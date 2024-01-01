Mind Mapping Software - Самые популярные приложения
Mind mapping software are specialized diagramming tools designed to help users organize brainstorming sessions into structured topics and relationships. These tools create mind maps, which are diagrams that decompose thought processes into topics, subtopics, and the connections between them, using simple words and lines. While this can be done manually, digital mind mapping tools are available on multiple devices, allow for easy digital storage, and offer features that facilitate collaboration. Diagramming software can also create mind maps, with some products offering specific mind map templates within their feature set. However, diagramming software can produce various types of diagrams, such as organizational charts and floor plans, whereas dedicated mind mapping tools are specifically for mind maps. Additionally, there is some overlap between mind mapping solutions and collaborative whiteboard software, although the latter offers a more freeform editable workspace.
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ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Whimsical
whimsical.com
Общайтесь визуально со скоростью мысли — с помощью блок-схем для совместной работы, каркасов, стикеров и ассоциативных карт.
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Milanote
milanote.com
Milanote — это простой в использовании инструмент для организации ваших идей и проектов на визуальных досках. Добавляйте заметки, изображения, ссылки и файлы, систематизируйте их визуально и делитесь ими со своей командой.
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister — это онлайн-приложение для создания интеллект-карт, которое позволяет пользователям визуализировать, делиться и представлять свои мысли через облако. MindMeister был запущен в 2007 году компанией MeisterLabs GmbH, компанией-разработчиком программного обеспечения, основанной Михаэлем Хол...
Lucid
lucid.app
Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.
MURAL
mural.co
Наша платформа и профессиональные услуги позволяют инновационным командам мыслить и визуально сотрудничать для решения важных проблем. Просто запишите все, что у вас на уме, на стикерах. Затем организуйте списки, блок-схемы, диаграммы, схемы, методы и рисунки, чтобы активизировать и согласовать свою...
XMind
xmind.works
Ваш любимый набор инструментов Mind теперь открыт в Интернете. Веб-версия XMind, работающая в любых современных браузерах. Он подключается к вашему Dropbox, Google Drive и OneDrive. Читайте, редактируйте и создавайте интеллект-карты в любое время и в любом месте.
Gliffy
gliffy.com
Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Mindomo
mindomo.com
Создавайте интеллектуальные карты, концептуальные карты, схемы и диаграммы Ганта, чтобы улучшить свое мышление и обучение. Интернет, ПК, iOS, Android. Ментальная карта с нами бесплатно!
Mindmup
mindmup.com
MindMup — это удобный онлайн-создатель интеллект-карт, разработанный Sauf Pompiers Ltd.
GitMind
gitmind.com
GitMind — это бесплатный онлайн-конструктор интеллект-карт для мозгового штурма, планирования проектов, разработки, действий и других творческих задач. Этот инструмент позволяет вам делиться интеллект-картами с множеством пользователей и сотрудничать с ними.
Creately
creately.com
Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
MindMaster — это бесплатный многоплатформенный инструмент для создания интеллект-карт, который предоставляет комплексные решения для мозгового штурма и управления знаниями. Попробуйте сегодня!
MindManager
mindmanager.com
Внесите ясность и структуру в планы, проекты и процессы. Инструменты визуальной продуктивности и программное обеспечение для создания интеллект-карт, которые перенесут вас и вашу организацию туда, где вы хотите быть.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.
Ayoa
ayoa.com
Думайте иначе, добивайтесь большего. Ayoa — это комплексное приложение для создания интеллект-карт, доски и совместной работы, созданное для учета различий, повышения творческих способностей и достижения результатов.
Mind42
mind42.com
Получите обзор различных видов интеллект-карт, созданных на Mind42. Mind42 — это бесплатное онлайн-программное обеспечение для создания интеллект-карт, которое позволяет вам совместно работать и публиковать свои интеллект-карты с другими.
ProcessOn
processon.com
Бесплатная онлайн-схема и ментальная карта Профессиональный и мощный инструмент для рисования, который поддерживает онлайн-сотрудничество нескольких людей в режиме реального времени и может использоваться для рисования различных графических изображений, таких как диаграммы прототипов, UML, BPMN и д...
Aha!
aha.io
Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.
Klaxoon
klaxoon.com
Уверенно проводите эффективные семинары. Удобная платформа, объединяющая команды для индивидуального и продуктивного проведения семинаров.
Bubbl.us
bubbl.us
Ментальная карта и мозговой штурм онлайн с Bubbl.us! Создавайте красочные интеллект-карты, чтобы распечатать их или поделиться ими с другими. Миллионы людей по всему миру используют Bubbl.us для генерации идей, планирования процессов и создания презентаций.
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts — это онлайн-платформа для составления интеллект-карт, позволяющая визуально фиксировать информацию и идеи, а также делиться или публиковать полученные графики/деревья.
GroupMap
groupmap.com
Совместный мозговой штурм и принятие решений в режиме реального времени. Начните с более чем 60 шаблонов для мозгового штурма или создайте свой собственный. Шаблоны включают SWOT, 6 шляп мышления, карты восприятия, карты заинтересованных сторон, карты рисков, интеллектуальные карты, канву бережливог...
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...