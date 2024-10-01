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Программное обеспечение для мобильного маркетинга - Самые популярные приложения - Джибути
С помощью программного обеспечения для мобильного маркетинга компании могут разрабатывать стратегии, реализовывать и контролировать различные маркетинговые инициативы, направленные на смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства, через мобильные веб-браузеры, приложения и рекламные платформы. Различные отрасли, такие как розничная торговля, рестораны, путешествия и развлечения, используют эти инструменты для привлечения мобильной аудитории предложениями, скидками и опросами. Благодаря возможности собирать пользовательские данные, такие как история просмотров и местоположение, программное обеспечение для мобильного маркетинга облегчает индивидуальное и своевременное взаимодействие как с существующими, так и с потенциальными клиентами. Такое быстрое взаимодействие часто приводит к быстрому увеличению продаж или привлечению подписчиков, поскольку клиенты могут оперативно отвечать через свои мобильные устройства. Интеграция этих программных решений с инструментами электронного маркетинга и упреждающих уведомлений позволяет маркетинговым командам расширить свое присутствие в ходе кампаний.
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Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...
Storyly
storyly.io
Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позв...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет более чем 1 миллиону компаний ежедневно доставлять более 12 миллиардов сообщений. Платформа омниканального обмена сообщениями поддерживает электронную почту, push-уведомления, обмен сообщениями в приложениях, SMS и живые действи...
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениям...
Flowcode
flowcode.com
Раскройте силу прямых связей. Flowcode — надежный поставщик QR-кодов №1 для мгновенных конверсий и данных в реальном времени. Мы предлагаем офлайн- и онлайн-инструменты, такие как сбор собственных данных, данные геоотчетности нового поколения, целевые страницы, ориентированные на мобильные устройств...
Regal.io
regal.io
Regal.io — это решение для исходящих продаж по телефону и SMS, созданное для увеличения количества разговоров, чтобы B2C-бренды могли быстрее достичь своих целей роста. Более 100 ведущих брендов, включая SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma и AAA, используют Regal.io для акт...
Attentive
attentive.com
Attentive® — это платформа диалогового маркетинга №1 в мире, предназначенная для оптимизации эффективности сообщений посредством взаимодействия по SMS и электронной почте 1:1. Внедряя интеллект на каждом этапе покупательского пути потребителя, Attentive дает компаниям возможность достигать гиперперс...
Patch Customer Retention
patchretention.com
Раскройте истинную силу маркетинга удержания с помощью первой в мире, полностью автоматизированной и настраиваемой платформы с использованием RFM-сегментации. Обладая более чем десятилетним опытом, Патч разработал первоклассную платформу удержания клиентов, которая помогает брендам Shopify увеличива...
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслужив...
CallFire
callfire.com
CallFire предоставляет простые в использовании решения голосового маркетинга с самообслуживанием тысячам компаний в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов с помощью информационно-просветительских услуг, таких как IVR, голосовое вещание и от...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа взаимодействия с клиентами, основанная на аналитике, которой доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, таких как Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel и других. Бренды, ориентированные на цифровые технологи...
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видо...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...
monetag
monetag.com
Monetag — это платформа для монетизации аудитории настольных компьютеров, мобильных сайтов и приложений, остаточного рекламного инвентаря и социального трафика с доступом к рекламодателям по всему миру и инструментам, ориентированным на высокий доход.
Notifyre
notifyre.com
Повысьте уровень своего делового общения с помощью безопасных решений для SMS и факсов Notifyre. Оптимизируйте процессы отправки SMS и факсов онлайн, по электронной почте, через приложение или легко интегрируйте их с помощью нашего удобного для разработчиков API SMS и факсов. Мы сертифицированы по с...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend — это коммуникационное программное обеспечение для предприятий и разработчиков. Мы предлагаем SMS, MMS, голосовую связь, онлайн-почту, электронную почту и факс — чтобы помочь вам общаться с важными людьми. ClickSend создан нашей талантливой командой из более чем 100 человек, которые рабо...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — это доступный и надежный (да, это возможно) универсальный инструмент аналитики мобильных приложений, который обеспечивает всесторонний анализ поведения пользователей вашего мобильного приложения, доходов от приложений, кампаний по привлечению мобильных устройств и статистики сбоев. Запу...
Branch
branch.io
Branch предоставляет решения, которые унифицируют измерения пользователей на разных устройствах, платформах и каналах и обеспечивают бесперебойное обслуживание клиентов независимо от того, откуда пользователь. Внедрение мобильных технологий разделило современный бизнес, что привело к неточной атрибу...
Iterable
iterable.com
Iterable — это платформа для общения с клиентами, которая объединяет данные о клиентах в режиме реального времени и возможность создавать опыт для активации клиентов по всем каналам в рекордно короткие сроки. Мы помогаем брендам доставлять приятные впечатления с помощью гармонизированных, индивидуал...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet — это платформа автоматизации прямого маркетинга для маркетологов, агентств и типографий, занимающихся прямой почтовой рассылкой. Маркетологи Boingnet разрабатывают мощные многоканальные каналы с персонализированными URL-адресами (pURL), которые отслеживают ответы, персонализируют веб-канал...
StorifyMe
storifyme.com
Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer помогает брендам сделать правильный выбор для своего бизнеса и своих клиентов благодаря своим расширенным измерениям, анализу данных, глубоким ссылкам, вовлечению, защите от мошенничества, чистоте данных и технологиям сохранения конфиденциальности. AppsFlyer, основанный на идее о том, что ...
TextUs
textus.com
TextUs — это ведущая платформа взаимодействия с потребителями для рекрутеров и продавцов, которая стимулирует создание воронки продаж и повышает коэффициенты конверсии. Пользователи любят TextUs, потому что он позволяет им более эффективно общаться с кандидатами, потенциальными клиентами и клиентами...
