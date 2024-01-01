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Мобильные платформы атрибуции - Самые популярные приложения - Бахрейн
Компании используют платформы мобильной атрибуции для определения источников установок мобильных приложений, включая кампании, партнеров и вовлеченные каналы. Это программное обеспечение определяет, где пользователи впервые сталкиваются с приложением, и использует различные идентификаторы для оценки пути приложения от предварительной установки до послеустановочной. В отличие от общего программного обеспечения для атрибуции, которое использует пиксели и файлы cookie для оценки влияния действий и точек соприкосновения в маркетинговых и коммерческих целях, программное обеспечение для мобильной атрибуции концентрируется конкретно на методах, способствующих установке отдельных приложений. Учитывая, что мобильные приложения работают независимо от файлов cookie, программное обеспечение для мобильной атрибуции использует альтернативные идентификаторы, такие как IP-адреса, идентификаторы устройств, типы устройств, браузеры и операционные системы. Многие поставщики программного обеспечения для мобильной атрибуции делают упор на атрибуцию, основанную на людях, расширяя область атрибуции за счет объединения всех пользовательских взаимодействий и конверсий, независимо от их источника.
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AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — это доступный и надежный (да, это возможно) универсальный инструмент аналитики мобильных приложений, который обеспечивает всесторонний анализ поведения пользователей вашего мобильного приложения, доходов от приложений, кампаний по привлечению мобильных устройств и статистики сбоев. Запу...
Adjust
adjust.com
Adjust — это пакет измерений и аналитики, который обеспечивает прозрачность, аналитику и инструменты, необходимые маркетологам для развития своих приложений от ранней стадии до зрелости. Мы предоставляем комплексное решение для оптимизации эффективности рекламы и максимизации прибыли, основанное на ...
Branch
branch.io
Branch предоставляет решения, которые унифицируют измерения пользователей на разных устройствах, платформах и каналах и обеспечивают бесперебойное обслуживание клиентов независимо от того, откуда пользователь. Внедрение мобильных технологий разделило современный бизнес, что привело к неточной атрибу...
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer помогает брендам сделать правильный выбор для своего бизнеса и своих клиентов благодаря своим расширенным измерениям, анализу данных, глубоким ссылкам, вовлечению, защите от мошенничества, чистоте данных и технологиям сохранения конфиденциальности. AppsFlyer, основанный на идее о том, что ...
Tenjin
tenjin.com
Tenjin предлагает разработчикам мобильных игр и приложений начать бесплатно, платить по мере роста эффективности рекламы. Мы помогаем малым и средним компаниям превзойти свой вес, используя маркетинговые идеи, которые позволяют им конкурировать с гигантскими издателями. Tenjin сыграл важную роль в р...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...
Airbridge
airbridge.io
Airbridge — это унифицированное решение для измерения, включающее в себя мобильные измерения (MMP), мультитач-атрибуцию (MTA), инкрементность и моделирование маркетингового микса (MMM), упакованные в единую панель управления, помогающую маркетологам обнаружить и максимизировать свои истинные источни...
Cometly
cometly.com
Cometly — это облачная платформа атрибуции, которая позволяет компаниям получать более точную атрибуцию для своих рекламных кампаний и принимать более разумные решения по оптимизации рекламы на основе точных данных.
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: E-com Ad Cloud предлагает полный спектр решений, которые помогают мета-рекламодателям оптимизировать все области своей рекламы, включая отслеживание Facebook, автоматизацию, таргетинг, креативы и управление рекламой.
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. — компания, предоставляющая решения для обработки данных в режиме реального времени, предлагающая ведущие омниканальные решения для измерения и атрибуции для маркетологов, ориентированных на данные. Marketers Operating System™ (m/OS) от Kochava предоставляет рекламодателям и издателям п...
Singular
singular.net
Ключом к успеху сегодняшних маркетологов является понимание того, куда и как вложить следующий рекламный доллар. Singular позволяет маркетологам делать именно это, предоставляя полное представление о рентабельности инвестиций в маркетинг с помощью атрибуции следующего поколения, маркетинговых данных...
Tapstream
app.taps.io
Tapstream — это маркетинговая панель для разработчиков приложений, позволяющая отслеживать привлечение, удержание и рентабельность инвестиций по разным каналам.