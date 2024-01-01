Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Мобильные платформы атрибуции - Самые популярные приложения - Кокосовые о-ва Самые популярные Недавно добавленные

Компании используют платформы мобильной атрибуции для определения источников установок мобильных приложений, включая кампании, партнеров и вовлеченные каналы. Это программное обеспечение определяет, где пользователи впервые сталкиваются с приложением, и использует различные идентификаторы для оценки пути приложения от предварительной установки до послеустановочной. В отличие от общего программного обеспечения для атрибуции, которое использует пиксели и файлы cookie для оценки влияния действий и точек соприкосновения в маркетинговых и коммерческих целях, программное обеспечение для мобильной атрибуции концентрируется конкретно на методах, способствующих установке отдельных приложений. Учитывая, что мобильные приложения работают независимо от файлов cookie, программное обеспечение для мобильной атрибуции использует альтернативные идентификаторы, такие как IP-адреса, идентификаторы устройств, типы устройств, браузеры и операционные системы. Многие поставщики программного обеспечения для мобильной атрибуции делают упор на атрибуцию, основанную на людях, расширяя область атрибуции за счет объединения всех пользовательских взаимодействий и конверсий, независимо от их источника.