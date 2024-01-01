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Программное обеспечение для заметок - Самые популярные приложения - о-ва Кука
Программное обеспечение для создания заметок позволяет пользователям делать заметки или идеи в текстовом формате. Подобно программному обеспечению для создания документов, эти инструменты предназначены для документов краткой формы. Многие решения для ведения заметок предлагают такие функции, как создание списков и возможность вычеркивать элементы или использовать флажки. Некоторые инструменты имитируют процесс письма с помощью физической ручки и бумаги, позволяя пользователям писать заметки от руки, а не печатать их. Эти приложения предоставляют пользователям удобное пространство для быстрой записи мыслей, планов или другой информации. Они призваны быть личными и неформальными, помогая пользователям сосредоточиться на ключевой информации, не беспокоясь о формате. Хотя некоторые инструменты для совместной работы, такие как программное обеспечение для внутренней сети сотрудников, включают функции ведения заметок, большинство инструментов для ведения заметок являются автономными приложениями. Они часто интегрируются с другими инструментами, такими как программное обеспечение для внутренней связи или календаря, что позволяет легко делиться заметками с товарищами по команде или привязывать их к конкретным датам или событиям.
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Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Evernote
evernote.com
Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Notebook
zoho.com
Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.
Milanote
milanote.com
Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes — это приложение для личных заметок, которое отличается непревзойденной простотой, сквозным шифрованием, мощными расширениями и приложениями с открытым исходным кодом.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб...
RemNote
remnote.com
Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.
Scrintal
scrintal.com
Scrintal — это инструмент для визуальных заметок и карт памяти, который помогает людям четко мыслить и творчески писать. Это онлайн-доска, на которой вы можете визуально систематизировать, группировать и связывать свои мысли. Таким образом, вы можете сразу увидеть как общий обзор, так и подробную ин...
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (ранее Nimbus) — это универсальный инструмент для совместной работы с клиентами на базе искусственного интеллекта, призванный помочь профессиональным службам оптимизировать рабочий процесс и обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов с помощью клиентских порталов. Эта платформа ...
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной ...
GoodNotes
goodnotes.com
Goodnotes — это цифровой блокнот и инструмент для разметки PDF-файлов. И это очень хорошо в обоих случаях. Как блокнот Goodnotes охватывает все основы. Создавайте заметки с помощью клавиатуры или пишите их от руки с помощью Apple Pencil. Приложение преобразует нарисованные от руки фигуры в геометрич...
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...
Lark
larksuite.com
Lark — это универсальная платформа для совместной работы для команд, стремящихся оптимизировать рабочие процессы и быстрее достигать бизнес-результатов. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу на настольных и мобильных устройствах Lark гарантирует, что команды могут эффективно работать где у...
Toodledo
toodledo.com
Toodledo — это набор невероятно мощных инструментов для повышения вашей продуктивности и организации жизни. Toodledo — это больше, чем просто список дел. Он предоставляет вам место для написания длинных заметок, создания собственных списков, структурированных набросков и отслеживания ваших привычек....
Notejoy
notejoy.com
Notejoy — это быстрое и целенаправленное приложение для заметок для вас и вашей команды. * Снимайте со скоростью мысли: Notejoy создан для того, чтобы стать самым быстрым способом выводить идеи из головы. * Организуйте так, как вы думаете: Notejoy — единственное приложение для заметок, которое обесп...
Bordio
bordio.com
Bordio — это программное обеспечение для управления работой для команд во всех отраслях. Здесь вы можете добавлять команды и приглашать своих товарищей по команде, создавать проекты, управлять задачами и событиями, а также организовывать командную работу. Независимо от того, работаете ли вы с людьми...
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote — это красивое, интуитивно понятное программное обеспечение для документирования, которое помогает командам совместно писать и систематизировать информацию. Используйте впечатляющие возможности создания и редактирования контента, а также интуитивно понятные функции совместной работы, что...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Компания Bloom Growth призвана помочь командам предпринимательских лидеров достичь своих целей, предлагая руку помощи в укреплении организационного здоровья и лидерских навыков. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, со своими мечтами, командами и препятствиями. Наша экосистема роста обеспечит бла...
Typed
typed.do
Typed — это инструмент для совместной работы над документами, который оптимизирует фрагментированный рабочий процесс, позволяя вам добиться большего как индивидуально, так и в команде. Документы представляют собой результат объединения информации, включая как внутренние, так и внешние источники. Тем...
Hive
hive.com
Hive помогает командам двигаться быстрее. Лучшая в своем классе платформа управления проектами Hive включает в себя все инструменты, которые вам нужны и нужны, а если нет, мы создадим их для вас. Благодаря гибкому представлению проектов и бесконечным возможностям настройки Hive предлагает управление...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Scrapbox
scrapbox.io
Добавляйте заметки, код и проводите исследования молниеносно. Все укладывается в сеть идей, которую легко использовать в любом масштабе. Попробуйте это в одиночку или с группой для государственных и частных проектов.
