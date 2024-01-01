Программное обеспечение для мобильной электронной коммерции - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для мобильной электронной коммерции (m-commerce) позволяет компаниям улучшить качество покупок для потребителей, которые предпочитают использовать мобильные устройства. Предприятия электронной коммерции используют это программное обеспечение для разработки индивидуальных мобильных приложений, адаптированных к их отрасли и целевой аудитории. Программное обеспечение для мобильной коммерции, которое в основном используется профессионалами в области электронной коммерции, а иногда и маркетинговыми командами, гарантирует, что приложения соответствуют рекомендациям компании по брендингу. Важно отличать это программное обеспечение от мобильных версий платформ электронной коммерции. Программное обеспечение для мобильной коммерции должно позволять пользователям создавать новые приложения, а не просто изменять существующие. Чтобы претендовать на эту категорию, программное обеспечение для разработки мобильных приложений должно включать в себя определенные функции электронной коммерции.
Отправить новое приложение
Ecwid
ecwid.com
Корзина электронной коммерции Ecwid — это быстро и просто в использовании! Настройте свой бесплатный интернет-магазин для WordPress, Drupal, Facebook и других сервисов! Начните продавать онлайн с помощью Ecwid.
Appy Pie
appypie.com
Нет платформы для разработки кода.
BuildFire
buildfire.com
Самый мощный конструктор приложений для iOS и Android Мощный и простой в использовании конструктор мобильных приложений BuildFire позволяет создавать мобильные приложения для iOS и Android за небольшую часть времени и средств. Простой и интуитивно понятный конструктор приложений — кодирование не т...
AppMySite
appmysite.com
Создайте приложение с помощью самого мощного конструктора мобильных приложений. AppMySite упрощает разработку приложений. Создавайте собственные мобильные приложения премиум-класса для Android и iOS без написания единой строки кода.
Builder.ai
builder.ai
Легко разработайте свое мобильное приложение. ИИ делает разработку вашего приложения на нашей отмеченной наградами платформе более быстрой и экономически эффективной. Посмотри, как это работает.
nandbox
nandbox.com
Конструктор приложений nandbox — ЕДИНСТВЕННЫЙ конструктор приложений на рынке. Компания nandbox предлагает самый продвинутый на рынке конструктор приложений, в котором сотни функций устанавливаются одним нажатием кнопки. Создавайте собственные приложения для Android и iOS без какого-либо опыта прогр...
JMango360
jmango360.com
Мы обеспечиваем мобильный рост для компаний электронной коммерции. Мы предлагаем нативные приложения, маркетинг приложений и разработку индивидуальных приложений. Люди проводят 90% своего «мобильного времени» в приложениях. Это изменило взгляд покупателей на мобильные покупки. Им нужны быстрые, плав...
Mowico
mowico.com
Конструктор мобильных приложений без кода, который преобразует ваш бизнес электронной коммерции в мобильное приложение за три шага в течение часа; без каких-либо знаний кодирования!
Tapcart
tapcart.com
Tapcart превращает сайты Shopify в красивые мобильные приложения. Всего за несколько кликов вы можете создать собственное приложение с различными сетками продуктов и функцией поиска. Отправляйте push-уведомления своим клиентам с собственным набором триггеров и сообщений.
Shopney
shopney.co
Shopney — лучший конструктор мобильных приложений для брендов Shopify и Shopify Plus. Благодаря простому редактору дизайна с возможностью перетаскивания вы можете преобразовать свой магазин Shopify в мобильные приложения для iOS и Android. Он имеет уникальные функции, такие как параметры темы и чат ...
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps — это комплексная платформа мобильной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая позволяет интернет-магазинам масштабировать доходы от мобильных устройств, увеличивать конверсии и повышать удержание клиентов с помощью полностью нативных мобильных приложений. Мы верим в автомати...
Builderfly
builderfly.com
Начните продавать онлайн и развивайте свой бизнес с Builderfly — лучшей платформой электронной коммерции. Builderfly поможет вам строить, продвигать и развивать свой бизнес. Зарегистрируйтесь сегодня!