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Приложения для заметок - Самые популярные приложения - Канада
Приложения для заметок — это цифровые инструменты, предназначенные для сбора, организации и хранения информации в удобной и доступной форме. Пользователи могут создавать, редактировать и классифицировать заметки, которые могут включать текст, изображения и даже аудиозаписи. Эти приложения обычно используются для записи идей, заметок о встречах, списков дел и других фрагментов информации, способствующих организации и продуктивности.
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Google Keep
google.com
Google Keep — сервис для создания заметок, разработанный Google. Google Keep, запущенный 20 марта 2013 года, доступен в Интернете и имеет мобильные приложения для мобильных операционных систем Android и iOS. Keep предлагает множество инструментов для создания заметок, включая текст, списки, изображе...
iCloud Notes
icloud.com
Вы можете использовать «Заметки» на iCloud.com, чтобы быстро записать мысли или сохранить что-то важное или интересное на будущее, а затем просмотреть эти заметки в приложении «Заметки» на своем iPhone, iPad, iPod touch или Mac. Вы также можете использовать «Заметки» на iCloud.com для просмотра и ре...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote — это программа для создания заметок, предназначенная для сбора информации в свободной форме и многопользовательской совместной работы. Он собирает заметки пользователей, рисунки, вырезки с экрана и аудиокомментарии. Заметками можно делиться с другими пользователями OneNote через И...
Sticky Notes
onenote.com
Sticky Notes — это приложение для заметок на рабочем столе, включенное в Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Приложение быстро загружается и позволяет пользователям быстро делать заметки, используя окна, похожие на стикеры, на рабочем столе. Приложение Sticky Notes появилось в Windows XP Tablet Edit...
Evernote
evernote.com
Evernote — это приложение, предназначенное для ведения заметок, их организации, управления задачами и архивирования. Он разработан корпорацией Evernote со штаб-квартирой в Редвуд-Сити, Калифорния. Приложение позволяет пользователям создавать заметки, которые могут представлять собой текст, рисунки, ...
Roam Research
roamresearch.com
Он так же прост в использовании, как текстовый документ или маркированный список, и столь же эффективен для поиска, сбора и объединения связанных идей, как графическая база данных. Сотрудничайте с другими в режиме реального времени или храните все свои данные локально.
Notebook
zoho.com
Самое красивое приложение для создания заметок на всех устройствах.
RemNote
remnote.com
Универсальный инструмент для мышления и обучения. Конечно, это инструмент для заметок. Но есть также карточки, PDF-файлы, обратные ссылки и многое другое, которые помогут вам учиться, оставаться организованными и думать.
Bundled Notes
bundlednotes.com
Bundled Notes — это красивое, интуитивно понятное кроссплатформенное приложение для заметок, написания, списков, напоминаний и дел.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote — приложение для создания заметок с поддержкой Markdown. Помимо кросс-платформенных приложений, к нему можно получить доступ через большинство веб-браузеров. Simplenote имеет внешний доступный API, позволяющий писать другие клиенты: виджет Dashboard macOS DashNote; nvPY, кроссплатформенны...
Capacities
capacities.io
Мощный инструмент для заметок, который поможет вам организовать свой разум.
NotesHub
noteshub.app
Полностью кроссплатформенное, независимое от поставщика приложение для создания заметок на основе уценок.
Notebase
notabase.io
Notabase — мощное и простое в использовании приложение для создания заметок. Объедините свои идеи воедино и пишите без особых усилий.
Notesnook
notesnook.com
Наконец-то гораздо лучшая альтернатива Evernote для заметок, которая серьезно относится к вашей конфиденциальности, синхронизируется с неограниченным количеством устройств (бесплатно) и снова упрощает создание заметок.
Zorbi
zorbi.com
Карточки, которые могут предсказать, когда вы их забудете. Zorbi позволяет каждому легко создавать карточки с помощью Chrome и таких инструментов для заметок, как Notion.
Relanote
relanote.com
Инструмент для заметок, который поможет вам соединить точки. Wiki или классическая иерархия, Relanote адаптируется к вашему творческому рабочему процессу
NoteGenie
notegenie.ai
Повысьте свой профессиональный уровень ведения заметок с помощью интеллектуального NoteGenie. NoteGenie — идеальный помощник для профессионалов в самых разных областях — от социальных работников и медицинских работников до преподавателей и сотрудников правоохранительных органов. Наша платформа на б...
Joplin Cloud
joplinapp.org
Joplin — приложение для создания заметок с открытым исходным кодом. Записывайте свои мысли и получайте к ним безопасный доступ с любого устройства. Joplin Cloud позволяет синхронизировать заметки на разных устройствах. Он также позволяет публиковать заметки и совместно работать над блокнотами с друз...
Passfindr
passfindr.com
Passfindr — это не просто менеджер паролей или менеджер закладок. Passfindr переопределяет закладку практически так, как вы хотите. Если вы можете его ввести, Passfindr сможет сохранить его, найти и зашифровать или нет. Passfindr полностью посвящает себя НАДЕЖНОСТИ и вашей БЕЗОПАСНОСТИ. Полностью ве...