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Программное обеспечение для многоуровневого маркетинга (MLM) - Самые популярные приложения - Конго - Браззавиль

Программное обеспечение многоуровневого маркетинга (MLM), также называемое программным обеспечением для прямых продаж или программным обеспечением для вечеринок, облегчает операционные аспекты компаний прямых продаж и их дистрибьюторов на протяжении всех процессов продаж и маркетинга. Многоуровневый маркетинг представляет собой форму сетевого маркетинга, в которой автономные дистрибьюторы получают вознаграждение за продажу продуктов или услуг компании напрямую потребителям. Продукты, которые обычно продаются в рамках MLM, включают косметику, здоровое питание и товары для дома. В рамках MLM дистрибьюторам предлагается привлекать новых дистрибьюторов из своих личных связей, образуя так называемую «нижнюю линию». Вознаграждение в рамках этой структуры двоякое: дистрибьюторы зарабатывают на собственных прямых продажах и дополнительно получают комиссионные, основанные на продажах их нижестоящих компаний. Хотя многоуровневый маркетинг остается легальной бизнес-моделью, некоторые предприятия MLM были названы финансовыми пирамидами. Примечательно, что финансовые пирамиды являются незаконными во многих юрисдикциях, включая, помимо прочего, США, Канаду, Великобританию, Индию и Австралию.

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