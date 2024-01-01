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Программное обеспечение для многоканальной розничной торговли - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для многоканального управления розничной торговлей объединяет все данные о продуктах на предприятии электронной коммерции в централизованное хранилище. Многоканальная розничная торговля — это подход к цифровому маркетингу, который предоставляет клиентам электронной коммерции разнообразные возможности для доступа к деталям каталога продуктов перед совершением покупок. Это программное обеспечение легко интегрирует офлайн- и онлайн-покупки, способствуя консолидации бизнес-операций и логистики с информацией о продуктах. Это гарантирует, что клиенты будут пользоваться единым опытом по всем каналам, способствуя повторному патронажу, автоматизирует обработку заказов и предоставляет предприятию электронной коммерции всесторонний операционный обзор для оптимизации запасов, заказов и будущих стратегий. Это универсальное программное обеспечение взаимодействует с системами управления каталогами, управлением информацией о продуктах (PIM), операциями цепочки поставок и инструментами бизнес-аналитики.
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Veeqo
veeqo.com
Все в одном программном обеспечении для электронной коммерции. Сократите затраты и время, необходимые для выполнения заказов, благодаря низким тарифам на доставку, автоматизации и простым инструментам выполнения заказов.
Webgility
webgility.com
Войдите в систему сейчас, чтобы получить доступ к ведущей платформе автоматизации бухгалтерского учета и многоканальной программной платформе для интернет-торговли и коммерческого бизнеса.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite — это самый простой способ для брендов и ритейлеров размещать и продавать свою продукцию на крупнейших онлайн-торговых площадках мира.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.
Channable
channable.com
Наша универсальная платформа предоставляет решения, необходимые для большей наглядности, более разумных рекламных кампаний и более персонализированного маркетинга.
EasyStore
easystore.co
Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Наша платформа систем оптимизации подачи данных и управления подачей товаров №1 позволяет вам размещать свои товары везде, где люди делают покупки в Интернете, включая Google Shopping, Amazon и Facebook.
Sellercloud
sellercloud.com
Идеальное решение для вашего бизнеса в сфере электронной коммерции. Упростите свои операции и расширьте свое присутствие на большем количестве каналов. Легко контролируйте свои запасы, каталог, закупки и выполнение заказов.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые фун...
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot — это центральный центр ваших онлайн-продаж. Подключите свои каналы и управляйте своими запасами, заказами, этикетками доставки и финансовыми отчетами Stockpilot предлагает полный набор функций для оптимизации процессов электронной коммерции с помощью единой панели. Мы предлагаем широкий ...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks — это комплексное решение для управления информацией о продуктах (PIM), которое помогает централизованно управлять всей информацией и данными о ваших продуктах. Наряду с управлением данными о продуктах интернет-магазины и бренды могут легко управлять цифровыми активами, беспрепятственно пер...
3DSellers
3dsellers.com
Ведущие инструменты продаж eBay находятся на платформе менеджера продаж eBay 3Dsellers. Получайте больше продаж и отзывов на eBay, а также экономьте время с помощью автоматизации eBay и массовых действий для объявлений, заказов, сообщений и многого другого. Обеспечьте быструю (и даже автоматическую)...
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce — ведущий интегратор платформ и рынков электронной коммерции, целью которого является создание безопасных, оптимизированных и масштабируемых инструментов и технологий интеграции для онлайн-продавцов, предлагающих им многоканальные возможности. CedCommerce помогает онлайн-торговым площадк...
ChannelGrabber
channelgrabber.com
Программное обеспечение многоканальной электронной коммерции ChannelGrabber для управления запасами, управления заказами с выставлением счетов, доставкой, обменом сообщениями и многим другим. Ранее OrderHub.
Omnirio
omnirio.com
Omnirio позволяет вам управлять всеми вашими интернет-магазинами в одном удобном месте, чтобы вы могли продавать где угодно!
