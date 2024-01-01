Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Платформы МЛОпс - Самые популярные приложения - Аландские о-ва
Чтобы попасть в категорию «Платформы MLOps», продукт должен соответствовать следующим критериям: * Платформа для мониторинга и управления. Продукт должен предоставлять комплексную платформу для мониторинга и управления моделями машинного обучения. Сюда входят функции отслеживания версий модели, мониторинга показателей производительности и управления жизненным циклом модели. * Интеграция с бизнес-приложениями. Это должно позволить пользователям беспрепятственно интегрировать модели машинного обучения в различные бизнес-приложения в компании. Эта возможность интеграции гарантирует, что модели могут быть эффективно развернуты и использованы в существующей инфраструктуре. * Отслеживание работоспособности и производительности. Продукт должен позволять пользователям отслеживать работоспособность и производительность развернутых моделей машинного обучения в режиме реального времени. Это включает в себя мониторинг ключевых показателей, таких как точность, задержка, использование ресурсов и дрейф модели, для обеспечения оптимальной производительности. * Инструмент целостного управления: он должен предоставлять целостный инструмент управления, который предлагает понимание всех моделей, используемых в бизнесе. Сюда входят функции управления моделями, мониторинга соответствия и централизованного просмотра всей экосистемы модели. Соответствие этим критериям гарантирует, что продукт предлагает надежные возможности для эффективного управления операциями машинного обучения внутри организации.
Отправить новое приложение
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-пла...
Microsoft Fabric
microsoft.com
Перенесите свои данные в эпоху искусственного интеллекта. Измените способы доступа к данным и аналитике, управления ими и действий с ними, объединив все источники данных и аналитические службы на единой платформе на базе искусственного интеллекта.
Labelbox
labelbox.com
Labelbox — это платформа искусственного интеллекта, ориентированная на данные, которая позволяет пользователям создавать и использовать приложения искусственного интеллекта. Платформа предоставляет возможность обучения и тонкой настройки моделей, а также автоматизации задач с помощью LLM (модели маш...
Scale AI
scale.com
Scale, которому доверяют компании мирового класса, предоставляет высококачественные данные обучения для приложений искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили, картографирование, AR/VR, робототехника и многое другое.
neptune.ai
neptune.ai
Регистрируйте, систематизируйте, сравнивайте, регистрируйте и делитесь всеми метаданными вашей модели ML в одном месте. - Автоматизируйте и стандартизируйте по мере роста вашей команды моделирования. - Работайте над моделями и результатами вместе со своей командой и во всей организации. - Используй...
Kili Technology
kili-technology.com
Быстро создавайте высококачественные наборы данных. Предприятия доверяют нам оптимизацию операций по маркировке данных и создание лучших наборов данных для своих пользовательских моделей, генеративного искусственного интеллекта и LLM. ___ Почему Кили Технология? Возможно, вы этого не знаете, но: ...
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать с максимальной отдачей. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
V7
v7labs.com
V7 — это механизм обработки данных искусственного интеллекта, предназначенный для компьютерного зрения и генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа предоставляет инфраструктуру для данных корпоративного обучения, которая включает в себя маркировку, рабочие процессы, наборы данных, ...
Replicate
replicate.com
Запускайте ИИ с помощью API. Запускайте и настраивайте модели с открытым исходным кодом. Развертывайте пользовательские модели в большом масштабе. И все это с помощью одной строки кода.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — это ведущая платформа для более быстрого создания, тонкой настройки, итерации и управления моделями ИИ с использованием обучающих данных высочайшего качества. Благодаря расширенным инструментам аннотации и контроля качества, курированию данных, функциям автоматизации, встроенной инте...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает пр...
Model Share
modelshare.ai
Платформа Model Share AI MLOps — это динамичный центр инноваций в области машинного обучения. Это позволяет инженерам по обработке данных и машинному обучению легко управлять проектами ML от начала до конца. Вы можете улучшать модели, отслеживать прогресс с помощью многофункциональных инструментов ...
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — это отмеченная наградами платформа машинного обучения для любого облака с более чем 100 000 пользователей, включая NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle и другие. Это комплексное решение для обработки данных и машинного обучения, развертывания и конвейеров данных в...
