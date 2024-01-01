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Программное обеспечение для распознавания естественного языка (NLU) - Самые популярные приложения - Бутан
Понимание естественного языка (NLU) — это ветвь обработки естественного языка (NLP), которая позволяет пользователям более эффективно понимать текст за счет использования алгоритмов машинного обучения и статистических методов. Эти алгоритмы анализируют входные языковые данные и генерируют различные выходные данные, адаптированные к конкретным задачам, таким как маркировка частей речи, автоматическое суммирование, распознавание именованных объектов (NER), анализ настроений, обнаружение эмоций, синтаксический анализ, токенизация, лемматизация, обнаружение языка и другие. . NLU находит применение во множестве сценариев, включая чат-боты, инструменты перевода и системы мониторинга социальных сетей, которые просматривают такие платформы, как Facebook и Twitter, в поисках соответствующих упоминаний. Эти алгоритмы обычно классифицируются как модели глубокого обучения и часто интегрируются в виде готовых компонентов в платформы искусственного интеллекта. Чтобы решение было отнесено к категории «Понимание естественного языка», оно должно соответствовать следующим критериям: 1. Предложить алгоритм глубокого обучения, специально разработанный для взаимодействия с человеческим языком. 2. Доступ к репозиториям данных языка для уточнения его возможностей для конкретной задачи или области. 3. Обрабатывать языковые входные данные и генерировать значимые выходные данные, соответствующие потребностям пользователя.
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Scite — это инструмент, помогающий исследователям лучше находить и понимать научные статьи с помощью Smart Citations. Smart Citations позволяют пользователям видеть, как цитировалась научная статья, предоставляя контекст цитаты и классификацию, описывающую, предоставляет ли она подтверждающие или п...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn — это платформа для анализа текста, которая позволяет компаниям создавать новую ценность из текстовых данных. Он предоставляет простой графический интерфейс, в котором пользователи могут создавать индивидуальную классификацию текста и анализ извлечения, обучая модели машинного обучения, ...
AfforAI
afforai.com
Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению требований и извлеките необходимые вам ключевые выводы. A...
Abacus.AI
abacus.ai
Первая в мире платформа для обработки данных с использованием искусственного интеллекта для создания систем машинного обучения и агентов искусственного интеллекта в большом масштабе. Создайте корпоративный искусственный интеллект с помощью наших программ магистратуры и новых методов нейронной сети. ...
Synthesys
synthesys.io
Платформа Synthesys была разработана актерами озвучивания и видео совместно с профессионалами в области лингвистики и искусственного интеллекта, которые осознали необходимость создания аудиовизуального контента с использованием искусственного интеллекта. Мы считаем, что персонализированный контент и...
Iris.ai
iris.ai
Iris.ai — один из ведущих мировых стартапов в области исследований и разработок технологий искусственного интеллекта (ИИ). Основанный в 2015 году, стартап предлагает отмеченный наградами механизм искусственного интеллекта для понимания научного текста. Компания использует обработку естественного язы...
Cohere
cohere.com
Cohere — ведущая платформа искусственного интеллекта для предприятий. Наш ИИ мирового класса уникально подходит для нужд бизнеса, обеспечивая беспрецедентную простоту использования, доступность и конфиденциальность данных. Платформа Cohere не зависит от облака, доступна через API в качестве управляе...
Enago Read
read.enago.com
Enago Read (ранее Raxter.io) — это онлайн-помощник по чтению на базе искусственного интеллекта, который помогает академическим исследователям повысить свою продуктивность, адаптируясь к их меняющимся субъективным потребностям на протяжении всего жизненного цикла исследований. Enago Read позволяет ис...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI — это инструмент для создания и перефразирования любого текста. Используйте ReText.AI, чтобы улучшить качество текста с помощью искусственного интеллекта.
NLSQL
nlsql.com
NLSQL — это B2B SaaS, предоставляющий сотрудникам, работающим на передовой линии, интуитивно понятный интерфейс на естественном языке для доступа к труднодоступным корпоративным данным для информирования и ускорения бизнес-решений, что дает значительные преимущества для предприятий. NLSQL — это пер...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — это платформа анализа разговоров, которая предлагает разработчикам транскрипцию в реальном времени и анализ неструктурированных данных разговоров с использованием передовых моделей глубокого обучения. Этот инструмент предоставляет решения для различных отраслей, таких как сбор информации...
Convai
convai.com
Предоставьте своим персонажам человеческие возможности общения в играх и приложениях виртуального мира.
tinq.ai
tinq.ai
Tinq.ai — это набор инструментов искусственного интеллекта, который предоставляет разработчикам возможности обработки естественного языка (NLP) для интеграции в свои приложения. Набор инструментов включает в себя ряд готовых к использованию инструментов NLP API для таких задач, как распознавание име...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs разрабатывает текстовую аналитику для пользовательского контента, уделяя особое внимание злоупотреблениям и приложениям правоохранительных органов/регулирования.
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus — это кроссплатформенная среда разработки Prompt Engineering, которая помогает вам дополнить ваши приложения и рабочие процессы мощными возможностями генеративного искусственного интеллекта. Одна мощная игровая площадка, все провайдеры и LLM. Синхронизация устройств, совместная работа ...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai — ведущая платформа искусственного интеллекта для понимания языка. Его уникальный гибридный подход к NL сочетает в себе символическое человеческое понимание и машинное обучение для преобразования языково-интенсивных процессов в практические знания, обеспечивая понимание, необходимое для ул...
