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Программное обеспечение для заметок - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для создания заметок позволяет пользователям делать заметки или идеи в текстовом формате. Подобно программному обеспечению для создания документов, эти инструменты предназначены для документов краткой формы. Многие решения для ведения заметок предлагают такие функции, как создание списков и возможность вычеркивать элементы или использовать флажки. Некоторые инструменты имитируют процесс письма с помощью физической ручки и бумаги, позволяя пользователям писать заметки от руки, а не печатать их. Эти приложения предоставляют пользователям удобное пространство для быстрой записи мыслей, планов или другой информации. Они призваны быть личными и неформальными, помогая пользователям сосредоточиться на ключевой информации, не беспокоясь о формате. Хотя некоторые инструменты для совместной работы, такие как программное обеспечение для внутренней сети сотрудников, включают функции ведения заметок, большинство инструментов для ведения заметок являются автономными приложениями. Они часто интегрируются с другими инструментами, такими как программное обеспечение для внутренней связи или календаря, что позволяет легко делиться заметками с товарищами по команде или привязывать их к конкретным датам или событиям.
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Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...
Evernote
evernote.com
Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
GoodNotes
goodnotes.com
Goodnotes — это цифровой блокнот и инструмент для разметки PDF-файлов. И это очень хорошо в обоих случаях. Как блокнот Goodnotes охватывает все основы. Создавайте заметки с помощью клавиатуры или пишите их от руки с помощью Apple Pencil. Приложение преобразует нарисованные от руки фигуры в геометрич...
Milanote
milanote.com
Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
RemNote
remnote.com
Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal — это инструмент для визуальных заметок и карт памяти, который помогает людям четко мыслить и творчески писать. Это онлайн-доска, на которой вы можете визуально систематизировать, группировать и связывать свои мысли. Таким образом, вы можете сразу увидеть как общий обзор, так и подробную ин...
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...
Typed
typed.do
Typed — это инструмент для совместной работы над документами, который оптимизирует фрагментированный рабочий процесс, позволяя вам добиться большего как индивидуально, так и в команде. Документы представляют собой результат объединения информации, включая как внутренние, так и внешние источники. Тем...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб...
Toodledo
toodledo.com
Toodledo — это набор невероятно мощных инструментов для повышения вашей продуктивности и организации жизни. Toodledo — это больше, чем просто список дел. Он предоставляет вам место для написания длинных заметок, создания собственных списков, структурированных набросков и отслеживания ваших привычек....
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа ...
Notebook
zoho.com
Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes позволяет вам выражать свои знания естественным способом — легко создавать, легко расширять и — что, возможно, самое главное — легко понять другим. Все взаимосвязано, и ваши знания тоже: они образуют сеть. С помощью Hypernotes вы легко создадите семантическую сеть своих знаний. Будь то дл...
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote — это красивое, интуитивно понятное программное обеспечение для документирования, которое помогает командам совместно писать и систематизировать информацию. Используйте впечатляющие возможности создания и редактирования контента, а также интуитивно понятные функции совместной работы, что...
Bordio
bordio.com
Bordio — это программное обеспечение для управления работой для команд во всех отраслях. Здесь вы можете добавлять команды и приглашать своих товарищей по команде, создавать проекты, управлять задачами и событиями, а также организовывать командную работу. Независимо от того, работаете ли вы с людьми...
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автомати...
Notejoy
notejoy.com
Notejoy — это быстрое и целенаправленное приложение для заметок для вас и вашей команды. * Снимайте со скоростью мысли: Notejoy создан для того, чтобы стать самым быстрым способом выводить идеи из головы. * Организуйте так, как вы думаете: Notejoy — единственное приложение для заметок, которое обесп...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Компания Bloom Growth призвана помочь командам предпринимательских лидеров достичь своих целей, предлагая руку помощи в укреплении организационного здоровья и лидерских навыков. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, со своими мечтами, командами и препятствиями. Наша экосистема роста обеспечит бла...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Scrapbox
scrapbox.io
Добавляйте заметки, код и проводите исследования молниеносно. Все укладывается в сеть идей, которую легко использовать в любом масштабе. Попробуйте это в одиночку или с группой для государственных и частных проектов.
