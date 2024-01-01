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Мобильные платформы атрибуции - Самые популярные приложения

Компании используют платформы мобильной атрибуции для определения источников установок мобильных приложений, включая кампании, партнеров и вовлеченные каналы. Это программное обеспечение определяет, где пользователи впервые сталкиваются с приложением, и использует различные идентификаторы для оценки пути приложения от предварительной установки до послеустановочной. В отличие от общего программного обеспечения для атрибуции, которое использует пиксели и файлы cookie для оценки влияния действий и точек соприкосновения на маркетинговые и торговые мероприятия, программное обеспечение для мобильной атрибуции концентрируется конкретно на методах, способствующих установке отдельных приложений. Учитывая, что мобильные приложения работают независимо от файлов cookie, программное обеспечение для мобильной атрибуции использует альтернативные идентификаторы, такие как IP-адреса, идентификаторы устройств, типы устройств, браузеры и операционные системы. Многие поставщики программного обеспечения для мобильной атрибуции делают упор на атрибуцию, основанную на людях, расширяя область атрибуции за счет объединения всех пользовательских взаимодействий и конверсий, независимо от их источника.

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AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

Анализируйте и измеряйте свои мобильные маркетинговые кампании, получайте ценную информацию о путешествиях ваших клиентов и принимайте эффективные решения с помощью AppsFlyer.

Branch

Branch

branch.io

Цифровые бренды растут в Branch. Развивайте свой бизнес с помощью решений корпоративного уровня, предназначенных для повышения сквозного взаимодействия с пользователями и обеспечения комплексного измерения эффективности маркетинга на всех устройствах, каналах и платформах.

Adjust

Adjust

adjust.com

Мобильные измерения стали проще: Adjust объединяет всю вашу маркетинговую деятельность в одну мощную платформу, предоставляя вам информацию, необходимую для масштабирования вашего бизнеса.

Tenjin

Tenjin

tenjin.com

Данные мобильного маркетинга для разработчиков приложений. Отчеты SKAdNetwork, бесплатная атрибуция, LTV доходов от рекламы, агрегирование затрат и доходов от рекламы, API-интерфейсы автоматизации, внутренняя аналитика по запросу.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений для электронного маркетинга ...

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Универсальная платформа атрибуции для веб-сайтов и приложений для измерения истинной эффективности маркетинга на разных устройствах, идентификаторах и платформах.

Cometly

Cometly

cometly.com

Cometly — это облачная платформа атрибуции, которая позволяет компаниям получать более точную атрибуцию для своих рекламных кампаний и принимать более разумные решения по оптимизации рекламы на основе точных данных.

Madgicx

Madgicx

madgicx.com

Madgicx: E-com Ad Cloud предлагает полный спектр решений, которые помогают мета-рекламодателям оптимизировать все области своей рекламы, включая отслеживание Facebook, автоматизацию, таргетинг, креативы и управление рекламой.

Kochava

Kochava

kochava.com

Kochava Inc. — компания, предоставляющая решения для обработки данных в режиме реального времени, предлагающая ведущие омниканальные решения для измерения и атрибуции для маркетологов, ориентированных на данные. Marketers Operating System™ (m/OS) от Kochava предоставляет рекламодателям и издателям п...

Singular

Singular

singular.net

Данные о погоне за нулевым временем. Больше времени для стимулирования роста. Получите полное представление о рентабельности инвестиций с помощью атрибуции нового поколения, полномасштабных маркетинговых данных и лучших в своем классе средств предотвращения мошенничества. Singular занимает первое ...

Tapstream

Tapstream

app.taps.io

Отслеживайте ссылку на свой App Store. Сократите ссылку в магазине приложений на ссылку на Taps.io, чтобы узнать количество кликов и многое другое.

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