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Программное обеспечение для мобильного маркетинга - Самые популярные приложения - Германия

С помощью программного обеспечения для мобильного маркетинга компании могут разрабатывать стратегии, реализовывать и контролировать различные маркетинговые инициативы, направленные на смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства, через мобильные веб-браузеры, приложения и рекламные платформы. Различные отрасли, такие как розничная торговля, рестораны, путешествия и развлечения, используют эти инструменты для привлечения мобильной аудитории предложениями, скидками и опросами. Благодаря возможности собирать пользовательские данные, такие как история просмотров и местоположение, программное обеспечение для мобильного маркетинга облегчает индивидуальное и своевременное взаимодействие как с существующими, так и с потенциальными клиентами. Такое быстрое взаимодействие часто приводит к быстрому увеличению продаж или привлечению подписчиков, поскольку клиенты могут оперативно отвечать через свои мобильные устройства. Интеграция этих программных решений с инструментами электронного маркетинга и упреждающих уведомлений позволяет маркетинговым командам расширить свое присутствие в ходе кампаний.

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SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse — платформа автоматизации многоканального маркетинга для многогранного продвижения бизнеса и удержания клиентов. SendPulse позволяет отправлять рассылки по электронной почте и SMS, работать с клиентами с помощью чат-ботов для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram, а также созд...

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениям...

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

AppsFlyer помогает брендам сделать правильный выбор для своего бизнеса и своих клиентов благодаря своим расширенным измерениям, анализу данных, глубоким ссылкам, вовлечению, защите от мошенничества, чистоте данных и технологиям сохранения конфиденциальности. AppsFlyer, основанный на идее о том, что ...

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Повысьте уровень своего делового общения с помощью безопасных решений для SMS и факсов Notifyre. Оптимизируйте процессы отправки SMS и факсов онлайн, по электронной почте, через приложение или легко интегрируйте их с помощью нашего удобного для разработчиков API SMS и факсов. Мы сертифицированы по с...

Podium

Podium

podium.com

Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящих кл...

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Раскройте силу прямых связей. Flowcode — надежный поставщик QR-кодов №1 для мгновенных конверсий и данных в реальном времени. Мы предлагаем офлайн- и онлайн-инструменты, такие как сбор собственных данных, данные геоотчетности нового поколения, целевые страницы, ориентированные на мобильные устройств...

Sender

Sender

sender.net

Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видо...

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie — самый мощный инструмент для создания мобильных приложений для iPhone, Android, iPad и Mobile Web. Создавайте, размещайте и создавайте приложения за считанные минуты.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты. Storyly Stories расширяют возможности маркетинговых стратегий мобильных брендов, позв...

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет более чем 1 миллиону компаний ежедневно доставлять более 12 миллиардов сообщений. Платформа омниканального обмена сообщениями поддерживает электронную почту, push-уведомления, обмен сообщениями в приложениях, SMS и живые действи...

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — это решение для исходящих продаж по телефону и SMS, созданное для увеличения количества разговоров, чтобы B2C-бренды могли быстрее достичь своих целей роста. Более 100 ведущих брендов, включая SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma и AAA, используют Regal.io для акт...

Attentive

Attentive

attentive.com

Attentive® — это платформа диалогового маркетинга №1 в мире, предназначенная для оптимизации эффективности сообщений посредством взаимодействия по SMS и электронной почте 1:1. Внедряя интеллект на каждом этапе покупательского пути потребителя, Attentive дает компаниям возможность достигать гиперперс...

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

Раскройте истинную силу маркетинга удержания с помощью первой в мире, полностью автоматизированной и настраиваемой платформы с использованием RFM-сегментации. Обладая более чем десятилетним опытом, Патч разработал первоклассную платформу удержания клиентов, которая помогает брендам Shopify увеличива...

CallFire

CallFire

callfire.com

CallFire предоставляет простые в использовании решения голосового маркетинга с самообслуживанием тысячам компаний в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов с помощью информационно-просветительских услуг, таких как IVR, голосовое вещание и от...

Insider

Insider

useinsider.com

Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслужив...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это платформа взаимодействия с клиентами, основанная на аналитике, которой доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, таких как Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel и других. Бренды, ориентированные на цифровые технологи...

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...

monetag

monetag

monetag.com

Monetag — это платформа для монетизации аудитории настольных компьютеров, мобильных сайтов и приложений, остаточного рекламного инвентаря и социального трафика с доступом к рекламодателям по всему миру и инструментам, ориентированным на высокий доход.