SAS
sas.com
Делайте больше с помощью более быстрого и продуктивного искусственного интеллекта и аналитики от самого надежного партнера по аналитике на планете. Получайте ответы так же быстро, как мир производит данные с помощью SAS. Благодаря более чем сорока годам инноваций в области аналитики компания SAS пре...
Katonic.ai
katonic.ai
Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные п...
hasty.ai
hasty.ai
Теперь Хэсти является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...
Comet
comet.com
Comet — это мета-платформа машинного обучения, призванная помочь специалистам и командам специалистов по искусственному интеллекту создавать надежные модели машинного обучения для реальных приложений путем оптимизации и объединения жизненного цикла модели машинного обучения. Используя Comet, пользов...
Openlayer
openlayer.com
Openlayer — это рабочая среда для оценки ИИ. Стартапы и компании из списка Fortune 500 используют Openlayer для запуска тестов, отслеживания моделей и версий, а также мониторинга производственных запросов. Самая передовая платформа для создания высококачественных и надежных моделей с нуля.
Encord
encord.com
Encord — это комплексная платформа, которая позволяет использовать искусственный интеллект на основе ваших данных. Безопасно разрабатывайте, тестируйте и развертывайте системы прогнозного и генеративного искусственного интеллекта в любом масштабе, чтобы раскрыть потенциал машинного обучения. Создава...
VESSL AI
vessl.ai
Создавайте, обучайте и развертывайте модели быстрее в любом масштабе благодаря полностью управляемой инфраструктуре, инструментам и рабочим процессам.
OctoAI
octo.ai
OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска, настройки и масштабирования генеративных приложений искусственного интеллекта. OctoAI заставляет модели работать на вас, а не наоборот. Разработчики получают легкий доступ к эффективной инфраструктуре искусственного интеллекта, чтобы они могли запуска...
Weights & Biases
wandb.ai
Веса и предубеждения: платформа для разработчиков искусственного интеллекта. Отслеживайте все, что вам нужно для воспроизводимости ваших моделей, с помощью Weights & Biases — от гиперпараметров и кода до весов моделей и версий наборов данных. Weights & Biases помогает вашей команде ML повысить про...
UbiOps
ubiops.com
Превратите свои локальные аналитические сценарии в мощные приложения, управляемые данными! UbiOps — это простой в использовании уровень развертывания и обслуживания вашего кода обработки данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он превращает ваши модели и скрипты Python и R в действу...
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — это передовая платформа разработки искусственного интеллекта, которая меняет подходы организаций к созданию приложений искусственного интеллекта. Платформа Dataloop тщательно разработана для разработчиков, лежащих в основе процесса разработки ИИ, что делает работу с данными и моделями ИИ...
Kognic
kognic.com
Когнич | Лучшее в своем классе решение для объединения датчиков для ADAS/AD. Платформа управления наборами данных, помогающая глобальным предприятиям создавать эффективные конвейеры достоверных данных для объединения датчиков. Kognic предоставляет платформу данных, ускоряющую машинное обучение для ...
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave — специализированный поставщик облачных услуг, предоставляющий огромные вычислительные ресурсы графических процессоров на базе самой быстрой и гибкой инфраструктуры в отрасли. CoreWeave, поставщик облачных решений NVIDIA Elite для вычислений и визуализации, создает облачные решения для сце...
Verta
verta.ai
Verta — это стартап из Пало-Альто, создающий программную инфраструктуру, который помогает командам корпоративных специалистов по обработке данных и машинному обучению (ML) быстро разрабатывать и развертывать модели ML. Платформа Verta основана на новаторских исследованиях MIT CSAIL по ModelDB, перво...
Bria
bria.ai
BRIA.ai — это платформа визуального генеративного искусственного интеллекта, известная своей собственной технологией генеративного искусственного интеллекта. Это помогает создавать индивидуальный визуальный контент в большом масштабе. Платформа предназначена для разнообразных приложений, в том числ...
MLJAR
mljar.com
MLJAR — выдающиеся инструменты для анализа данных mljar-supervised — это платформа машинного обучения, ориентированная на человека. Это делает поиск и настройку алгоритмов безболезненными. Пользователям необходимо загрузить набор данных, выбрать входные и целевые атрибуты, и mljar найдет наиболее по...
