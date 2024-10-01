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Программное обеспечение для расчета заработной платы в нескольких странах - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для расчета заработной платы, работающее в нескольких странах, облегчает обработку расчета заработной платы в разных странах, устанавливая и управляя правилами расчета заработной платы, адаптированными к каждому региону. Эти решения обеспечивают соответствие внутренней политике, а также национальным и международным нормам. Транснациональные компании часто используют программное обеспечение для расчета заработной платы, предназначенное для нескольких стран, в своих отделах кадров для повышения точности расчета заработной платы. Это программное обеспечение может быть развернуто как часть более широкого пакета управления человеческим капиталом или управления персоналом или как отдельный продукт. Программное обеспечение для расчета заработной платы в нескольких странах обычно интегрируется с финансовыми системами, такими как бухгалтерское программное обеспечение или системы ERP, а также с пакетами управления персоналом. В тех случаях, когда программное обеспечение внедрено не во всех местах, также может потребоваться интеграция с местным программным обеспечением для расчета заработной платы.