Prosa.ai
prosa.ai
Мы — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая разрабатывает решения на основе обработки индонезийского естественного языка с глубоким обучением. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы предоставить компаниям возможность более эффективно взаимодействовать со своими клиентами, оптим...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity создает продукты и API обработки естественного языка для понимания неструктурированных данных и извлечения информации из текста. Plasticity предоставляет готовые решения для понимания неструктурированных данных и конечных точек API для обработки естественного языка. Итак, ищете ли вы гот...
GooseAI
goose.ai
GooseAI — это полностью управляемый НЛП как услуга, предоставляемый через API. В этом отношении он сравним с OpenAI. Более того, он полностью совместим с API завершения OpenAI! Наш современный выбор языковых моделей на основе GPT и бескомпромиссная скорость дадут вам толчок при запуске следующего п...
Ujeebu
ujeebu.com
Масштабное извлечение веб-данных Парсинг веб-сайтов, не беспокоясь о выполнении JavaScript, безголовых браузерах или блокировке. Преобразуйте новости и статьи блогов в структурированные данные и многое другое...
Knots
knots.io
Автоматизируйте Zendesk с уверенностью. Knots предоставляет единое решение для автоматизации Zendesk, которое можно реализовать с помощью приложений без программирования или настраиваемого кода. Начните оптимизировать время своих агентов и радовать своих клиентов уже сегодня.
Kairntech
kairntech.com
От документов к бизнес-влиянию: Проблема, которую мы решаем, заключается в том, как анализировать большие объемы документов для извлечения информации, необходимой для принятия решений в технических, научных, военных, а также коммерческих, юридических, административных или бухгалтерских вопросах. С ...
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
Deepset Cloud — это корпоративная SaaS-платформа для создания приложений для обработки естественного языка.
AYLIEN
aylien.com
Aylien — это новостная платформа на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности агрегирования, поиска и мониторинга новостей для групп данных и аналитиков. Платформа призвана помочь предприятиям получить важную информацию из глобальных новостных данных. Ключевые особенности и ...
AmplifyReach
amplifyreach.com
Многоязычная платформа автоматизации диалога для групп продаж, маркетинга и поддержки! AmplifyReach помогает брендам и предприятиям трансформировать жизненный цикл входящих клиентов. Продукт AmplifyReach используется более чем 3000 брендами и предприятиями, включая компанию из списка Fortune 500 в ...
ADVANCE.AI
advance.ai
Победитель премии ASEAN Fintech Awards 2023 Global Fintech Awards, проводимой Валютным управлением Сингапура и Сингапурской ассоциацией финансовых технологий. ADVANCE.AI — ведущая компания по комплексному управлению рисками SaaS в Юго-Восточной Азии, предоставляющая цифровую идентификацию KYC/KYB, ...
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power — мировой лидер в области потребительского анализа, консультационных услуг, данных и аналитики. Компания J.D. Power, пионер в использовании больших данных, искусственного интеллекта (ИИ) и алгоритмического моделирования для понимания поведения потребителей, уже более 50 лет предоставляет ...
DatumBox
datumbox.com
API Datumbox предлагает большое количество готовых классификаторов и служб обработки естественного языка, которые можно использовать в широком спектре приложений, включая: анализ настроений, классификацию тем, обнаружение языка, анализ субъективности, обнаружение спама, оценку чтения, ключевые слова...
Udger
udger.com
В каких случаях подходит обнаружение с помощью строки useragent и когда вам может помочь сервис udger.com? * Бизнес * Пользовательский опыт * Технический * Другие
Twinword API
twinword.com
Twinword API предоставляет программное обеспечение для анализа текста, которое позволяет компаниям и организациям создавать инструменты, которые могут читать, анализировать и обрабатывать письменный текст. На данный момент Twinword разработала 13 различных API-интерфейсов обработки естественного язы...
Spitch
spitch.ai
Spitch — глобальный поставщик решений диалогового искусственного интеллекта для B2B и B2C со штаб-квартирой в Швейцарии с 2014 года и присутствием во многих странах Европы и Северной Америки. Spitch помогает предприятиям лучше понимать и обслуживать своих клиентов посредством использования обработки...
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier — это платформа искусственного интеллекта, которая использует машинное обучение для оценки текста (классификация текста и оформление заявок) с целью автоматизации корпоративных операций и экономии часов ручной обработки данных. Это специально созданное приложение, которое не требует от по...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai — это компания, ориентированная на API, и ведущая платформа автоматизации кадровых данных на базе искусственного интеллекта. Компания помогает более чем 1000 клиентам (поставщикам программного обеспечения для управления персоналом, кадровым агентствам, крупным работодателям и фирмам по под...
Gavagai
gavagai.io
Поймите, что говорят вам ваши клиенты Gavagai предлагает революционную технологию анализа текста, позволяющую получить ценную информацию о клиентах на основе того, что они говорят вам. Постоянно отслеживая отзывы клиентов с помощью нашего сервиса, вы лучше поймете своего клиента, что приведет к нем...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche — это платформа для анализа обратной связи, которая за считанные минуты анализирует огромное количество отзывов клиентов, что позволяет вам быстро предоставлять глубокую информацию и помогать вашей компании принимать более обоснованные решения. Платформа Капиче не требует какой-либо настрой...