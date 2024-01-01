Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для создания интеллект-карт - Самые популярные приложения - Бразилия
Программное обеспечение для создания интеллект-карт — это специализированные инструменты для построения диаграмм, призванные помочь пользователям организовать сеансы мозгового штурма в структурированные темы и отношения. Эти инструменты создают интеллект-карты, которые представляют собой диаграммы, которые разлагают мыслительные процессы на темы, подтемы и связи между ними с помощью простых слов и линий. Хотя это можно сделать вручную, инструменты цифрового интеллект-мэппинга доступны на нескольких устройствах, позволяют легко хранить цифровые данные и предлагают функции, облегчающие совместную работу. Программное обеспечение для построения диаграмм также может создавать интеллектуальные карты, при этом некоторые продукты предлагают определенные шаблоны интеллектуальных карт в своем наборе функций. Однако программное обеспечение для построения диаграмм может создавать различные типы диаграмм, такие как организационные диаграммы и планы этажей, тогда как специальные инструменты для создания интеллект-карт предназначены специально для интеллект-карт. Кроме того, существует некоторое совпадение между решениями для создания интеллект-карт и программным обеспечением для досок для совместной работы, хотя последнее предлагает более свободное редактируемое рабочее пространство.
Отправить новое приложение
Whimsical
whimsical.com
Whimsical — это итеративное рабочее пространство продукта. Мы помогаем командам быстрее добиться ясности и общего понимания с помощью инструментов документирования для решения любой проблемы, связанной с продуктом. У нас есть: - Документы, которые встраивают визуальные эффекты и связывают все артефа...
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister — это онлайн-приложение для создания интеллект-карт, которое позволяет пользователям визуализировать, делиться и представлять свои мысли через облако. MindMeister был запущен в 2007 году компанией MeisterLabs GmbH, компанией-разработчиком программного обеспечения, основанной Михаэлем Хол...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят...
Milanote
milanote.com
Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.
Mind42
mind42.com
Получите обзор различных видов интеллект-карт, созданных на Mind42. Mind42 — это бесплатное онлайн-программное обеспечение для создания интеллект-карт, которое позволяет вам совместно работать и публиковать свои интеллект-карты с другими.
XMind
xmind.works
Ваш любимый набор инструментов Mind теперь открыт в Интернете. Веб-версия XMind, работающая в любых современных браузерах. Он подключается к вашему Dropbox, Google Drive и OneDrive. Читайте, редактируйте и создавайте интеллект-карты в любое время и в любом месте.
GitMind
gitmind.com
GitMind — это бесплатный онлайн-конструктор интеллект-карт для мозгового штурма, планирования проектов, разработки, действий и других творческих задач. Этот инструмент позволяет вам делиться интеллект-картами с множеством пользователей и сотрудничать с ними.
MURAL
mural.co
Не важно «где». Настало время другого «как». Командам не нужно лучшее место для работы. Им нужен лучший способ работы. Для дальновидных компаний именно такая цифровая доска Mural. Фреска — это то, как команды работают лучше и делают свою работу лучше. Как и любая мышца, сотрудничество становится сил...
Gliffy
gliffy.com
Приложения Gliffy для построения диаграмм упрощают общение и совместную работу со скоростью ваших идей. Независимо от того, используете ли вы Gliffy в Confluence и Jira или переходите к нашему автономному инструменту для построения диаграмм Gliffy Online, вы найдете интуитивно понятный способ рисова...
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
Wondershare MindMaster — это кроссплатформенное программное обеспечение для создания интеллект-карт со множеством расширенных функций, включая оптимизированный и интуитивно понятный ленточный интерфейс; богатые изысканные встроенные шаблоны интеллект-карт, клипарты и примеры; потрясающие стили тем; ...
Lucid
lucid.app
Lucid Visual Collaboration Suite — это полноценная платформа для команд, которые хотят сотрудничать визуально, независимо от того, где они находятся и как они работают. Виртуальная доска, интеллектуальное построение диаграмм и облачная визуализация позволяют организациям воплощать планы от первонача...
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Mindomo
mindomo.com
Создавайте интеллектуальные карты, концептуальные карты, схемы и диаграммы Ганта, чтобы улучшить свое мышление и обучение. Интернет, ПК, iOS, Android. Ментальная карта с нами бесплатно!
MindManager
mindmanager.com
MindManager — мощный инструмент визуализации и программное обеспечение для создания интеллект-карт. Потому что с правильной картой вы можете отправиться куда угодно. Преобразуйте разрозненные идеи и данные в динамические визуальные карты разума, блок-схемы, концептуальные карты, матрицы и другие диа...
Creately
creately.com
Creately — это платформа для визуальной совместной работы. Это позволяет командам переходить от идеи к планированию и реализации в одном визуальном пространстве. Визуально добавляйте идеи в различные структуры, составляйте карты процессов, потоков или целых организаций, создавайте документы техничес...
Mindmup
mindmup.com
MindMup 2 For Google Drive для G Suite позволяет создавать интеллект-карты непосредственно из веб-приложения Drive, упорядочивать их по папкам и управлять ими, как и любым другим документом Google Drive.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это инновационная онлайн-доска, которая обеспечивает беспрепятственный мозговой штурм, обсуждение и совместное творчество. Используйте возможности искусственного интеллекта и по-новому определите свой опыт удаленной работы.
Ayoa
ayoa.com
По словам CBS News, Ayoa — это «уникальный подход к управлению задачами». Ayoa — это универсальная онлайн-доска, на которой вы можете обсуждать идеи, работать вместе и добиваться поставленных целей. Благодаря уникальному сочетанию досок, ассоциативных карт, функций управления задачами и совместной р...
ProcessOn
processon.com
ProcessOn — это онлайн-платформа для совместного создания диаграмм, которая позволяет создавать различные диаграммы, включая блок-схемы, макеты, BPMN, UML и Mindmaps. Мы думаем, что диаграммы помогут нам лучше понять и запомнить абстрактные и непонятные вещи. Когда вы объясняете другим что-то сложно...
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свои стратегии в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов п...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon — это универсальная онлайн-платформа для совместной работы, которая постоянно повышает уровень вовлеченности. Благодаря уникальному набору из 10 визуальных инструментов и услуг для совместной работы Klaxoon дает людям возможность стимулировать участие во встречах и за их пределами, повышать ...
Bubbl.us
bubbl.us
Ментальная карта и мозговой штурм онлайн с Bubbl.us! Создавайте красочные интеллект-карты, чтобы распечатать их или поделиться ими с другими. Миллионы людей по всему миру используют Bubbl.us для генерации идей, планирования процессов и создания презентаций.
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts — это онлайн-платформа для составления интеллект-карт, позволяющая визуально фиксировать информацию и идеи, а также делиться или публиковать полученные графики/деревья.
GroupMap
groupmap.com
Совместный мозговой штурм и принятие решений в режиме реального времени. Начните с более чем 60 шаблонов для мозгового штурма или создайте свой собственный. Шаблоны включают SWOT, 6 шляп мышления, карты восприятия, карты заинтересованных сторон, карты рисков, интеллектуальные карты, канву бережливог...
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...