единую платформу для обзоров производительности, всесторонних обзоров, согласованных целей (OKR), личных встреч, опросов, ключевых показателей эффективности, управления задачами/проектами, стратегических встреч и анализа персонала. В отличие от других инструментов, его интеграция со...
Betterworks
betterworks.com
Betterworks — пионер в области интеллектуальных программных решений для управления производительностью. Ее гибкая, готовая к корпоративному использованию платформа SaaS помогает сотрудникам и организациям реализовать свой максимальный потенциал с помощью инструментов, которые способствуют повышению ...
Tability
tability.app
Tability — это платформа с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации процесса отслеживания целей, мотивации производительности и помощи пользователям оставаться в соответствии со своими основными целями и OKR (целями и ключевыми результатами). Он использует ИИ для формул...
Swit
swit.io
Swit — это рабочий центр каждой команды, который объединяет в одном месте все необходимое для совместной работы: задачи, чат, цели, утверждения и интеграцию с Google Workspace и Microsoft 365. Он специально создан для обеспечения взаимодействия сотрудников там, где это важно. Объедините всю свою ком...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гантт) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратег...
Ally.io
ally.io
Ally.io — это ведущее программное обеспечение OKR, которое позволяет командам быть согласованными, связанными и сосредоточенными на нужных результатах, одновременно предоставляя лидерам необходимую видимость выполняемой работы, будь то лично или удаленно. Быстрорастущие организации всех размеров исп...
Quantive
quantive.com
Quantive дает современным организациям возможность воплотить свои амбиции в реальность посредством стратегической гибкости. QuantiveResults — это платформа для реализации стратегий и одно из комплексных решений Quantive для управления стратегией. Созданная для гибкости и масштабирования, QuantiveRes...
Businessmap
businessmap.io
Businessmap предлагает наиболее гибкое программное обеспечение для обеспечения динамичности предприятия, ориентированного на результат. Его непревзойденная функциональность объединяет три категории инструментов в одну: управление портфелем проектов, управление целями через цели и ключевые результаты...
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark — это динамичный рабочий центр на базе искусственного интеллекта, который снабжает команды компонентами для управления проектами, людьми и процессами. Создавайте уникальные рабочие процессы с помощью универсальных информационных панелей MetaSpark, настраиваемых шаблонов и множества инструм...
ConectoHub
conectohub.com
ConectoHub — это гибкая платформа OKR и управления работой для нетехнических команд. Это позволяет вам сфокусироваться на связи бизнес-результатов с целями компании. Благодаря системе OKR, интегрированной с управлением работой, она поможет вам управлять стратегией и производительностью вашей команды...
dobee
dobee.it
Мотивирующая мобилизация для стратегии, целей и OKR! Давайте сделаем это! — это цифровой инструмент, обеспечивающий вовлеченность, прозрачность, целенаправленность и скорость, когда стратегии необходимо превратить в действия. Достигните той силы исполнения, которую вы заслуживаете!
Simplamo
simplamo.com
Simplamo — это современное программное обеспечение для управления, которое сочетает в себе BSC, OKR, KPI и EOS, чтобы привести вашу организацию в соответствие с вашими бизнес-целями, помогая вам сосредоточиться на целях и увеличить доход. Simplamo предоставляет мощные инструменты для эффективной реа...
Frankli
frankli.io
Система управления эффективностью и платформа взаимодействия для высокопроизводительных организаций. Соедините людей с компанией, стратегией и друг с другом. Легко интегрируется.
ACELERA
acelera.io
ACELERA — это универсальная гибкая платформа для стратегии и реализации, которая позволяет согласовывать цели организации со всеми сотрудниками, используя методологию OKR в качестве нашей основы.
Maus
maus.com
Стратегическое планирование и реализация, которые умножают ценность бизнеса. Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового планирования и планирования выхода, которая превращает большие идеи в действия. С помощью одной простой в использовании платформы вы можете планировать, вн...
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM предоставляет прогрессивное, лучшее в своем классе решение OKR с набором основных компетенций в области управления персоналом, которое позволяет пользователям конкурировать на рынке. DoerHRM объединяет непрерывное управление производительностью, постановку целей, вовлечение сотрудников и упр...
Twiser
twiser.com
Twiser — это универсальный набор инструментов управления талантами, предназначенный для предприятий любого размера и отраслей. Платформа включает в себя широкий спектр продуктов, в том числе: • Постановка целей с помощью OKR • Помощник по OKR на базе искусственного интеллекта • Управление компетенци...
