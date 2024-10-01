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Приложения для заметок - Самые популярные приложения - Кюрасао
Приложения для заметок — это цифровые инструменты, предназначенные для сбора, организации и хранения информации в удобной и доступной форме. Пользователи могут создавать, редактировать и классифицировать заметки, которые могут включать текст, изображения и даже аудиозаписи. Эти приложения обычно используются для записи идей, заметок о встречах, списков дел и других фрагментов информации, способствующих организации и продуктивности.
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Google Keep
google.com
Google Keep — сервис для создания заметок, разработанный Google. Google Keep, запущенный 20 марта 2013 года, доступен в Интернете и имеет мобильные приложения для мобильных операционных систем Android и iOS. Keep предлагает множество инструментов для создания заметок, включая текст, списки, изображе...
iCloud Notes
icloud.com
Вы можете использовать «Заметки» на iCloud.com, чтобы быстро записать мысли или сохранить что-то важное или интересное на будущее, а затем просмотреть эти заметки в приложении «Заметки» на своем iPhone, iPad, iPod touch или Mac. Вы также можете использовать «Заметки» на iCloud.com для просмотра и ре...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...
Evernote
evernote.com
Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...
Notebook
zoho.com
Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.
Sticky Notes
onenote.com
Sticky Notes — это приложение для заметок на рабочем столе, включенное в Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Приложение быстро загружается и позволяет пользователям быстро делать заметки, используя окна, похожие на стикеры, на рабочем столе. Приложение Sticky Notes появилось в Windows XP Tablet Edit...
Roam Research
roamresearch.com
Он так же прост в использовании, как текстовый документ или маркированный список, и столь же эффективен для поиска, сбора и объединения связанных идей, как графическая база данных. Сотрудничайте с другими в режиме реального времени или храните все свои данные локально.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...
RemNote
remnote.com
Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.
Bundled Notes
bundlednotes.com
Bundled Notes — это красивое, интуитивно понятное кроссплатформенное приложение для заметок, написания, списков, напоминаний и дел.
Capacities
capacities.io
Мощный инструмент для заметок, который поможет вам организовать свой разум.
Notesnook
notesnook.com
Наконец-то гораздо лучшая альтернатива Evernote для заметок, которая серьезно относится к вашей конфиденциальности, синхронизируется с неограниченным количеством устройств (бесплатно) и снова упрощает создание заметок.
NotesHub
noteshub.app
Полностью кроссплатформенное, независимое от поставщика приложение для создания заметок на основе уценок.
Zorbi
zorbi.com
Карточки, которые могут предсказать, когда вы их забудете. Zorbi позволяет каждому легко создавать карточки с помощью Chrome и таких инструментов для заметок, как Notion.
Relanote
relanote.com
Инструмент для заметок, который поможет вам соединить точки. Wiki или классическая иерархия, Relanote адаптируется к вашему творческому рабочему процессу
Notebase
notabase.io
Notabase — мощное и простое в использовании приложение для создания заметок. Объедините свои идеи воедино и пишите без особых усилий.
Joplin Cloud
joplinapp.org
Joplin — приложение для создания заметок с открытым исходным кодом. Записывайте свои мысли и получайте к ним безопасный доступ с любого устройства. Joplin Cloud позволяет синхронизировать заметки на разных устройствах. Он также позволяет публиковать заметки и совместно работать над блокнотами с друз...
NoteGenie
notegenie.ai
Повысьте свой профессиональный уровень ведения заметок с помощью интеллектуального NoteGenie. NoteGenie — идеальный помощник для профессионалов в самых разных областях — от социальных работников и медицинских работников до преподавателей и сотрудников правоохранительных органов. Наша платформа на б...
Passfindr
passfindr.com
Passfindr — это не просто менеджер паролей или менеджер закладок. Passfindr переопределяет закладку практически так, как вы хотите. Если вы можете его ввести, Passfindr сможет сохранить его, найти и зашифровать или нет. Passfindr полностью посвящает себя НАДЕЖНОСТИ и вашей БЕЗОПАСНОСТИ. Полностью ве...