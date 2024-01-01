Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для мобильной электронной коммерции - Самые популярные приложения - Аландские о-ва Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для мобильной электронной коммерции (m-commerce) позволяет компаниям улучшить качество покупок для потребителей, которые предпочитают использовать мобильные устройства. Предприятия электронной коммерции используют это программное обеспечение для разработки индивидуальных мобильных приложений, адаптированных к их отрасли и целевой аудитории. Программное обеспечение для мобильной коммерции, которое в основном используется профессионалами в области электронной коммерции, а иногда и маркетинговыми командами, гарантирует, что приложения соответствуют рекомендациям компании по брендингу. Важно отличать это программное обеспечение от мобильных версий платформ электронной коммерции. Программное обеспечение для мобильной коммерции должно позволять пользователям создавать новые приложения, а не просто изменять существующие. Чтобы претендовать на эту категорию, программное обеспечение для разработки мобильных устройств должно включать в себя определенные функции электронной коммерции.