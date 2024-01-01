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Программное обеспечение для многоканальной розничной торговли - Самые популярные приложения - Швейцария
Программное обеспечение для многоканального управления розничной торговлей объединяет все данные о продуктах на предприятии электронной коммерции в централизованное хранилище. Многоканальная розничная торговля — это подход к цифровому маркетингу, который предоставляет клиентам электронной коммерции разнообразные возможности для доступа к деталям каталога продуктов перед совершением покупок. Это программное обеспечение легко интегрирует офлайн- и онлайн-покупки, способствуя консолидации бизнес-операций и логистики с информацией о продуктах. Это гарантирует, что клиенты получают единообразный опыт по всем каналам, способствуя повторному патронажу, автоматизирует обработку заказов и предоставляет предприятию электронной коммерции всесторонний операционный обзор для оптимизации запасов, заказов и будущих стратегий. Это универсальное программное обеспечение взаимодействует с системами управления каталогами, управлением информацией о продуктах (PIM), операциями цепочки поставок и инструментами бизнес-аналитики.
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Veeqo
veeqo.com
Бесплатное программное обеспечение для доставки, которое не только печатает этикетки. Сократите стоимость и скорость выполнения заказов с помощью низких тарифов на доставку, автоматизации и мощных инструментов выполнения заказов с помощью совершенно БЕСПЛАТНОГО программного обеспечения Veeqo для упр...
ChannelGrabber
channelgrabber.com
Вы продаете товары на eBay, Amazon и Play.com и: Постоянно перепродаете товары? Хотите управлять всеми своими объявлениями в одном месте? Вам сложно справляться с заказами, поступающими из нескольких каналов? Печать списков комплектации, счетов-фактур и почтовых этикеток занимает много времени? Тогд...
Webgility
webgility.com
Webgility — это гибкое и мощное программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, которое соединяет все ваши магазины и торговые площадки электронной коммерции, систему торговых точек, платформу доставки и многое другое с QuickBooks Online, QuickBooks Desktop и NetSuite — без необходи...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность сов...
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...
Channable
channable.com
Channable — это многоканальная платформа электронной коммерции, которая позволяет брендам, розничным торговцам и агентствам ускорять рост электронной коммерции за счет оптимизации оптимизации данных о продуктах по всем каналам, облегчения многоканальных продаж и повышения коэффициентов конверсии за ...
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite позволяет брендам и ритейлерам легко размещать и продавать товары по нескольким каналам онлайн-продаж и получать централизованный контроль над запасами и заказами. Облачная платформа управления каналами Sellbrite интегрируется со многими популярными торговыми площадками и корзинами покупок...
Noverstock
noverstock.com
Noverstock — передовая SaaS-компания, специализирующаяся на индустрии электронной коммерции. Это комплексное решение, которое облегчает работу интернет-торговцев, оптимизируя их операции и повышая их эффективность. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая управление запасами, выполнение ...
Feedonomics
app.feedonomics.com
Благодаря своей ведущей платформе управления потоками данных Feedonomics помогает брендам и ритейлерам оптимизировать и размещать свои каталоги продуктов в сотнях торговых точек электронной коммерции по всему миру. Наши комплексные решения для торговых площадок и рекламных каналов автоматизируют мно...
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce — ведущий интегратор платформ и рынков электронной коммерции, целью которого является создание безопасных, оптимизированных и масштабируемых инструментов и технологий интеграции для онлайн-продавцов, предлагающих им многоканальные возможности. CedCommerce помогает онлайн-торговым площадк...
Sellercloud
sellercloud.com
В Sellercloud мы стремимся помогать интернет-магазинам продавать товары везде, где они продаются. Наша платформа интегрирована с более чем 200 каналами продаж и торговыми площадками, что помогает вам привлечь больше клиентов и увеличить продажи. Наше программное обеспечение для управления запасами и...
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые фун...
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot — это центральный центр ваших онлайн-продаж. Подключите свои каналы и управляйте своими запасами, заказами, отгрузочными этикетками и финансовыми отчетами Stockpilot предлагает полный набор функций для оптимизации процессов электронной коммерции с помощью единой панели. Мы предлагаем широ...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks — это комплексное решение для управления информацией о продуктах (PIM), которое помогает централизованно управлять всей информацией и данными о ваших продуктах. Наряду с управлением данными о продуктах интернет-магазины и бренды могут легко управлять цифровыми активами, беспрепятственно пер...