Rasgo
rasgoml.com
Rasgo привнесет возможности GPT в ваше корпоративное хранилище данных. Наши агенты, управляемые GPT, разрабатывают аналитические стратегии для получения ценной информации и контекстуализации данных вашего предприятия путем выявления ключевых фактов, отклонений и важных тенденций — и все это без уча...
Modelshop
modelshop.com
В Modelshop есть все инструменты, необходимые для создания моделей искусственного интеллекта, и все это на одной платформе. Пропустите этап кодирования и предоставляйте интеллектуальные решения быстрее, чем это было возможно раньше. Аналитики, специалисты по обработке данных и инженеры выбирают Mod...
Kolena
kolena.com
Kolena — это платформа тестирования машинного обучения, которая позволяет командам машинного обучения тщательно тестировать поведение своих моделей. С помощью Kolena команды машинного обучения могут выявлять и отслеживать режимы сбоев, чтобы помочь инженерам, руководству и клиентам лучше понять прои...
Superwise
superwise.ai
Поскольку все больше предприятий полагаются на модели ИИ для повышения своего воздействия и прибыли, растет потребность в управлении, мониторинге и оптимизации реального поведения этих моделей. Superwise.ai — это компания, которая контролирует и обеспечивает работоспособность моделей искусственного...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence позволяет предприятиям обеспечить трансформацию искусственного интеллекта с помощью автоматизированного решения для защиты от угроз безопасности. Платформа Robust Intelligence включает в себя механизм для обнаружения и оценки уязвимостей модели, а также для рекомендации и обеспеч...
Mona
monalabs.io
Интеллектуальное решение для мониторинга Mona позволяет командам получить полную информацию о производительности ваших данных, моделей и процессов. Автоматически выявляйте и устраняйте проблемы с производительностью в ваших процессах искусственного интеллекта/МО или интеллектуальной автоматизации, ч...
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine («Механизм») — это платформа для анализа данных и машинного обучения (ML), которая позволяет каждому, даже начинающим пользователям, создавать по доступной цене высокопроизводительные приложения ML за считанные минуты или часы, а не недели или месяцы — нет. требуетс...
Qwak
qwak.com
Qwak — это полностью управляемая, доступная и надежная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет специалистам по искусственному интеллекту преобразовывать и хранить данные, создавать, обучать и развертывать свои приложения искусственного интеллекта, а затем контролировать весь их конвей...
Datature
datature.io
Datature — это универсальная платформа искусственного интеллекта для машинного зрения, предназначенная для оптимизации процессов управления наборами данных, аннотирования, обучения и развертывания моделей компьютерного зрения. Этот инструмент подходит для предприятий, быстрорастущих компаний, старт...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute меняет маркетинговую атрибуцию в средствах массовой информации, используя технологию на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает показатели эффективности рекламы практически в реальном времени для всех форматов вещания, включая запланированные и внеплановые ролики (чте...
Statsig
statsig.com
Statsig — ведущая платформа для экспериментов с продуктами, которая помогает компаниям использовать данные для быстрой доставки и создания более качественных продуктов. Такие компании, как Microsoft, Figma, Notion, Flipkart, Eventbrite, Ancestry, Headspace и Univision, используют Statsig для управле...
ZenML
zenml.io
ZenML — это расширяемая платформа MLOps с открытым исходным кодом для создания портативных, готовых к работе конвейеров MLOps. Он создан для специалистов по данным, инженеров ML и разработчиков MLOps, чтобы они могли сотрудничать при разработке продукта. ZenML имеет простой и гибкий синтаксис, не за...
TruEra
truera.com
TruEra предоставляет решения AI Quality, которые помогают предприятиям анализировать машинное обучение, улучшать качество моделей и укреплять доверие. Пакет решений TruEra для качества искусственного интеллекта, основанный на технологии искусственного интеллекта (ИИ) корпоративного класса, основанно...
Portkey
portkey.ai
Предоставляйте надежные, быстрые и экономичные приложения Gen AI с помощью Observability Suite от Portkey и AI Gateway с открытым исходным кодом.
