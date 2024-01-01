Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для создания интеллект-карт - Самые популярные приложения - Конго - Киншаса Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для создания интеллект-карт — это специализированные инструменты для построения диаграмм, призванные помочь пользователям организовать сеансы мозгового штурма в структурированные темы и отношения. Эти инструменты создают интеллект-карты, которые представляют собой диаграммы, которые разлагают мыслительные процессы на темы, подтемы и связи между ними с помощью простых слов и линий. Хотя это можно сделать вручную, инструменты цифрового интеллект-мэппинга доступны на нескольких устройствах, позволяют легко хранить цифровые данные и предлагают функции, облегчающие совместную работу. Программное обеспечение для построения диаграмм также может создавать интеллектуальные карты, при этом некоторые продукты предлагают определенные шаблоны интеллектуальных карт в своем наборе функций. Однако программное обеспечение для построения диаграмм может создавать различные типы диаграмм, такие как организационные диаграммы и планы этажей, тогда как специальные инструменты для создания интеллект-карт предназначены специально для интеллект-карт. Кроме того, существует некоторое совпадение между решениями для создания интеллект-карт и программным обеспечением для досок для совместной работы, хотя последнее предлагает более свободное редактируемое рабочее пространство.