3DSellers
3dsellers.com
Ведущие инструменты продаж eBay находятся на платформе менеджера продаж eBay 3Dsellers. Получайте больше продаж и отзывов на eBay, а также экономьте время с помощью автоматизации eBay и массовых действий для объявлений, заказов, сообщений и многого другого. Обеспечьте быструю (и даже автоматическую)...
easySales
easy-sales.com
easySales — это облачная SaaS-платформа, которая автоматизирует деятельность электронной коммерции для интернет-магазинов, позволяя им с легкостью продавать по нескольким каналам, сокращая эксплуатационные расходы и развивая свой бизнес. Он предлагает облачную многоканальную автоматизацию списков пр...
SellerSkills
sellerskills.com
SellerSkills упростит ваш бизнес в сфере электронной коммерции. Благодаря нашему веб-программному обеспечению для управления запасами, заказами, закупками, доставкой и листингами мы даем вам уверенность в управлении и расширении вашего бизнеса в области электронной коммерции. Интуитивно понятный инт...
Sellbery
sellbery.com
Sellbery — это простой способ для интернет-магазинов оптимизировать синхронизацию продуктов и заказов между различными каналами. Импортируйте списки и синхронизируйте все свои заказы между такими платформами, как Shopify, Amazon, eBay и многими другими. Запустить новый канал стало проще и быстрее.
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce, зарегистрированная в 2012 году, является крупнейшей в Индии SaaS-платформой для электронной коммерции в обработке транзакций с точки зрения выручки за финансовый год, закончившийся 31 марта 2022 года, которая обеспечивает комплексное управление операциями электронной коммерции для бренд...
Omnirio
omnirio.com
Omnirio позволяет вам управлять всеми вашими интернет-магазинами в одном удобном месте, чтобы вы могли продавать где угодно!
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce — это инструмент многоканальных продаж, который помогает вам интегрировать один основной магазин с несколькими каналами продаж. Это позволяет пользователям централизовать управление данными и управлять всеми каналами с единой панели управления. Вы можете использовать этот инструмент для ...
Ectaro
ectaro.com
Ectaro — это комплексное программное решение, предназначенное для оптимизации и автоматизации всех операций электронной коммерции, от управления информацией о продуктах до выполнения заказов и многого другого. Благодаря широкому спектру функций и возможностей Ectaro является идеальным инструментом д...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — это программное обеспечение для многоканального управления, которое оптимизирует продажи на всех платформах, таких как Amazon, eBay, Etsy, Reverb и Mirakl, а также поддерживает более 1000 других интеграций. - Используя наш расширенный модуль автоматизации, команды могут обрабатывать...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator — это гибкое решение для управления коммерцией, которое позволяет оптимизировать, автоматизировать и управлять вашими продуктами, списками, ценами, запасами и заказами по нескольким каналам и торговым площадкам. Клиенты StoreAutomator тратят на 50 % меньше времени на ненужные админист...
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...
Cymbio
cym.bio
Cymbio обеспечивает рост цифровых продаж для брендов с помощью первой в мире комплексной прямой поставки и торговой платформы. Наш всеобъемлющий центр автоматизации B2B поддерживает все системы, протоколы и поставщиков, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ брендов к глобальной экосистеме ро...
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch — это решение для фид-маркетинга, которое сочетает в себе преобразование и оптимизацию данных, а также помощь и советы. Это дает возможность торговцам и агентствам добиться успеха в каналах электронной коммерции. Оптимизируйте файл фида товаров с помощью DataFeedWatch и распространяйте...
MikMak
mikmak.com
MikMak — это ведущая глобальная платформа для ускорения электронной коммерции для многоканальных брендов. Она предоставляет программное обеспечение для аналитики и электронной коммерции, которое помогает производителям продуктов и компаниям CPG понять поведение своих потребителей в Интернете, опреде...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего ба...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse — это компания-разработчик программного обеспечения для трансграничной интеграции электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая активно поддерживает предприятия, которые хотят добиться успеха на международной арене электронной коммерции. Он предоставляет широкий спектр ...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData — ведущая платформа автоматизации корпоративной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Платформа CrescoData Commerce Connect — это платформа интеграции, которая отображает и автоматизирует данные о продуктах, запасах и заказах между ведущими мировыми торговыми платформами. Нам нравит...