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly позволяет компаниям легко создавать и отправлять автоматизированные, интерактивные и персонализированные маркетинговые кампании через WhatsApp в любом масштабе. Это способствует двустороннему общению (в отличие от SMS и электронной почты), где потенциальные клиенты и клиенты могут выбирать...

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend — это коммуникационное программное обеспечение для предприятий и разработчиков. Мы предлагаем SMS, MMS, голосовую связь, онлайн-почту, электронную почту и факс — чтобы помочь вам общаться с важными людьми. ClickSend создан нашей талантливой командой из более чем 100 человек, которые рабо...

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica — это доступный и надежный (да, это возможно) универсальный инструмент аналитики мобильных приложений, который обеспечивает всесторонний анализ поведения пользователей вашего мобильного приложения, доходов от приложений, кампаний по привлечению мобильных устройств и статистики сбоев. Запу...

Branch

Branch

branch.io

Branch предоставляет решения, которые унифицируют измерения пользователей на разных устройствах, платформах и каналах и обеспечивают бесперебойное обслуживание клиентов независимо от того, откуда пользователь. Внедрение мобильных технологий разделило современный бизнес, что привело к неточной атрибу...

Iterable

Iterable

iterable.com

Iterable — это платформа для общения с клиентами, которая объединяет данные о клиентах в режиме реального времени и возможность создавать опыт для активации клиентов по всем каналам в рекордно короткие сроки. Мы помогаем брендам доставлять приятные впечатления с помощью гармонизированных, индивидуал...

Boingnet

Boingnet

boingnet.com

Boingnet — это платформа автоматизации прямого маркетинга для маркетологов, агентств и типографий, занимающихся прямой почтовой рассылкой. Маркетологи Boingnet разрабатывают мощные многоканальные каналы с персонализированными URL-адресами (pURL), которые отслеживают ответы, персонализируют веб-канал...

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs — это ведущая платформа взаимодействия с потребителями для рекрутеров и продавцов, которая стимулирует создание воронки продаж и повышает коэффициенты конверсии. Пользователи любят TextUs, потому что он позволяет им более эффективно общаться с кандидатами, потенциальными клиентами и клиентами...

Appcues

Appcues

appcues.com

Appcues позволяет легко измерять и улучшать внедрение продуктов в веб- и мобильных приложениях — без участия разработчика. Платформа без программирования позволяет нетехническим командам отслеживать и анализировать использование продукта, а также публиковать в приложении красивые ознакомительные тур...

Braze

Braze

braze.com

Braze — это ведущая платформа взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает прочные связи между потребителями и брендами, которые они любят. Braze позволяет любому маркетологу собирать и принимать меры на основе любого объема данных из любого источника, что позволяет ему творчески взаимодействова...

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это простое и масштабируемое решение для создания, автоматизации и настройки маркетинговых кампаний по электронной почте, SMS и приложениям для обмена сообщениями. Ему доверяют более 10 000 клиентов по всему миру. Он предлагает расширенные функции автоматизации и лучшие в своем классе техно...

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...

Endear

Endear

endearhq.com

Endear — это первая платформа управления взаимоотношениями с клиентами в розничной торговле, созданная для сотрудников магазинов, позволяющая отправлять и отслеживать персонализированные обращения к клиентам. Endear подключается к точкам продаж и другим соответствующим приложениям, чтобы объединить ...

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Компания Prokeep, основанная в 2016 году, является ведущим программным обеспечением для управления качеством обслуживания клиентов для оптовых дистрибьюторов. Prokeep развивает отношения и бизнес, превращая общение в коммерцию; увеличение продаж за счет централизованной коммуникации, улучшение качес...

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...

Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia — поставщик программного обеспечения для многоканального онлайн-маркетинга и обмена сообщениями, предлагающий инструменты мобильного маркетинга, маркетинга по электронной почте, голосового вещания, обмена мгновенными сообщениями и маркетинга в социальных сетях для предприятий, некоммерческих...

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, которое позволяет брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Disco...

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak — ведущая платформа взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли. Listrak обеспечивает результаты для более чем 1000 ритейлеров, предоставляя лучшую в своем классе электронную почту, маркетинг текстовых сообщений, маркетинг идентификации и push-уведомления посредством плавной межкан...

Nurture Boss

Nurture Boss

nurtureboss.io

Nurture Boss — это первый инструмент AMN (автоматизированное мобильное воспитание) для многосемейных семей. Мощная интеграция с наиболее широко используемыми CRM для многоквартирных домов и программным обеспечением для управления недвижимостью позволяет клиентам привлекать потенциальных клиентов с п...

Apxor

Apxor

apxor.com

Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством ...