Appcues
appcues.com
Appcues позволяет легко измерять и улучшать внедрение продуктов в веб- и мобильных приложениях — без участия разработчика. Платформа без программирования позволяет нетехническим командам отслеживать и анализировать использование продукта, а также публиковать в приложении красивые ознакомительные тур...
Braze
braze.com
Braze — это ведущая платформа взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает прочные связи между потребителями и брендами, которые они любят. Braze позволяет любому маркетологу собирать и принимать меры на основе любого объема данных из любого источника, что позволяет ему творчески взаимодействова...
MailUp
mailup.com
MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе техно...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
Endear
endearhq.com
Endear — это первая платформа управления взаимоотношениями с клиентами в розничной торговле, созданная для сотрудников магазинов, позволяющая отправлять и отслеживать персонализированные обращения к клиентам. Endear подключается к точкам продаж и другим соответствующим приложениям, чтобы объединить ...
Prokeep
prokeep.com
Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качес...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — поставщик программного обеспечения для многоканального онлайн-маркетинга и обмена сообщениями, предлагающий инструменты мобильного маркетинга, маркетинга по электронной почте, голосового вещания, обмена мгновенными сообщениями и маркетинга в социальных сетях для предприятий, некоммерческих...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, которое позволяет брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Disco...
Listrak
listrak.com
Listrak — ведущая платформа взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли. Listrak обеспечивает результаты для более чем 1000 ритейлеров, предоставляя лучшую в своем классе электронную почту, маркетинг текстовых сообщений, маркетинг идентификации и push-уведомления посредством плавной межкан...
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss — это первый инструмент AMN (автоматизированное мобильное воспитание) для многосемейных семей. Мощная интеграция с наиболее широко используемыми CRM для многоквартирных домов и программным обеспечением для управления недвижимостью позволяет клиентам привлекать потенциальных клиентов с п...
Apxor
apxor.com
Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством ...
Voxie
voxie.com
Voxie — лидер текстового маркетинга с использованием диалогового искусственного интеллекта, который помогает брендам розничной торговли, услуг и ресторанов общаться со своими клиентами и учиться у них, чтобы значительно увеличить доход. Чтобы узнать больше, посетите www.voxie.com.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz — это комплексное решение для текстового маркетинга, которое помогает компаниям увеличивать количество подписчиков и предоставлять персонализированный опыт покупок 1:1 в масштабе. Воспользуйтесь преимуществами персонализированных текстовых сообщений с картинками и страниц продаж, чтобы получит...
Airship
airship.com
Клиенты мобильных приложений в среднем в 3 раза более ценны, чем клиенты, не использующие приложения. Airship, компания по разработке мобильных приложений, позволяет брендам реализовать эту ценность. Платформа взаимодействия с приложениями Airship Платформа Airship предоставляет комплексное решение ...
Bryj
bryj.ai
Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности работы с мобильными приложениями быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj обеспечивает приложения единым решением, которое плавно соединяет корпоратив...
Appnext
appnext.com
Appnext — крупнейшая независимая платформа для поиска приложений, предлагающая единственный на рынке механизм рекомендаций, охватывающий обнаружение как в приложении, так и на устройстве. Платформа Appnext Discovery предоставляет 6,5 млрд ежедневных рекомендаций по приложениям посредством более чем ...
Sonar
sendsonar.com
Текстовые сообщения открыли новые возможности для того, как отделы продаж и маркетинга могут построить значимые отношения с потенциальными клиентами. Квалификация потенциальных клиентов, конвертация потенциальных клиентов и привлечение клиентов может быть сложной задачей. Представляем Marchex Sonar,...
ASO index
asoindex.io
Поднимите свое приложение на вершину! Увеличьте количество показов и обычных загрузок ваших приложений с помощью подсказки ключевых слов, креатива и оптимизации отзывов на основе GPT-4. Наш собственный алгоритм языкового анализа позволяет более точно анализировать ключевые слова даже на корейском и ...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте...
Airbridge
airbridge.io
Airbridge — это унифицированное решение для измерения, включающее в себя мобильные измерения (MMP), мультитач-атрибуцию (MTA), инкрементность и моделирование маркетингового микса (MMM), упакованные в единую панель управления, помогающую маркетологам обнаружить и максимизировать свои истинные источни...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee — ведущий поставщик технологий электронной почты и SMS-коммуникаций. Мы предлагаем надежную платформу, предоставляющую организациям простой и интуитивно понятный набор инструментов для онлайн-коммуникации и взаимодействия с клиентами, контактами и сторонниками. В нашу специализацию входят ин...
Reteno
reteno.com
Reteno — это платформа взаимодействия с пользователями для бизнеса, ориентированного на приложения. Функции Reteno помогают сократить отток клиентов и получить максимальную отдачу от ваших маркетинговых коммуникаций. Reteno позволяет легко управлять кампаниями через мобильные и веб-рассылки, в прило...
Apester
apester.com
Наполните свой маркетинг и воронку продаж интерактивным контентом, который генерирует больше потенциальных клиентов, привлекает и конвертирует пользователей, а также повышает удержание.
Sakari
sakari.io
Sakari — это служба массовой рассылки текстовых сообщений для отправки объявлений, напоминаний, оповещений, подтверждений и маркетинговых кампаний.
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.
Netmera
netmera.com
Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведом...
MDirector
mdirector.com
MDirector, платформа электронного маркетинга, в которой есть все. Трансформируйте свой бизнес и улучшите свою маркетинговую стратегию с помощью электронной почты и массовых SMS — и все это из одного места. Свяжитесь с нужной аудиторией и оптимизируйте свои результаты в режиме реального времени, чтоб...