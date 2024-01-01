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Службы потоковой передачи музыки - Самые популярные приложения - Азербайджан
Сервисы потоковой передачи музыки — это цифровые платформы, которые позволяют пользователям получать доступ к обширной библиотеке музыкального контента через Интернет. Подписчики могут слушать широкий спектр песен, альбомов и плейлистов по запросу без необходимости физического владения или загрузки. Эти сервисы часто предлагают персонализированные рекомендации, основанные на предпочтениях пользователя, кураторских плейлистах и возможности создавать собственные плейлисты. Пользователи обычно могут получить доступ к контенту на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты и компьютеры, что обеспечивает удобный и гибкий способ наслаждаться музыкой.
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Spotify
open.spotify.com
Spotify — это цифровой музыкальный сервис, который дает вам доступ к миллионам песен.
YouTube Music
youtube.com
YouTube Music — это сервис потоковой передачи музыки, разработанный YouTube, дочерней компанией Google; он обеспечивает индивидуальный интерфейс сервиса, ориентированный на потоковую передачу музыки, позволяя пользователям просматривать песни и музыкальные клипы на YouTube на основе жанров, плейлист...
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud — это онлайн-платформа для распространения аудио и веб-сайт для обмена музыкой, базирующийся в Берлине, Германия, который позволяет пользователям загружать, продвигать и обмениваться аудио. SoundCloud, основанный в 2007 году Александром Люнгом и Эриком Уолфорсом, превратился в один из кру...
Yandex Music
music.yandex.com
Яндекс Музыка — сервис потоковой передачи музыки, разработанный Яндексом. Пользователи выбирают музыкальные композиции, альбомы, сборники музыкальных треков для потоковой передачи на свое устройство по требованию и получают персональные рекомендации. Сервис также доступен в виде мобильного приложени...
Apple Music
music.apple.com
Apple Music — это служба потоковой передачи музыки и видео, разработанная Apple Inc. Пользователи выбирают музыку для потоковой передачи на свое устройство по требованию или могут слушать существующие плейлисты. В сервис также входят интернет-радиостанции Apple Music 1, Apple Music Hits и Apple Musi...
Amazon Music
amazon.com
Amazon Music (ранее Amazon MP3) — это платформа потоковой передачи музыки и музыкальный онлайн-магазин, управляемый Amazon. Запущенный в публичной бета-версии 25 сентября 2007 г., в январе 2008 г. он стал первым музыкальным магазином, который продавал музыку без управления цифровыми правами (DRM) от...
Pandora
pandora.com
Pandora — американский сервис потоковой передачи музыки на основе подписки, принадлежащий Sirius XM Holdings. Базирующийся в Окленде, штат Калифорния, сервис фокусируется на рекомендациях, основанных на «Проекте музыкального генома» — средстве классификации отдельных песен по музыкальным особенностя...
TuneIn
tunein.com
TuneIn — американская служба потокового аудио, предоставляющая прямые трансляции новостей, радио, спорта, музыки и подкастов более чем 60 миллионам активных пользователей в месяц. По состоянию на 2019 год у TuneIn более 75 миллионов активных пользователей в месяц. TuneIn управляется компанией TuneI...
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm — музыка, предназначенная для мозга, позволяющая улучшить концентрацию, расслабление, медитацию, сон и сон в течение 10–15 минут использования.
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music — приложение для потоковой передачи и скачивания музыки на любой вкус! От Рахмана до Рианны, в нем более 2,8 миллиона песен индийской и международной музыки. Слушайте и загружайте песни в приложении Wynk Music и открывайте для себя музыку из его огромной библиотеки, охватывающей множество...
JioSaavn
jiosaavn.com
Слушайте новейшие и популярные песни Болливуда на хинди онлайн бесплатно с помощью JioSaavn в любое время и в любом месте. Загрузите или слушайте неограниченное количество новых и старых песен на хинди онлайн. Выполняйте поиск среди самых популярных еженедельных топ-15, песен из фильмов на хинди и т...
