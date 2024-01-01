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Программное обеспечение «Цели и ключевые результаты» (OKR) - Самые популярные приложения - Албания
Программное обеспечение «Цели и ключевые результаты» (OKR) — это специализированные инструменты, предназначенные для установки, передачи, отслеживания и измерения целей и результатов в бизнесе. С помощью программного обеспечения OKR руководство может эффективно устанавливать и контролировать цели как для команд, так и для отдельных лиц. Эти инструменты представляют собой эффективную альтернативу неформальным методам, таким как обмен мгновенными сообщениями или комментарии в других инструментах для проверки целей, где отслеживание прогресса может быть затруднительным, а данные могут быть легко потеряны. Программное обеспечение OKR предлагает членам команды выделенную и централизованную платформу для документирования прогресса достижения цели, выявления препятствий и составления отчетов о выполнении, что позволяет руководству оценивать общую производительность во всей организации. Некоторые системы управления эффективностью включают в себя функции OKR наряду с механизмами обратной связи и анализа на 360 градусов, которые обычно присутствуют в этих продуктах. Кроме того, программное обеспечение OKR имеет некоторое сходство с программным обеспечением для управления задачами, хотя оно больше ориентировано на обеспечение соответствия ежедневных задач более широким целям команды и компании.
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Asana
asana.com
Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
Lattice
lattice.com
Lattice — это платформа управления персоналом, которая объединяет все инструменты, рабочие процессы и информацию, помогая организациям развивать вовлеченных и высокопроизводительных сотрудников в рамках победоносной культуры. Объединив непрерывное управление производительностью, опросы вовлеченности...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Компания Bloom Growth призвана помочь командам предпринимательских лидеров достичь своих целей, предлагая руку помощи в укреплении организационного здоровья и лидерских навыков. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, со своими мечтами, командами и препятствиями. Наша экосистема роста обеспечит бла...
Hive
hive.com
Hive помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все инструменты, которые вам нужны и нужны, а если нет, мы создадим их для вас. Благодаря гибкому представлению проектов и бесконечным возможностям настройки Hive предлагает управление...
15Five
15five.com
Платформа стратегического управления эффективностью 15Five стимулирует действия и влияние, помогая процветанию предприятий и их сотрудников. Сочетая генеративный искусственный интеллект, пользовательскую аналитику и принципы, ориентированные на человека, HR-лидеры могут повысить вовлеченность, произ...
Profit.co
profit.co
Программное обеспечение OKR от Profit.co помогает вашей организации реализовывать стратегии с использованием подхода, ориентированного на OKR. Profit.co позволяет вам выполнять итерации быстрее, используя цикл «Планирование-Выполнение-Вовлечение-Обучение» каждый квартал. Вы можете планировать и согл...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
Range
range.co
Range — это место, где удаленные и гибридные команды могут общаться друг с другом, асинхронно или в режиме реального времени. Проводите эффективные проверки и встречи в удобном для вашей команды графике, который позволит вам всем знать: – Знать, кто над чем работает, кому нужна помощь и как они себя...
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст помогает менеджерам проводить более эффективные встречи, связанные с их OKR и обзорами, и ему доверяют более 100 тысяч менеджеров в таких компаниях, как Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe и других. Менеджеры используют наше приложение для проведения личных встреч, командных встреч ...
WorkBoard
myworkboard.com
WorkBoard — ведущий поставщик программного обеспечения для реализации корпоративной стратегии и OKR, предлагающего согласованность и подотчетность в масштабах всей организации компаниям по всему миру. Intel, VMware, Renault, AstraZeneca, National Grid, 3M, Workday и многие другие полагаются на платф...
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe предлагает простые инструменты для вовлечения, признания и управления производительностью. Это позволяет руководителям отдела кадров объединиться со своими менеджерами, чтобы быстро преобразовать обратную связь в конкретные действия, создать культуру значимого признания и обеспеч...
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan предлагает платформу для управления стратегическим портфелем, финансами, ресурсами и работами с поддержкой искусственного интеллекта, которая соответствует потребностям каждой организации. OnePlan подключается к Microsoft Project, Project для Интернета, Microsoft Planner, Azure DevOps, Jira,...
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire — это мощная программная платформа, которая использует передовой искусственный интеллект для оптимизации корпоративной стратегии, повышения эффективности совместной работы сотрудников и повышения производительности. С помощью Inspire AI сотрудники создают SMART-цели и OKR в динамичном рабоче...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...
Perdoo
perdoo.com
Perdoo — это система управления эффективностью №1, которая помогает создавать высокопроизводительные предприятия. Согласуйте всех со стратегией вашей компании. Сосредоточьте команды на наиболее важных OKR и KPI. И заставьте своих людей чувствовать себя лучше и делать все возможное на работе.