Ectaro
ectaro.com
Ectaro — это комплексное программное решение, предназначенное для оптимизации и автоматизации всей вашей операции электронной коммерции, от управления информацией о продуктах до выполнения заказов и многого другого. Благодаря широкому спектру функций и возможностей Ectaro является идеальным инструме...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator — это гибкое решение для управления коммерцией, которое позволяет оптимизировать, автоматизировать и управлять вашими продуктами, списками, ценами, запасами и заказами по нескольким каналам и торговым площадкам. Клиенты StoreAutomator тратят на 50 % меньше времени на ненужные админист...
Sellbery
sellbery.com
Sellbery — это простой способ для интернет-магазинов оптимизировать синхронизацию продуктов и заказов между различными каналами. Импортируйте списки и синхронизируйте все ваши заказы между такими платформами, как Shopify, Amazon, eBay и многими другими. Запустить новый канал стало проще и быстрее.
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce, зарегистрированная в 2012 году, является крупнейшей в Индии SaaS-платформой для электронной коммерции в обработке транзакций с точки зрения выручки за финансовый год, закончившийся 31 марта 2022 года, которая обеспечивает комплексное управление операциями электронной коммерции для бренд...
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce — это инструмент многоканальных продаж, который помогает вам интегрировать один основной магазин с несколькими каналами продаж. Это позволяет пользователям централизовать управление данными и управлять всеми каналами с единой панели управления. Вы можете использовать этот инструмент для ...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего ба...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — это программное обеспечение для многоканального управления, которое оптимизирует продажи на всех платформах, таких как Amazon, eBay, Etsy, Reverb и Mirakl, а также поддерживает более 1000 других интеграций. - Используя наш расширенный модуль автоматизации, команды могут обрабатывать ...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse — это компания-разработчик программного обеспечения для трансграничной интеграции электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая активно поддерживает предприятия, которые хотят добиться успеха на международной арене электронной коммерции. Он предоставляет широкий спектр ...
SellerSkills
sellerskills.com
SellerSkills упростит ваш бизнес в сфере электронной коммерции. Благодаря нашему веб-программному обеспечению для управления запасами, заказами, закупками, доставкой и листингами мы даем вам уверенность в управлении и расширении вашего бизнеса в области электронной коммерции. Интуитивно понятный инт...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData — ведущая платформа автоматизации корпоративной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Платформа CrescoData Commerce Connect — это платформа интеграции, которая отображает и автоматизирует данные о продуктах, запасах и заказах между ведущими мировыми торговыми платформами. Нам нравит...
Stock Konnect
stockkonnect.co
Откройте для себя самую простую многоканальную систему управления листингами Stock Konnect позволяет вам связываться с новыми клиентами независимо от того, где они делают покупки. Вы можете создавать, синхронизировать и управлять: листингами, запасами и заказами из многоканальной электронной коммерц...
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimized — это программное обеспечение для управления фидами, которое дает вам полный контроль над оптимизацией фида товаров. Оно позволяет оптимизировать и редактировать несколько фидов покупок, не меняя веб-сайт и не полагаясь на разработчика.
Noverstock
noverstock.com
Noverstock — передовая SaaS-компания, специализирующаяся на индустрии электронной коммерции. Это комплексное решение, которое облегчает работу интернет-торговцев, оптимизируя их операции и повышая их эффективность. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая управление запасами, выполнение ...
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Software ERP: окончательное решение для управления бизнесом Dux Software ERP — это ответ на все ваши потребности в управлении бизнесом в одном месте. Наше программное обеспечение SaaS (программное обеспечение как услуга), разработанное специально для малого и среднего бизнеса, предлагает полный ...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch — это многоканальное программное обеспечение для электронной коммерции. Он позволяет продавцам легко управлять заказами, продуктами, запасами и запасами на торговых площадках, веб-сайтах, в пакетах учетных записей и в транспортных компаниях с помощью одной простой в использовании платформы.
crwizard
crwizard.com
Оптимизируйте ленту продуктов, оптимизируйте свои расходы. Привлекайте больше трафика в свой интернет-магазин и повышайте коэффициент конверсии, оптимизируя данные фида товаров с учетом потребностей различных каналов, таких как рекламные объявления о товарах, веб-сайты сравнения цен или партнерские ...