TIDAL
tidal.com
TIDAL была основана артистами для артистов как следующая инновационная потоковая платформа, призванная вернуть ценность музыкальной индустрии. Мы предоставляем артистам продукты, ресурсы, услуги и контент, необходимые для того, чтобы они могли контролировать свою карьеру и более тесно общаться с фан...
Deezer
deezer.com
Вы приносите страсть, мы приносим музыку! Получите доступ к более чем 56 миллионам треков в любое время и в любом месте!
Apple Music Beta
music.apple.com
Наполните свой мир песнями, альбомами и исполнителями, которые определяют вас. Получите неограниченный доступ к миллионам треков, тщательно подобранным плейлистам и оригинальному контенту от исполнителей, которых вы знаете и любите. Наслаждайтесь звуком без потерь и слушайте звук вокруг себя с помощ...
Gaana
gaana.com
Gaana.com — слушайте и скачивайте последние песни в формате MP3 онлайн. Загрузите новые или старые песни на хинди, песни из Болливуда, песни на английском языке* и многое другое на Gaana+ и играйте офлайн. Создавайте, делитесь и слушайте плейлисты потоковой музыки бесплатно.
Zing MP3
zingmp3.vn
Zing MP3 — это бесплатное музыкальное приложение со множеством выдающихся функций, которые помогут вам получить наилучшие впечатления от музыки на вашем мобильном устройстве. Zing MP3 представляет собой богатый, высококачественный онлайн-музыкальный магазин с полным спектром жанров, постоянно обновл...
Qobuz
qobuz.com
Доступно более 80 миллионов треков для высококачественного звука и неограниченной потоковой передачи. Qobuz также является мировым лидером по количеству загрузок 24-битных файлов высокого разрешения.
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
Наслаждайтесь миллионами высококачественных песен и клипов, защищенных авторскими правами, в музыкальном магазине NhacCuaTui. Слушайте и скачивайте музыку онлайн бесплатно на многих платформах.
LINE MUSIC
line.me
LINE MUSIC — это музыкальный сервис с фиксированной ставкой, который позволяет вам наслаждаться 83 миллионами японских и западных песен без необходимости платить или регистрироваться: от последних рейтингов до музыкальных клипов и караоке — вы можете наслаждаться любой музыкой, которую хотите только...
酷我音乐
kuwo.cn
KuWo Music - веб-сайт для настоящего онлайн-прослушивания с качеством звука без потерь. KuWo Music предоставляет вам высококачественную музыку, загрузку музыки без потерь, различные музыкальные списки, быструю доставку новых песен, полные тематические радиостанции, персонализированные рекомендации п...
酷狗音乐
kugou.com
Kugou Music — это настоящий музыкальный онлайн-сайт, который предоставляет вам услуги по загрузке музыкального плеера Kugou, загрузке пробных музыкальных онлайн-версий, прослушиванию книг, длительному аудио, FM-прослушиванию, прослушиванию новинок и воспроизведению музыкальных клипов. В Kugou Music ...
QQ音乐
y.qq.com
QQ Music - это музыкальный онлайн-сервис, запущенный Tencent. Он предлагает массовые музыкальные онлайн-прослушивания, онлайн-премьеры новых и популярных песен, перевод текстов, загрузку мобильных рингтонов, высококачественные музыкальные прослушивания без потерь, огромные музыкальные библиотеки без...
TikTok Music
music.tiktok.com
TikTok Music — это новый музыкальный сервис для нового поколения любителей музыки, предлагающий улучшенную платформу для поиска музыки. Десятки миллионов песен с настоящей музыкой, огромная фонотека, новые песни и горячие песни – качественная музыкальная платформа для прослушивания песен каждый день...
Звук
zvuk.com
Звук — стриминговый сервис, который волшебным образом подбирает музыку для каждого момента жизни. Тысячи тщательно подобранных плейлистов, топ-чартов и персонализированных рекомендаций — и все это в одном приложении. Первый месяц подписки бесплатен для всех новых пользователей.