Voxie

Voxie

voxie.com

Voxie — лидер текстового маркетинга с использованием диалогового искусственного интеллекта, который помогает брендам розничной торговли, услуг и ресторанов общаться со своими клиентами и учиться у них, чтобы значительно увеличить доход. Чтобы узнать больше, посетите www.voxie.com.

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Mobiz — это комплексное решение для текстового маркетинга, которое помогает компаниям увеличивать количество подписчиков и предоставлять персонализированный опыт покупок 1:1 в масштабе. Воспользуйтесь преимуществами персонализированных текстовых сообщений с картинками и страниц продаж, чтобы получит...

Airship

Airship

airship.com

Клиенты мобильных приложений в среднем в 3 раза более ценны, чем клиенты, не использующие приложения. Airship, компания по разработке мобильных приложений, позволяет брендам реализовать эту ценность. Платформа взаимодействия с приложениями Airship Платформа Airship предоставляет комплексное решение ...

Bryj

Bryj

bryj.ai

Благодаря SaaS-платформе на базе искусственного интеллекта Bryj обеспечивает невероятные комплексные возможности работы с мобильными приложениями быстрее, в рамках бюджета и с меньшими техническими ресурсами. Платформа Bryj обеспечивает приложения единым решением, которое плавно соединяет корпоратив...

Appnext

Appnext

appnext.com

Appnext — крупнейшая независимая платформа для поиска приложений, предлагающая единственный на рынке механизм рекомендаций, охватывающий обнаружение как в приложении, так и на устройстве. Платформа Appnext Discovery предоставляет 6,5 млрд ежедневных рекомендаций по приложениям посредством более чем ...

Sonar

Sonar

sendsonar.com

Текстовые сообщения открыли новые возможности для того, как отделы продаж и маркетинга могут построить значимые отношения с потенциальными клиентами. Квалификация потенциальных клиентов, конвертация потенциальных клиентов и привлечение клиентов может быть сложной задачей. Представляем Marchex Sonar,...

ASO index

ASO index

asoindex.io

Поднимите свое приложение на вершину! Увеличьте количество показов и обычных загрузок ваших приложений с помощью подсказки ключевых слов, креатива и оптимизации отзывов на основе GPT-4. Наш собственный алгоритм языкового анализа позволяет более точно анализировать ключевые слова даже на корейском и ...

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте...

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Airbridge — это унифицированное решение для измерения, включающее в себя мобильные измерения (MMP), мультитач-атрибуцию (MTA), инкрементность и моделирование маркетингового микса (MMM), упакованные в единую панель управления, помогающую маркетологам обнаружить и максимизировать свои истинные источни...

Upaknee

Upaknee

upaknee.com

Upaknee — ведущий поставщик технологий электронной почты и SMS-коммуникаций. Мы предлагаем надежную платформу, предоставляющую организациям простой и интуитивно понятный набор инструментов для онлайн-коммуникации и взаимодействия с клиентами, контактами и сторонниками. В нашу специализацию входят ин...

Reteno

Reteno

reteno.com

Reteno — это платформа взаимодействия с пользователями для бизнеса, ориентированного на приложения. Функции Reteno помогают сократить отток клиентов и получить максимальную отдачу от ваших маркетинговых коммуникаций. Reteno позволяет легко управлять кампаниями через мобильные и веб-рассылки, в прило...

Apester

Apester

apester.com

Наполните свой маркетинг и воронку продаж интерактивным контентом, который генерирует больше потенциальных клиентов, привлекает и конвертирует пользователей, а также повышает удержание.

Sakari

Sakari

sakari.io

Sakari — это служба массовой рассылки текстовых сообщений для отправки объявлений, напоминаний, оповещений, подтверждений и маркетинговых кампаний.

Gamooga

Gamooga

gamooga.com

Gamooga — это решение для автоматизации маркетинга, которое помогает электронным предприятиям осуществлять персонализированные действия для своих клиентов через различные каналы, такие как электронная почта, Интернет, мобильные устройства, социальные сети и дисплеи.

Netmera

Netmera

netmera.com

Netmera — это омниканальная маркетинговая платформа для взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает персонализированное обслуживание клиентов. Платформа позволяет цифровым маркетологам и менеджерам по продуктам увеличивать доходы и рентабельность инвестиций с помощью мобильных и веб-push-уведом...

MDirector

MDirector

mdirector.com

MDirector, платформа электронного маркетинга, в которой есть все. Трансформируйте свой бизнес и улучшите свою маркетинговую стратегию с помощью электронной почты и массовых SMS — и все это из одного места. Свяжитесь с нужной аудиторией и оптимизируйте свои результаты в режиме реального времени, чтоб...

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