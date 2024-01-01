Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для многоканальной розничной торговли - Самые популярные приложения - Ботсвана Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для многоканального управления розничной торговлей объединяет все данные о продуктах на предприятии электронной коммерции в централизованное хранилище. Многоканальная розничная торговля — это подход к цифровому маркетингу, который предоставляет клиентам электронной коммерции разнообразные возможности для доступа к деталям каталога продуктов перед совершением покупок. Это программное обеспечение легко интегрирует офлайн- и онлайн-покупки, способствуя консолидации бизнес-операций и логистики с информацией о продуктах. Это гарантирует, что клиенты получают единообразный опыт по всем каналам, способствуя повторному патронажу, автоматизирует обработку заказов и предоставляет предприятию электронной коммерции всесторонний операционный обзор для оптимизации запасов, заказов и будущих стратегий. Это универсальное программное обеспечение взаимодействует с системами управления каталогами, управлением информацией о продуктах (PIM), операциями цепочки поставок и инструментами бизнес-аналитики.