GoDataFeed
godatafeed.com
Управляйте всеми аспектами данных о ваших продуктах и способами их доставки на цифровую полку. Создайте единый источник достоверной информации с помощью интеллектуального каталога, который объединяет исходные данные, стандартизирует форматы и улучшает атрибуты каналов. Опубликуйте свой каталог с п...
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker — это программное обеспечение для управления запасами для продавцов электронной коммерции. Sumtracker решает проблему управления запасами как для владельцев одного магазина, так и для владельцев нескольких магазинов. Синхронизируйте ассортимент магазинов на Shopify, Amazon, eBay и Etsy, B...
easySales
easy-sales.com
easySales — это облачная SaaS-платформа, которая автоматизирует деятельность электронной коммерции для интернет-магазинов, позволяя им с легкостью продавать по нескольким каналам, сокращая эксплуатационные расходы и развивая свой бизнес. Он предлагает облачную многоканальную автоматизацию списков пр...
SureDone
suredone.com
SureDone находится на переднем крае эффективности и действенности рынка и каналов, стимулируя бренды, производителей и опытных продавцов к росту продаж и прибыльности. В основе нашего предложения лежит передовая платформа, предназначенная для автоматизации и оптимизации многочисленных аспектов прода...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантирует самую быструю окупаемость электронной коммерции B2B на рынке. Наша приверженность успеху клиентов, простота кода или его отсутствие, а также унифицированная целостность данных с помощью механизма StockPort™ предоставляют вам партнера по электронной коммерции, заинтересованного...
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...
ShopVibes
shop-vibes.de
Shopvibes объединяет управление информацией о продуктах (PIM), управление подачей/каналами и аналитику цифровых полок в одной центральной системе и, таким образом, обеспечивает целостную оптимизацию всех каналов продаж. Таким образом, shopvibes поддерживает бренды, производителей и розничных продавц...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: ERP нового поколения для электронной коммерции В эпоху, когда операции электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro становится современной альтернативой традиционным ERP-системам, таким как NetSuite или SAP. Kentro — облачная многоканальная ERP-система, разработанная специа...
Cymbio
cym.bio
Cymbio обеспечивает рост цифровых продаж для брендов с помощью первой в мире комплексной прямой поставки и торговой платформы. Наш всеобъемлющий центр автоматизации B2B поддерживает все системы, протоколы и поставщиков, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ брендов к глобальной экосистеме ро...
Productsup
productsup.com
Productsup — это ведущая платформа для взаимодействия продуктов с потребителем (P2C), позволяющая производителям, брендам, поставщикам услуг и торговым площадкам превратить коммерческую анархию в коммерческий успех. Платформа Productsup P2C предлагает ряд решений, таких как управление фидами, взаимо...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для пот...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror — это программное обеспечение для многоканального управления, разработанное для людей и компаний, которые продают онлайн. Listing Mirror интегрируется с популярными торговыми площадками и позволяет вам управлять листингами, доставкой и запасами из одного пользовательского интерфейса. ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуал...
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
Оптимизируйте каналы данных и эффективность кампаний на более чем 1000 каналах электронной коммерции. Самый популярный инструмент подачи данных в 50 странах. Бесплатная пробная версия и живая демо-версия!
MikMak
mikmak.com
Ускорение электронной коммерции для многоканальных брендов. MikMak предоставляет маркетинговую аналитику электронной коммерции и программное обеспечение для поддержки электронной коммерции для ускорения онлайн-продаж брендов.
SellerActive
selleractive.com
SellerActive — лучший на рынке инструмент управления многоканальной электронной коммерцией. Ознакомьтесь с нашими инструментами для онлайн-продавцов: управление листингом, технология автоматического изменения цен, управление заказами и многое другое. Будьте готовы автоматизировать, оптимизировать и ...