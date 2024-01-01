Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для мобильной электронной коммерции - Самые популярные приложения - Бангладеш
Программное обеспечение для мобильной электронной коммерции (m-commerce) позволяет компаниям улучшить качество покупок для потребителей, которые предпочитают использовать мобильные устройства. Предприятия электронной коммерции используют это программное обеспечение для разработки индивидуальных мобильных приложений, адаптированных к их отрасли и целевой аудитории. Программное обеспечение для мобильной коммерции, которое в основном используется профессионалами в области электронной коммерции, а иногда и маркетинговыми командами, гарантирует, что приложения соответствуют рекомендациям компании по брендингу. Важно отличать это программное обеспечение от мобильных версий платформ электронной коммерции. Программное обеспечение для мобильной коммерции должно позволять пользователям создавать новые приложения, а не просто изменять существующие. Чтобы претендовать на эту категорию, программное обеспечение для разработки мобильных устройств должно включать в себя определенные функции электронной коммерции.
Отправить новое приложение
BuildFire
buildfire.com
BuildFire — это самый быстрый и простой способ создания мобильных приложений профессионального уровня для iOS и Android. Эта уникальная платформа «сделай сам» позволяет настраивать каждый аспект вашего приложения без написания кода. Просто перетащите его и создайте приложение с нуля или настройте од...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid от Lightspeed — это самый простой способ добавить интернет-магазин на любую веб-страницу или профиль в социальной сети. Ecwid от Lightspeed, которым пользуются сотни тысяч продавцов в 175 странах, предлагает все необходимое, чтобы связаться с вашими клиентами, где бы они ни находились: лично, ...
AppMySite
appmysite.com
Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.
Appy Pie
appypie.com
Одна комплексная платформа со всеми решениями на базе искусственного интеллекта и без программирования для запуска, ведения и развития вашего бизнеса. Appy Pie предлагает набор продуктов и услуг, которые помогут любому бизнесу преуспеть, используя новейшие бескодовые технологии для мобильных приложе...
Builder.ai
builder.ai
Теперь вы можете заказать приложение, как заказываете пиццу. Затем мы создаем ваше индивидуальное приложение, используя сборочную линию, используемую для сборки автомобилей. Gartner® назвал этот новый способ создания программного обеспечения «провидческим». Что Builder.ai предлагает вам: 1. Гарантир...
Shopney
shopney.co
Shopney — лучший конструктор мобильных приложений для брендов Shopify и Shopify Plus. Благодаря простому редактору дизайна с возможностью перетаскивания вы можете преобразовать свой магазин Shopify в мобильные приложения для iOS и Android. Он имеет уникальные функции, такие как параметры темы и чат ...
nandbox
nandbox.com
Конструктор приложений nandbox — ЕДИНСТВЕННЫЙ конструктор приложений на рынке. Компания nandbox предлагает самый продвинутый на рынке конструктор приложений, в котором сотни функций устанавливаются одним нажатием кнопки. Создавайте собственные приложения для Android и iOS без какого-либо опыта прогр...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps — это комплексная платформа мобильной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая позволяет интернет-магазинам масштабировать доходы от мобильных устройств, увеличивать конверсии и повышать удержание клиентов с помощью полностью нативных мобильных приложений. Мы верим в автомати...
Mowico
mowico.com
Конструктор мобильных приложений без кода, который преобразует ваш бизнес электронной коммерции в мобильное приложение за три шага в течение часа; без каких-либо знаний кодирования!
JMango360
jmango360.com
Мы обеспечиваем мобильный рост для компаний электронной коммерции. Мы предлагаем нативные приложения, маркетинг приложений и разработку индивидуальных приложений. Люди проводят 90% своего «мобильного времени» в приложениях. Это изменило взгляд покупателей на мобильные покупки. Им нужны быстрые, плав...
Tapcart
tapcart.com
Tapcart превращает сайты Shopify в красивые мобильные приложения. Всего за несколько кликов вы можете создать собственное приложение с различными сетками продуктов и функцией поиска. Отправляйте push-уведомления своим клиентам с собственным набором триггеров и сообщений.
Builderfly
builderfly.com
Начните продавать онлайн и развивайте свой бизнес с Builderfly — лучшей платформой электронной коммерции. Builderfly поможет вам строить, продвигать и развивать свой бизнес. Зарегистрируйтесь сегодня!