Apptio
apptio.com
Apptio — это компания из Белвью, штат Вашингтон, основанная в 2007 году и занимающаяся разработкой программного обеспечения для управления технологическим бизнесом как услуги (SaaS). Корпоративные приложения Apptio предназначены для оценки и информирования о стоимости ИТ-услуг для целей планирования...
Peoplebox
peoplebox.ai
Он предоставляет единую платформу для обзоров производительности, всесторонних обзоров, согласованных целей (OKR), личных встреч, опросов, ключевых показателей эффективности, управления задачами/проектами, стратегических встреч и анализа персонала. В отличие от других инструментов, его интеграция со...
Weekdone
weekdone.com
Weekdone — это инструмент для бизнес-лидеров и команд, позволяющий ставить структурированные цели, отслеживать деятельность и заставлять всех работать над достижением видения компании — как единое целое. Установите фокус и получите реальные результаты. Компания Weekdone, лидер инновационного рынка с...
Betterworks
betterworks.com
Betterworks — пионер в области интеллектуальных программных решений для управления производительностью. Ее гибкая, готовая к корпоративному использованию платформа SaaS помогает сотрудникам и организациям реализовать свой максимальный потенциал с помощью инструментов, которые способствуют повышению ...
Tability
tability.app
Tability — это платформа с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации процесса отслеживания целей, мотивации производительности и помощи пользователям оставаться в соответствии со своими основными целями и OKR (целями и ключевыми результатами). Он использует ИИ для формул...
Swit
swit.io
Swit — это рабочий центр каждой команды, который объединяет в одном месте все необходимое для совместной работы: задачи, чат, цели, утверждения и интеграцию с Google Workspace и Microsoft 365. Он специально создан для обеспечения взаимодействия сотрудников там, где это важно. Объедините всю свою ком...
Ally.io
ally.io
Ally.io — это ведущее программное обеспечение OKR, которое позволяет командам быть согласованными, связанными и сосредоточенными на нужных результатах, одновременно предоставляя лидерам необходимую видимость выполняемой работы, будь то лично или удаленно. Быстрорастущие организации всех размеров исп...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гантт) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратег...
Quantive
quantive.com
Quantive дает современным организациям возможность воплотить свои амбиции в реальность посредством стратегической гибкости. QuantiveResults — это платформа для реализации стратегий и одно из комплексных решений Quantive для управления стратегией. Созданная для гибкости и масштабирования, QuantiveRes...
Businessmap
businessmap.io
Businessmap предлагает наиболее гибкое программное обеспечение для обеспечения динамичности предприятия, ориентированного на результат. Его непревзойденная функциональность объединяет три категории инструментов в одну: управление портфелем проектов, управление целями через цели и ключевые результаты...
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark — это динамичный рабочий центр на базе искусственного интеллекта, который снабжает команды компонентами для управления проектами, людьми и процессами. Создавайте уникальные рабочие процессы с помощью универсальных информационных панелей MetaSpark, настраиваемых шаблонов и множества инструм...
ConectoHub
conectohub.com
ConectoHub — это гибкая платформа OKR и управления работой для нетехнических команд. Это позволяет вам сфокусироваться на связи бизнес-результатов с целями компании. Благодаря системе OKR, интегрированной с управлением работой, она поможет вам управлять стратегией и производительностью вашей команды...
dobee
dobee.it
Мотивирующая мобилизация для стратегии, целей и OKR! Давайте сделаем это! — это цифровой инструмент, обеспечивающий вовлеченность, прозрачность, целенаправленность и скорость, когда стратегии необходимо превратить в действия. Достигните той силы исполнения, которую вы заслуживаете!
Simplamo
simplamo.com
Simplamo — это современное программное обеспечение для управления, которое сочетает в себе BSC, OKR, KPI и EOS, чтобы привести вашу организацию в соответствие с вашими бизнес-целями, помогая вам сосредоточиться на целях и увеличить доход. Simplamo предоставляет мощные инструменты для эффективной реа...
Frankli
frankli.io
Система управления эффективностью и платформа взаимодействия для высокопроизводительных организаций. Соедините людей с компанией, стратегией и друг с другом. Легко интегрируется.
ACELERA
acelera.io
ACELERA — это универсальная гибкая платформа для стратегии и реализации, которая позволяет согласовывать цели организации со всеми сотрудниками, используя методологию OKR в качестве нашей основы.
Maus
maus.com
Стратегическое планирование и реализация, которые умножают ценность бизнеса. Maus — это универсальная платформа для стратегического, финансового планирования и планирования выхода, которая превращает большие идеи в действия. С помощью одной простой в использовании платформы вы можете планировать, вн...
