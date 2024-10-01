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Программное обеспечение для создания интеллект-карт - Самые популярные приложения - Дания
Программное обеспечение для создания интеллект-карт — это специализированные инструменты для построения диаграмм, призванные помочь пользователям организовать сеансы мозгового штурма в структурированные темы и отношения. Эти инструменты создают интеллект-карты, которые представляют собой диаграммы, которые разлагают мыслительные процессы на темы, подтемы и связи между ними с помощью простых слов и линий. Хотя это можно сделать вручную, инструменты цифрового интеллект-мэппинга доступны на нескольких устройствах, позволяют легко хранить цифровые данные и предлагают функции, облегчающие совместную работу. Программное обеспечение для построения диаграмм также может создавать интеллектуальные карты, при этом некоторые продукты предлагают определенные шаблоны интеллектуальных карт в своем наборе функций. Однако программное обеспечение для построения диаграмм может создавать различные типы диаграмм, такие как организационные диаграммы и планы этажей, тогда как специальные инструменты для создания интеллект-карт предназначены специально для интеллект-карт. Кроме того, существует некоторое совпадение между решениями для создания интеллект-карт и программным обеспечением для досок для совместной работы, хотя последнее предлагает более свободное редактируемое рабочее пространство.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят...
Whimsical
whimsical.com
Whimsical — это итеративное рабочее пространство продукта. Мы помогаем командам быстрее добиться ясности и общего понимания с помощью инструментов документирования для решения любой проблемы, связанной с продуктом. У нас есть: - Документы, которые встраивают визуальные эффекты и связывают все артефа...
Gliffy
gliffy.com
Приложения Gliffy для построения диаграмм упрощают общение и совместную работу со скоростью ваших идей. Независимо от того, используете ли вы Gliffy в Confluence и Jira или переходите к нашему автономному инструменту для построения диаграмм Gliffy Online, вы найдете интуитивно понятный способ рисова...
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister — это онлайн-приложение для создания интеллект-карт, которое позволяет пользователям визуализировать, делиться и представлять свои мысли через облако. MindMeister был запущен в 2007 году компанией MeisterLabs GmbH, компанией-разработчиком программного обеспечения, основанной Михаэлем Хол...
MURAL
mural.co
Не важно «где». Настало время другого «как». Командам не нужно лучшее место для работы. Им нужен лучший способ работы. Для дальновидных компаний именно такая цифровая доска Mural. Фреска — это то, как команды работают лучше и делают свою работу лучше. Как и любая мышца, сотрудничество становится сил...
Milanote
milanote.com
Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — это полноценная платформа для команд, которые хотят сотрудничать визуально, независимо от того, где они находятся и как они работают. Виртуальная доска, интеллектуальное построение диаграмм и облачная визуализация позволяют организациям воплощать планы от первонача...
XMind
xmind.works
Ваш любимый набор инструментов Mind теперь открыт в Интернете. Веб-версия XMind, работающая в любых современных браузерах. Он подключается к вашему Dropbox, Google Drive и OneDrive. Читайте, редактируйте и создавайте интеллект-карты в любое время и в любом месте.
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Mindomo
mindomo.com
Создавайте интеллектуальные карты, концептуальные карты, схемы и диаграммы Ганта, чтобы улучшить свое мышление и обучение. Интернет, ПК, iOS, Android. Ментальная карта с нами бесплатно!
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
Wondershare MindMaster — это кроссплатформенное программное обеспечение для создания интеллект-карт со множеством расширенных функций, включая оптимизированный и интуитивно понятный ленточный интерфейс; богатые изысканные встроенные шаблоны интеллект-карт, клипарты и примеры; потрясающие стили тем; ...
GitMind
gitmind.com
GitMind — это бесплатный онлайн-конструктор интеллект-карт для мозгового штурма, планирования проектов, разработки, действий и других творческих задач. Этот инструмент позволяет вам делиться интеллект-картами с множеством пользователей и сотрудничать с ними.
Creately
creately.com
Creately — это платформа для визуальной совместной работы. Это позволяет командам переходить от идеи к планированию и реализации в одном визуальном пространстве. Визуально добавляйте идеи в различные структуры, составляйте карты процессов, потоков или целых организаций, создавайте документы техничес...
Mindmup
mindmup.com
MindMup 2 For Google Drive для G Suite позволяет создавать интеллект-карты непосредственно из веб-приложения Drive, упорядочивать их по папкам и управлять ими, как и любым другим документом Google Drive.
MindManager
mindmanager.com
MindManager — мощный инструмент визуализации и программное обеспечение для создания интеллект-карт. Потому что с правильной картой вы можете отправиться куда угодно. Преобразуйте разрозненные идеи и данные в динамические визуальные карты разума, блок-схемы, концептуальные карты, матрицы и другие диа...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это инновационная онлайн-доска, которая обеспечивает беспрепятственный мозговой штурм, обсуждение и совместное творчество. Используйте возможности искусственного интеллекта и по-новому определите свой опыт удаленной работы.
Ayoa
ayoa.com
По словам CBS News, Ayoa — это «уникальный подход к управлению задачами». Ayoa — это универсальная онлайн-доска, на которой вы можете обсуждать идеи, работать вместе и добиваться поставленных целей. Благодаря уникальному сочетанию досок, ассоциативных карт, функций управления задачами и совместной р...
Mind42
mind42.com
Получите обзор различных видов интеллект-карт, созданных на Mind42. Mind42 — это бесплатное онлайн-программное обеспечение для создания интеллект-карт, которое позволяет вам совместно работать и публиковать свои интеллект-карты с другими.
ProcessOn
processon.com
ProcessOn — это онлайн-платформа для совместного создания диаграмм, которая позволяет создавать различные диаграммы, включая блок-схемы, макеты, BPMN, UML и Mindmaps. Мы думаем, что диаграммы помогут нам лучше понять и запомнить абстрактные и непонятные вещи. Когда вы объясняете другим что-то сложно...
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов п...
Bubbl.us
bubbl.us
Ментальная карта и мозговой штурм онлайн с Bubbl.us! Создавайте красочные интеллект-карты, чтобы распечатать их или поделиться ими с другими. Миллионы людей по всему миру используют Bubbl.us для генерации идей, планирования процессов и создания презентаций.
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon — это универсальная онлайн-платформа для совместной работы, которая постоянно повышает уровень вовлеченности. Благодаря уникальному набору из 10 визуальных инструментов и услуг для совместной работы Klaxoon дает людям возможность стимулировать участие во встречах и за их пределами, повышать ...
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts — это онлайн-платформа для составления интеллект-карт, позволяющая визуально фиксировать информацию и идеи, а также делиться или публиковать полученные графики/деревья.
GroupMap
groupmap.com
Совместный мозговой штурм и принятие решений в режиме реального времени. Начните с более чем 60 шаблонов для мозгового штурма или создайте свой собственный. Шаблоны включают SWOT, 6 шляп мышления, карты восприятия, карты заинтересованных сторон, карты рисков, интеллектуальные карты, канву бережливог...
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...