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp — это универсальная операционная система для создания гибких, вовлеченных и высокопроизводительных команд — где бы они ни работали. С помощью гибких инструментов, таких как OKR и Check-ins, Mooncamp стремится помочь организациям всех форм и размеров создать счастливые рабочие места и принят...
Kendis
kendis.io
Kendis — это плата цифровых программ, используемая для планирования и управления цепочками, релизами и портфелем Agile. Предоставление организациям идеальной и мгновенной визуализации во время приращения программы или решения. Kendis интегрируется с JIRA и предлагает двустороннюю синхронизацию в реа...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt — это решение, которое ведущие организации используют для подключения, управления и реализации своих наиболее важных планов и инициатив.
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches — это самая передовая в мире платформа управления акселераторами, которая предлагает инструменты, необходимые для масштабирования современных программ акселераторов и инкубаторов.
ITIKsoft
itiksoft.com
Itik — это пакет управления облаком, разработанный с целью улучшения интеграции, координации и общения людей, принадлежащих компании. Эта платформа состоит из методологии бизнес-консалтинга, воплощенной в различных модулях: стратегия, менеджмент, производительность, человеческий капитал, бизнес-конс...
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan создает будущее для обратной связи и производительности сотрудников. Это умный инструмент, который заменяет устаревший ежегодный обзор простой и интуитивно понятной цифровой платформой. Каждый легко ставит цели, делится идеями и получает обратную связь в режиме реального времени. Это позвол...
Jell
jell.com
Ежедневные стендапы для объединения команд. Управляйте целями и OKR. Интегрируется со Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello и другими. Попробуйте бесплатно в течение 14 дней.
Devokr
devokr.net
Devokr — это программное обеспечение OKR нового поколения, которое предоставляет простые и удобные экраны для управления OKR и координации команд друг с другом. Организации могут легко разрабатывать свои стратегии и связывать их с целями для распространения этих стратегий на всех членов организации....
Workteam
workte.am
Workteam — это облачное решение для управления сотрудниками, которое направлено на максимальное удержание персонала в организациях за счет повышения вовлеченности и производительности сотрудников с помощью стратегий геймификации.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker — это платформа Performance Intelligence, которая помогает лидерам строить лучший бизнес. Аналитика эффективности бизнеса в режиме реального времени означает, что каждый знает, где он находится, лидеры могут руководить, члены команды получают эффективное обучение, и бизнес становится лучше....
Alignment.io
alignment.io
Лучший способ объединить ваши команды. Создавайте, согласовывайте и воплощайте в жизнь свое видение с помощью стратегической платформы Alignment с поддержкой искусственного интеллекта. Совместите свою команду с тем, что важнее всего: автоматизация ритма. Постоянный расчет времени и автоматизация, об...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy — единственное программное обеспечение для OKR и стратегий, в котором работает опытный стратег с многолетним практическим опытом построения, реализации и управления вашим планом. Большинству руководителей приходится сталкиваться с меняющимися требованиями, из-за которых увязывание долгоср...
Possibleworks
possibleworks.com
MaybeWorks — это система управления целями на основе OKR для предприятий малого и среднего бизнеса. Сосредоточено на обеспечении индивидуального и командного соответствия приоритетам организации для достижения правильных результатов. Мы даем лидерам возможность создавать высокопроизводительные коман...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...
WorkDove
workdove.com
Платформа WorkDove для управления вовлеченностью, производительностью и талантами повышает качество обслуживания сотрудников. Наши клиенты создают сплоченные, высокопроизводительные команды и делают талант конкурентным преимуществом для достижения бизнес-результатов. Платформа WorkDove дает клиентам...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat помогает командам создавать продукты, которые ускоряют достижение бизнес-результатов. Отмеченная наградами адаптивная платформа портфолио продуктов позволяет командам разрабатывать стратегии, расставлять приоритеты, планировать, поставлять, измерять и улучшать свои продукты. Более 4000 ко...
Mirro
mirro.io
Mirro.io позволяет быстрорастущим МСП создавать прозрачную и процветающую культуру на рабочем месте, которая способствует благополучию сотрудников и улучшает удержание талантов. Наша платформа управления эффективностью помогает организациям преодолеть гибридное разобщение на рабочем месте, поощряя ч...