Supernotes
supernotes.app
Суперзаметки — это новый способ создавать заметки и сотрудничать с вашей командой. Быстро создавайте карточки для заметок с разнообразным содержимым — от списков задач до математических уравнений — с полной уценкой и поддержкой LaTeX. Вы можете пометить свои карточки, найти соответствующие ключевые ...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Hive
hive.com
Hive помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все инструменты, которые вам нужны и нужны, а если нет, мы создадим их для вас. Благодаря гибкому представлению проектов и бесконечным возможностям настройки Hive предлагает управление...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает пу...
Plectica
plectica.com
Программное обеспечение для визуального картирования. Вместе составляйте диаграммы своего мышления в режиме реального времени. Для стратегов, педагогов, технологов, дизайнеров, политиков и мыслителей всех мастей!
Slite
slite.com
Slite — это самый быстрый способ получить доступ к проверенной информации компании. База знаний Slite, основанная на искусственном интеллекте, позволяет растущим командам мгновенно получать нужные ответы — даже без поиска. Slite хранит все виды информации о компании централизованно в одном месте: от...
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, ...
Claap
claap.io
Claap — это универсальное рабочее пространство для видео, объединяющее запись экрана, запись встреч и видео-вики в одном месте. С Claap вы сможете: - Заменить следующую встречу коротким видео. И быстрее получайте отзывы с помощью аннотаций, цепочек и видеоответов. Записывайте свои встречи с помощью ...
Amanote
amanote.com
Amanote — это приложение для создания заметок, разработанное специально для студентов высших учебных заведений. Делайте красивые эстетические заметки к материалам курса и учитесь лучше.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...
Kroolo
kroolo.com
Kroolo меняет способ работы людей с помощью полностью интегрированной платформы продуктивности в сочетании с передовым искусственным интеллектом. Мы верим в то, что производительность должна быть быстрой, умной и красивой. Kroolo — это не просто платформа; это динамическое рабочее пространство, соз...
Witful
witful.com
Witful автоматически подключает и систематизирует информацию, необходимую вам в течение рабочего дня. Открыв заметку о собрании, вы сразу же увидите все, что вам нужно, например, предыдущих и текущих участников, предыдущие заметки, задачи и темы для обсуждений. Больше не нужно пытаться найти то, что...
MeetingKing
meetingking.com
MeetingKing — это платформа, которая позволяет пользователям управлять, структурировать, записывать и отслеживать ваши встречи. Установите повестку дня, встретитесь и доведите дела до конца. Все участники могут легко работать вместе над повесткой дня, обмениваться документами и предоставлять обновле...
Wobo
wobo.app
Wobo позволяет создателям курсов разрабатывать и создавать фирменные интерактивные рабочие тетради, которые привлекают и удерживают студентов. Создатели курсов могут делиться ключевыми выводами, диаграммами и предоставлять студентам возможности для работы, которые гораздо более интересны и интеракти...
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc — первый AI-Scribe для психотерапевтов, который извлекает терапевтические записи непосредственно из видеозвонка (телемедицина), экономя до 30% рабочего времени терапевтов. Мы планируем и дальше расширять сферу терапевтической аналитики, помогая терапевтам принимать более обоснованные решени...
checklist.gg
checklist.gg
Checklist.gg — это инструмент управления контрольными списками на основе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации управления задачами, процессами и стандартными операционными процедурами (СОП). Благодаря усовершенствованному механизму искусственного интеллекта он позволяет пользова...
Matilda Workspace
matilda.io
Совершенно новое универсальное рабочее пространство для современных команд Принимая концепцию единого рабочего пространства, Matilda объединяет мощный набор лучших в своем классе приложений в одном месте, позволяя командам по всему миру легко подключаться, создавать, координировать свои действия и ...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI — это интеллектуальный инструмент преобразования голоса в текст и центр контента, который превращает аудиофрагменты в готовые к публикации статьи, служащие быстрым помощником при написании статей. Flipner AI представляет революционный подход к созданию текста, позволяющий писателям легко...
Instaminutes
instaminutes.com
InstaMINUTы помогут вам обучить и оптимизировать ChatGPT4, чтобы суммировать ваши звонки и получать ключевые сведения в несколько кликов.
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails был создан для улучшения ваших коммуникативных навыков и эффективности. Систематически и целенаправленно используя OurSails, вы можете собирать и использовать информацию в результате взаимодействия, чтобы улучшить согласованность и сотрудничество в своей жизни. Это так...