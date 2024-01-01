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Программное обеспечение для заметок - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для создания заметок позволяет пользователям делать заметки или идеи в текстовом формате. Подобно программному обеспечению для создания документов, эти инструменты предназначены для документов краткой формы. Многие решения для ведения заметок предлагают такие функции, как создание списков и возможность вычеркивать элементы или использовать флажки. Некоторые инструменты имитируют процесс письма с помощью физической ручки и бумаги, позволяя пользователям писать заметки от руки, а не печатать их. Эти приложения предоставляют пользователям удобное пространство для быстрой записи мыслей, планов или другой информации. Они призваны быть личными и неформальными, помогая пользователям сосредоточиться на ключевой информации, не беспокоясь о формате. Хотя некоторые инструменты для совместной работы, такие как программное обеспечение для внутренней сети сотрудников, включают функции ведения заметок, большинство инструментов для ведения заметок являются автономными приложениями. Они часто интегрируются с другими инструментами, такими как программное обеспечение для внутренней связи или календаря, что позволяет легко делиться заметками с товарищами по команде или привязывать их к конкретным датам или событиям.

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Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

Evernote

Evernote

evernote.com

Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

Notebook

Notebook

zoho.com

Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.

Milanote

Milanote

milanote.com

Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.

Standard Notes

Standard Notes

standardnotes.org

Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.

RemNote

RemNote

remnote.com

Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...

Simplenote

Simplenote

simplenote.com

Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

Превратите информационный хаос из множества источников в организованное рабочее место. Предоставьте себе или своей команде возможность выполнять задачи быстрее, с меньшим количеством итераций и совещаний.

Spike

Spike

spikenow.com

Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.

Craft

Craft

craft.do

Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...

GoodNotes

GoodNotes

goodnotes.com

Записывайте, формируйте и делитесь своими идеями с помощью самой любимой в мире цифровой бумаги. Первые три блокнота бесплатны.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.

Toodledo

Toodledo

toodledo.com

Toodledo — популярный и мощный онлайн-инструмент для повышения производительности. Управляйте своим списком дел, делайте заметки, отслеживайте привычки и организуйте идеи в схемы и списки.

Notejoy

Notejoy

notejoy.com

Мощное приложение для заметок для отдельных лиц и команд. Быстрый, сосредоточенный, всегда синхронизированный. Notejoy доступен на Mac, ПК, iOS, Android и в Интернете. Бесплатная регистрация.

MeisterNote

MeisterNote

meisternote.com

MeisterNote — красивое, интуитивно понятное программное обеспечение для документирования, которое помогает командам совместно писать и систематизировать информацию. Используйте впечатляющие возможности создания и редактирования контента, а также интуитивно понятные функции совместной работы, чтобы п...

Bordio

Bordio

bordio.com

Управляйте всеми своими задачами и событиями на одной доске. Bordio — это онлайн-программа для эффективного управления временем, планирования недели, отслеживания задач и планирования.

Typed

Typed

typed.do

Простое в использовании рабочее пространство, которое преобразует разрозненную информацию в ваши знания.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

Scrapbox

Scrapbox

scrapbox.io

Добавляйте заметки, код и проводите исследования молниеносно. Все укладывается в сеть идей, которую легко использовать в любом масштабе. Попробуйте это в одиночку или с группой для государственных и частных проектов.

Supernotes

Supernotes

supernotes.app

Самый быстрый способ делать заметки и сотрудничать с друзьями. Создавайте заметки с помощью Markdown, LaTeX, изображений, смайлов и многого другого. Начните бесплатно!

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.

Slite

Slite

slite.com

Slite — это простой инструмент, который помогает всей вашей компании организоваться и согласовываться.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Plectica

Plectica

plectica.com

Программное обеспечение для визуального картирования. Вместе составляйте диаграммы своего мышления в режиме реального времени. Для стратегов, педагогов, технологов, дизайнеров, политиков и мыслителей всех мастей!

Grain

Grain

grain.com

Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.

Hypernotes

Hypernotes

zenkit.com

Hypernotes — это решение для управления цифровыми знаниями для команд, идеально подходящее для вики-сайтов, интранетов, документации и интеллектуального контента.

Fathom

Fathom

fathom.video

Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.

Vowel

Vowel

vowel.com

Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.

Claap

Claap

claap.io

МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.

Witful

Witful

witful.com

Witful превращает ваш Календарь Google в систему организации заметок, делая заметки о встречах доступными для поиска и действиями — без особых усилий.

MeetingKing

MeetingKing

meetingking.com

Управляйте своими собраниями с помощью шаблонов повесток дня, совместного использования документов, управления задачами, создания протоколов и инструментов архивирования.

Mentalyc

Mentalyc

mentalyc.com

Mentalyc — первый AI-Scribe для психотерапевтов, который извлекает терапевтические записи непосредственно из видеозвонка (телемедицина), экономя до 30% рабочего времени терапевтов. Мы планируем и дальше расширять сферу терапевтической аналитики, помогая терапевтам принимать более обоснованные решени...

Matilda Workspace

Matilda Workspace

matilda.io

Совершенно новое рабочее пространство «все в одном» для современных команд. Охватывая концепцию единого рабочего пространства, Matilda объединяет мощный набор лучших в своем классе приложений в одном месте, позволяя командам по всему миру объединяться, создавать, координировать и и радовать своих кл...

Flipner AI

Flipner AI

flipner.com

Flipner AI — это интеллектуальный инструмент преобразования голоса в текст и центр контента, который превращает аудиофрагменты в готовые к публикации статьи, служащие быстрым помощником при написании статей. Flipner AI представляет революционный подход к созданию текста, позволяющий писателям легко...

Wobo

Wobo

wobo.app

Wobo позволяет создателям курсов разрабатывать и создавать фирменные интерактивные рабочие тетради, которые привлекают и удерживают студентов. Создатели курсов могут делиться ключевыми выводами, диаграммами и предоставлять студентам возможности для работы, которые гораздо более интересны и интеракти...

Instaminutes

Instaminutes

instaminutes.com

InstaMINUTы помогут вам обучить и оптимизировать ChatGPT4, чтобы суммировать ваши звонки и получать ключевые данные в несколько кликов.

checklist.gg

checklist.gg

checklist.gg

checklist.gg — это инструмент управления контрольными списками на основе искусственного интеллекта, призванный помочь организациям каждый раз делать все правильно.

Amanote

Amanote

amanote.com

Amanote — это приложение для создания заметок, разработанное специально для студентов высших учебных заведений. Делайте красивые эстетические заметки к материалу курса и учитесь лучше.

OurSails

OurSails

oursails.com

https://oursails.com/ OurSails был создан для улучшения ваших коммуникативных навыков и эффективности. Систематически и целенаправленно используя OurSails, вы можете собирать и использовать информацию в результате взаимодействия, чтобы улучшить согласованность и сотрудничество в своей жизни. Это так...

Midlap

Midlap

midlap.com

Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...

Kroolo

Kroolo

kroolo.com

Kroolo меняет способ работы людей с помощью полностью интегрированной платформы продуктивности в сочетании с передовым искусственным интеллектом. Мы верим в то, что производительность должна быть быстрой, умной и красивой. Kroolo — это не просто платформа; это динамическое рабочее пространство, соз...

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