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM предоставляет прогрессивное, лучшее в своем классе решение OKR с набором основных компетенций в области управления персоналом, которое позволяет пользователям конкурировать на рынке. DoerHRM объединяет непрерывное управление производительностью, постановку целей, вовлечение сотрудников и упр...
Twiser
twiser.com
Twiser — это универсальный набор инструментов управления талантами, предназначенный для предприятий любого размера и отраслей. Платформа включает в себя широкий спектр продуктов, в том числе: • Постановка целей с помощью OKR • Помощник по OKR на базе искусственного интеллекта • Управление компетенци...
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp — это универсальная операционная система для создания гибких, вовлеченных и высокопроизводительных команд — где бы они ни работали. С помощью гибких инструментов, таких как OKR и Check-ins, Mooncamp стремится помочь организациям всех форм и размеров создать счастливые рабочие места и принят...
Kendis
kendis.io
Kendis — это плата цифровых программ, используемая для планирования и управления цепочками, релизами и портфелем Agile. Предоставление организациям идеальной и мгновенной визуализации во время приращения программы или решения. Kendis интегрируется с JIRA и предлагает двустороннюю синхронизацию в реа...
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt — это решение, которое ведущие организации используют для подключения, управления и реализации своих наиболее важных планов и инициатив.
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches — это самая передовая в мире платформа управления акселераторами, которая предлагает инструменты, необходимые для масштабирования современных программ акселераторов и инкубаторов.
ITIKsoft
itiksoft.com
Itik — это пакет управления облаком, разработанный с целью улучшения интеграции, координации и общения людей, принадлежащих компании. Эта платформа состоит из методологии бизнес-консалтинга, воплощенной в различных модулях: стратегия, менеджмент, производительность, человеческий капитал, бизнес-конс...
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan создает будущее для обратной связи и производительности сотрудников. Это умный инструмент, который заменяет устаревший ежегодный обзор простой и интуитивно понятной цифровой платформой. Каждый легко ставит цели, делится идеями и получает обратную связь в режиме реального времени. Это позвол...
Jell
jell.com
Ежедневные стендапы для объединения команд. Управляйте целями и OKR. Интегрируется со Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello и другими. Попробуйте бесплатно в течение 14 дней.
Devokr
devokr.net
Devokr — это программное обеспечение OKR нового поколения, которое предоставляет простые и удобные экраны для управления OKR и координации команд друг с другом. Организации могут легко разрабатывать свои стратегии и связывать их с целями для распространения этих стратегий на всех членов организации....
Workteam
workte.am
Workteam — это облачное решение для управления сотрудниками, которое направлено на максимальное удержание персонала в организациях за счет повышения вовлеченности и производительности сотрудников с помощью стратегий геймификации.
Waymaker
waymaker.io
Waymaker — это платформа Performance Intelligence, которая помогает лидерам строить лучший бизнес. Аналитика эффективности бизнеса в режиме реального времени означает, что каждый знает, где он находится, лидеры могут руководить, члены команды получают эффективное обучение, и бизнес становится лучше....
Alignment.io
alignment.io
Лучший способ объединить ваши команды. Создавайте, согласовывайте и воплощайте в жизнь свое видение с помощью стратегической платформы Alignment с поддержкой искусственного интеллекта. Совместите свою команду с тем, что важнее всего: автоматизация ритма. Постоянный расчет времени и автоматизация, об...
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy — единственное программное обеспечение для OKR и стратегий, в котором работает опытный стратег с многолетним практическим опытом построения, реализации и управления вашим планом. Большинству руководителей приходится сталкиваться с меняющимися требованиями, из-за которых увязывание долгоср...
Possibleworks
possibleworks.com
MaybeWorks — это система управления целями на основе OKR для предприятий малого и среднего бизнеса. Сосредоточено на обеспечении индивидуального и командного соответствия приоритетам организации для достижения правильных результатов. Мы даем лидерам возможность создавать высокопроизводительные коман...
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете беспл...
WorkDove
workdove.com
Платформа WorkDove для управления вовлеченностью, производительностью и талантами повышает качество обслуживания сотрудников. Наши клиенты создают сплоченные, высокопроизводительные команды и делают талант конкурентным преимуществом для достижения бизнес-результатов. Платформа WorkDove дает клиентам...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat помогает командам создавать продукты, которые ускоряют достижение бизнес-результатов. Отмеченная наградами адаптивная платформа портфолио продуктов позволяет командам разрабатывать стратегии, расставлять приоритеты, планировать, поставлять, измерять и улучшать свои продукты. Более 4000 ко...
Mirro
mirro.io
Mirro.io позволяет быстрорастущим МСП создавать прозрачную и процветающую культуру на рабочем месте, которая способствует благополучию сотрудников и улучшает удержание талантов. Наша платформа управления эффективностью помогает организациям преодолеть гибридное разобщение на рабочем месте, поощряя ч...