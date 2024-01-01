Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение «Цели и ключевые результаты» (OKR) - Самые популярные приложения - Армения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение «Цели и ключевые результаты» (OKR) — это специализированные инструменты, предназначенные для установки, передачи, отслеживания и измерения целей и результатов в бизнесе. С помощью программного обеспечения OKR руководство может эффективно устанавливать и контролировать цели как для команд, так и для отдельных лиц. Эти инструменты представляют собой эффективную альтернативу неформальным методам, таким как обмен мгновенными сообщениями или комментарии в других инструментах для проверки целей, где отслеживание прогресса может быть затруднительным, а данные могут быть легко потеряны. Программное обеспечение OKR предлагает членам команды выделенную и централизованную платформу для документирования прогресса достижения цели, выявления препятствий и составления отчетов о выполнении, что позволяет руководству оценивать общую производительность во всей организации. Некоторые системы управления эффективностью включают в себя функции OKR наряду с механизмами обратной связи и анализа на 360 градусов, которые обычно присутствуют в этих продуктах. Кроме того, программное обеспечение OKR имеет некоторое сходство с программным обеспечением для управления задачами, хотя оно больше ориентировано на обеспечение соответствия ежедневных задач более широким целям команды и компании.