Supernotes
supernotes.app
Суперзаметки — это новый способ создавать заметки и сотрудничать с вашей командой. Быстро создавайте карточки для заметок с разнообразным содержимым — от списков задач до математических уравнений — с полной уценкой и поддержкой LaTeX. Вы можете пометить свои карточки, найти соответствующие ключевые ...
Plectica
plectica.com
Программное обеспечение для визуального картирования. Вместе составляйте диаграммы своего мышления в режиме реального времени. Для стратегов, педагогов, технологов, дизайнеров, политиков и мыслителей всех мастей!
Slite
slite.com
Slite — это самый быстрый способ получить доступ к проверенной информации компании. База знаний Slite, основанная на искусственном интеллекте, позволяет растущим командам мгновенно получать нужные ответы — даже без поиска. Slite хранит все виды информации о компании централизованно в одном месте: от...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — это инструмент на основе искусственного интеллекта, призванный революционизировать ведение заметок во время встреч. Он фокусируется на мгновенном подведении итогов встреч, позволяя пользователям сосредоточиться на разговорах, а не документировать детали. Инструмент работает пу...
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автомати...
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes позволяет вам выражать свои знания естественным способом — легко создавать, легко расширять и — что, возможно, самое главное — легко понять другим. Все взаимосвязано, и ваши знания тоже: они образуют сеть. С помощью Hypernotes вы легко создадите семантическую сеть своих знаний. Будь то дл...
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, ...
Claap
claap.io
Claap — это универсальное рабочее пространство для видео, объединяющее запись экрана, запись встреч и видео-вики в одном месте. С Claap вы сможете: - Заменить следующую встречу коротким видео. И быстрее получайте отзывы с помощью аннотаций, цепочек и видеоответов. Записывайте свои встречи с помощью ...
Amanote
amanote.com
Amanote — это приложение для создания заметок, разработанное специально для студентов высших учебных заведений. Делайте красивые эстетические заметки к материалам курса и учитесь лучше.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...
Witful
witful.com
Witful автоматически подключает и систематизирует информацию, необходимую вам в течение рабочего дня. Открыв заметку о собрании, вы сразу же увидите все, что вам нужно, например, предыдущих и текущих участников, предыдущие заметки, задачи и темы для обсуждений. Больше не нужно пытаться найти то, что...
MeetingKing
meetingking.com
MeetingKing — это платформа, которая позволяет пользователям управлять, структурировать, записывать и отслеживать ваши встречи. Установите повестку дня, встретитесь и доведите дела до конца. Все участники могут легко работать вместе над повесткой дня, обмениваться документами и предоставлять обновле...
Wobo
wobo.app
Wobo позволяет создателям курсов разрабатывать и создавать фирменные интерактивные рабочие тетради, которые привлекают и удерживают студентов. Создатели курсов могут делиться ключевыми выводами, диаграммами и предоставлять студентам возможности для работы, которые гораздо более интересны и интеракти...
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc — первый AI-Scribe для психотерапевтов, который извлекает терапевтические записи непосредственно из видеозвонка (телемедицина), экономя до 30% рабочего времени терапевтов. Мы планируем и дальше расширять сферу терапевтической аналитики, помогая терапевтам принимать более обоснованные решени...
checklist.gg
checklist.gg
Checklist.gg — это инструмент управления контрольными списками на основе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации управления задачами, процессами и стандартными операционными процедурами (СОП). Благодаря усовершенствованному механизму искусственного интеллекта он позволяет пользова...
Matilda Workspace
matilda.io
Совершенно новое рабочее пространство «все в одном» для современных команд. Охватывая концепцию единого рабочего пространства, Matilda объединяет мощный набор лучших в своем классе приложений в одном месте, позволяя командам по всему миру объединяться, создавать, координировать и и радовать своих кл...
Kroolo
kroolo.com
Kroolo меняет способ работы людей с помощью полностью интегрированной платформы продуктивности в сочетании с передовым искусственным интеллектом. Мы верим в то, что производительность должна быть быстрой, умной и красивой. Kroolo — это не просто платформа; это динамическое рабочее пространство, соз...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI — это интеллектуальный инструмент преобразования голоса в текст и центр контента, который превращает аудиофрагменты в готовые к публикации статьи, служащие быстрым помощником при написании статей. Flipner AI представляет революционный подход к созданию текста, позволяющий писателям легко...
Instaminutes
instaminutes.com
InstaMINUTы помогут вам обучить и оптимизировать ChatGPT4, чтобы суммировать ваши звонки и получать ключевые сведения в несколько кликов.
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails был создан для улучшения ваших коммуникативных навыков и эффективности. Систематически и целенаправленно используя OurSails, вы можете собирать и использовать информацию в результате взаимодействия, чтобы улучшить согласованность и сотрудничество в своей жизни. Это так...