Stock Konnect
stockkonnect.co
Откройте для себя самую простую многоканальную систему управления листингами Stock Konnect позволяет вам связываться с новыми клиентами независимо от того, откуда они делают покупки. Вы можете создавать, синхронизировать и управлять: листингами, запасами и заказами из многоканальной электронной комм...
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimized — это программное обеспечение для управления фидами, которое дает вам полный контроль над оптимизацией фида товаров. Оно позволяет оптимизировать и редактировать несколько фидов покупок, не меняя веб-сайт и не полагаясь на разработчика.
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Software ERP: окончательное решение для управления бизнесом Dux Software ERP — это ответ на все ваши потребности в управлении бизнесом в одном месте. Наше программное обеспечение SaaS (программное обеспечение как услуга), разработанное специально для малого и среднего бизнеса, предлагает полный ...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch — это многоканальное программное обеспечение для электронной коммерции. Он позволяет продавцам легко управлять заказами, продуктами, запасами и запасами на торговых площадках, веб-сайтах, в пакетах учетных записей и в транспортных компаниях с помощью одной простой в использовании платформы.
crwizard
crwizard.com
Оптимизируйте ленту продуктов, оптимизируйте свои расходы. Привлекайте больше трафика в свой интернет-магазин и повышайте коэффициент конверсии, оптимизируя данные фида товаров с учетом потребностей различных каналов, таких как рекламные объявления о товарах, веб-сайты сравнения цен или партнерские ...
GoDataFeed
godatafeed.com
Управляйте всеми аспектами данных о ваших продуктах и способами их доставки на цифровую полку. Создайте единый источник достоверной информации с помощью интеллектуального каталога, который объединяет исходные данные, стандартизирует форматы и улучшает атрибуты каналов. Опубликуйте свой каталог с п...
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker — это программное обеспечение для управления запасами для продавцов электронной коммерции. Sumtracker решает проблему управления запасами как для владельцев одного магазина, так и для владельцев нескольких магазинов. Синхронизируйте ассортимент магазинов на Shopify, Amazon, eBay и Etsy, B...
SureDone
suredone.com
SureDone находится на переднем крае эффективности и результативности рынка и каналов, стимулируя бренды, производителей и опытных продавцов к росту продаж и прибыльности. В основе нашего предложения лежит передовая платформа, предназначенная для автоматизации и оптимизации многочисленных аспектов пр...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks гарантирует самую быструю окупаемость электронной коммерции B2B на рынке. Наша приверженность успеху клиентов, простота кода или его отсутствие, а также унифицированная целостность данных с помощью механизма StockPort™ предоставляют вам партнера по электронной коммерции, заинтересованного...
ShopVibes
shop-vibes.de
Shopvibes объединяет управление информацией о продуктах (PIM), управление подачей/каналами и аналитику цифровых полок в одной центральной системе и, таким образом, обеспечивает целостную оптимизацию всех каналов продаж. Таким образом, shopvibes поддерживает бренды, производителей и розничных продавц...
Kentro.io
kentro.io
Кентро: ERP следующего поколения для электронной коммерции в эпоху, когда операции по электронной коммерции требуют гибкости и эффективности, Kentro появляется как современная альтернатива традиционным системам ERP, таким как Netsuite или SAP. Как облачный многоканальный ERP, Kentro разработан специ...
Productsup
productsup.com
Productsup — это ведущая платформа для взаимодействия продуктов с потребителем (P2C), позволяющая производителям, брендам, поставщикам услуг и торговым площадкам превратить коммерческую анархию в коммерческий успех. Платформа Productsup P2C предлагает ряд решений, таких как управление фидами, взаимо...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для пот...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror — это программное обеспечение для многоканального управления, разработанное для людей и компаний, которые продают товары через Интернет. Listing Mirror интегрируется с популярными торговыми площадками и позволяет вам управлять листингами, доставкой и запасами из одного пользовательско...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — это ваша современная платформа розничных операций, созданная для подключенной коммерции. Flxpoint соединяет вашу цепочку поставок с каналами продаж и полностью автоматизирует операции электронной коммерции. Продавайте в больших масштабах, не замедляя себя ручными процессами или индивидуал...
SellerActive
selleractive.com
SellerActive от Cart.com — это мощный набор инструментов, который позволяет брендам электронной коммерции размещать и обновлять свои продукты на крупнейших торговых площадках мира из одного места. Большинство брендов видят рост выручки в среднем на 22% за первые 60 дней! Легко создавайте централизов...