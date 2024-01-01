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Программное обеспечение для распознавания естественного языка (NLU) - Самые популярные приложения - Швейцария Самые популярные Недавно добавленные

Понимание естественного языка (NLU) — это ветвь обработки естественного языка (NLP), которая позволяет пользователям более эффективно понимать текст за счет использования алгоритмов машинного обучения и статистических методов. Эти алгоритмы анализируют входные языковые данные и генерируют различные выходные данные, адаптированные к конкретным задачам, таким как маркировка частей речи, автоматическое суммирование, распознавание именованных объектов (NER), анализ настроений, обнаружение эмоций, синтаксический анализ, токенизация, лемматизация, обнаружение языка и другие. . NLU находит применение во множестве сценариев, включая чат-боты, инструменты перевода и системы мониторинга социальных сетей, которые просматривают такие платформы, как Facebook и Twitter, в поисках соответствующих упоминаний. Эти алгоритмы обычно классифицируются как модели глубокого обучения и часто интегрируются в виде готовых компонентов в платформы искусственного интеллекта. Чтобы решение было отнесено к категории «Понимание естественного языка», оно должно соответствовать следующим критериям: 1. Предложить алгоритм глубокого обучения, специально разработанный для взаимодействия с человеческим языком. 2. Доступ к репозиториям данных языка для уточнения его возможностей для конкретной задачи или области. 3. Обрабатывать языковые входные данные и генерировать значимые выходные данные, соответствующие потребностям пользователя.