Faros AI
faros.ai
Faros AI — это ваша инфраструктура для инженерных операций: скорость, качество, цели и многое другое можно увидеть на одной панели! Faros интегрирует все ваши источники инженерных данных, чтобы предоставить вам целостную картину всего жизненного цикла разработки программного обеспечения. При планир...
Credo.ai
credo.ai
Миссия Credo AI — дать предприятиям возможность ответственно создавать, внедрять, приобретать и использовать ИИ в больших масштабах. Передовая платформа управления искусственным интеллектом Credo AI автоматизирует надзор за искусственным интеллектом и управление рисками, обеспечивая при этом соответ...
Tenyks
tenyks.ai
Теникс — это филиал Кембриджского университета, изобретающий способ взаимодействия человечества с искусственным интеллектом для защиты и удовольствия. Чтобы защитить мир от неправильного использования ИИ, а также обеспечить, чтобы ИИ разрабатывался со страстью, волнением и радостью! Мы создаем плат...
Modular
modular.com
Платформа для разработчиков ИИ нового поколения, объединяющая разработку и внедрение ИИ по всему миру.
Imandra
imandra.ai
Imandra — это облачная автоматизированная система рассуждений для анализа алгоритмов, обеспечивающая беспрецедентную строгость и автоматизацию проектирования и управления алгоритмами.
Picsellia
picsellia.com
Picsellia предоставляет полный стек разработки искусственного интеллекта, оптимизированный для изображений: он охватывает каждый шаг, необходимый для развертывания модели компьютерного зрения в производстве. Пользователи могут структурировать, управлять и улучшать свои модели искусственного интелле...
Hopsworks
hopsworks.ai
Hopsworks — это платформа машинного обучения для совместной работы с высокопроизводительным хранилищем функций для пакетных данных и данных в реальном времени. Созданный на основе самого современного и модульного хранилища функций в отрасли, который обеспечивает плавную интеграцию с существующими ко...
Deeploy
deeploy.ml
Deeploy предоставляет организациям со сценариями использования искусственного интеллекта с высоким риском платформу ответственного искусственного интеллекта и создает возможность внедрять объяснимые, подотчетные и управляемые модели машинного обучения, обеспечивая при этом взаимодействие между людьм...
Arthur
arthur.ai
Arthur — компания, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта. Мы помогаем специалистам по данным, владельцам продуктов и бизнес-лидерам ускорить операции с табличными моделями, НЛП и компьютерным зрением для оптимизации точности, объяснимости и справедливости. * Точность: отслеживайте п...
Edge Impulse
edgeimpulse.com
Edge Impulse предлагает новейшие инструменты машинного обучения, позволяющие всем предприятиям создавать более интеллектуальные периферийные продукты. Наша технология позволяет разработчикам быстрее выводить на рынок больше продуктов искусственного интеллекта, а также помогает корпоративным командам...
Arize AI
arize.com
Arize AI — это платформа для наблюдения за искусственным интеллектом и оценки LLM, созданная для обеспечения более успешного использования искусственного интеллекта в производстве.
ClearML
clear.ml
ClearML — это ведущее комплексное решение с открытым исходным кодом для внедрения искусственного интеллекта на предприятии, которому доверяют ведущие компании из списка Fortune 500, предприятия, научные круги и инновационные стартапы по всему миру. Мы даем клиентам возможность создавать непрерывные...
Valohai
valohai.com
Valohai — это платформа MLOps, специально созданная для пионеров машинного обучения, дающая им все, чего им не хватало, в одной платформе, которая просто имеет смысл. Теперь они проводят тысячи экспериментов одним нажатием кнопки, создавая данные, которым они доверяют. При этом они используют любимы...
JFrog
jfrog.com
Быстро доставляйте надежное программное обеспечение. Единственная платформа цепочки поставок программного обеспечения, обеспечивающая сквозную прозрачность, безопасность и контроль для автоматизации доставки доверенных выпусков. Масштабируемая гибридная платформа JFrog открыта, гибка и интегрирован...
WhyLabs
whylabs.ai
ПочемуLabs позволяет командам использовать возможности искусственного интеллекта с точностью и контролем. От компаний из списка Fortune 100 до стартапов, ориентированных на искусственный интеллект, — команды приняли инструментыWhyLabs для мониторинга и управления в режиме реального времени приложени...