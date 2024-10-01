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Платформы микрообучения - Самые популярные приложения
Платформы микрообучения — это решения для корпоративного обучения, используемые отделами кадров и обучения и развития (L&D). Эти обучающие решения предлагают сотрудникам краткий и целевой образовательный контент, который легко интегрируется в их повседневный рабочий процесс и доступен на различных устройствах. Компании имеют возможность разрабатывать собственный контент или использовать существующие учебные библиотеки, содержащие видео, карточки и другие вспомогательные ресурсы. Важно отличать платформы микрообучения от корпоративного программного обеспечения LMS (системы управления обучением) и программного обеспечения платформы обучения (LEP). LEP обычно предоставляют сотрудникам самостоятельный компьютерный образовательный контент. Напротив, платформы микрообучения предназначены как для сотрудников, работающих за столом, так и для сотрудников, не работающих за столом, стремясь расширить конкретные ролевые знания в рамках их рабочего процесса. Между тем, корпоративная LMS ориентирована в первую очередь на администрирование, управление и отчетность по корпоративному обучению, часто в целях обеспечения соответствия. Платформы микрообучения дополняют корпоративное программное обеспечение LMS, интегрируя методы микрообучения непосредственно в процесс обучения, тем самым обогащая общий процесс обучения.
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Blinkist
blinkist.com
Blinkist дает занятым профессионалам мощные идеи, чтобы они могли расширить свой кругозор, стать более творческими, принимать более правильные решения и, в конечном итоге, расти и процветать во всех сферах жизни. Мы извлекаем ключевые идеи из более чем 5500 научно-популярных книг и подкастов из 27 к...
Quizizz
quizizz.com
Используйте приложение Quizizz, чтобы узнавать что угодно и где угодно. Вы можете учиться самостоятельно или участвовать в групповых викторинах, заданиях и презентациях — лично или удаленно. Quizizz ежемесячно используют более 20 миллионов человек в школах, дома и офисы по всему миру.
Kahoot! Create
kahoot.com
Создайте свои собственные кахуты и узнайте что-то новое! Кахут! приносит волшебство обучения для студентов, учителей, офисных супергероев, любителей викторин и тех, кто учится на протяжении всей жизни. Кахут! — это игровая обучающая платформа, которая ежегодно привлекает и развлекает более 1 миллиа...
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...
getAbstract
getabstract.com
Знайте лучше. Делай лучше. Чему можно научиться за 15 минут? Предоставляя легкий доступ к обобщенным экспертным знаниям, getAbstract помогает организациям и частным лицам по всему миру эффективно использовать знания.
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...
BrainStorm
brainstorminc.com
Обеспечьте свою команду единственной платформой обучения, специально созданной для внедрения программного обеспечения. Ускорьте адаптацию, сократите поддержку, углубите взаимодействие и расширьте использование. Независимо от того, являетесь ли вы поставщиком решений, привлекающим новых клиентов, ИТ-...
Gnowbe
gnowbe.com
Создавайте интерактивные групповые процессы микрообучения за считанные минуты! Отмеченный наградами авторский инструмент Gnowbe позволяет создателям разрабатывать, облегчать и анализировать совместный учебный опыт, что идеально подходит для обучения и адаптации. Ключевые функции включают в себя: - М...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare — это облачная система управления обучением, призванная помочь предприятиям и организациям улучшить весь жизненный цикл трудоустройства, начиная с адаптации и заканчивая постоянным обучением.
Spekit
spekit.com
Spekit — это ведущая платформа для оперативного внедрения на базе искусственного интеллекта, специально созданная для преобразования работы торговых представителей. Платформа централизует и автоматически предоставляет ответы, контент и обучение торговым представителям, которые необходимы торговым пр...
7taps
7taps.com
Компания 7taps стала пионером концепции эффективного внедрения микрообучения в сфере L&D предприятия 3 года назад, и мы продолжаем доминировать в этой сфере. Мы уникально предлагаем молниеносную и высококачественную разработку микрообучения, которая позволяет вам общаться с учащимися, где бы они ни ...
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — самый простой способ создавать видеоролики для сотрудников. За считанные минуты вы можете создавать видеоролики, которые повысят уровень ваших программ «Люди» и «Коммуникации», сэкономят деньги, задействуя свои собственные внутренние голоса, и создадут более человеческие связи. Будь ...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck от FORM раскрывает возможности полевых команд для управления рынком с помощью единственного мобильного решения, которое сочетает в себе динамическое управление задачами, лучшее в отрасли распознавание изображений, фотоотчетность, общение с полевыми группами и расширенные отчеты - и все э...
Gametize
gametize.com
Gametize — это платформа геймификации и взаимодействия с сообществом для предприятий любого размера. Его предложения включают простую в использовании систему управления контентом с множеством функций, настраиваемые достижения и награды, множество механизмов мотивации социального поведения, а также о...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (программное обеспечение для управления обучением) LearnUpon позволяет вам предоставлять увлекательный опыт обучения, который влияет на то, что важно — производительность, удержание и рост. Предоставьте своим командам инструменты для предоставления увлекательного опыта обучения, который повлияе...
AssessFirst
assessfirst.com
Посмотрите, какие люди на самом деле. Объедините мощь искусственного интеллекта и современной психологии с помощью AssessFirst. Прогнозируйте кандидатов, которые с наибольшей вероятностью добьются успеха в вашем бизнесе.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — это геймифицированная платформа электронного обучения в стиле TikTok, которую любят тысячи команд в более чем 80 странах. Мы помогаем сотрудникам за считанные минуты развивать востребованные твердые, мягкие и жизненные навыки с помощью микрообучения на базе искусственного интеллекта, персона...
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai — это платформа микрообучения, которая использует искусственный интеллект для более быстрого и эффективного обучения. Платформа предлагает разнообразный увлекательный образовательный контент, включая живые викторины, курсы и карточки. В нем также есть инструменты для осознанности, ведения...
eduMe
edume.com
eduMe — это учебная платформа для сотрудников, работающих на переднем крае. Мы сотрудничаем с глобальными компаниями розничной торговли, гостиничного бизнеса, здравоохранения, производства, услуг по запросу и логистикой по всему миру, включая Uber, Marriott, Kering и Blue Cross Blue Shield, чтобы бе...
Trivie
trivie.com
Trivie — это платформа «Обучение как услуга» для измерения, управления и расширения знаний. Мы делаем это, объединяя науку о мозге, социальное обучение и надежную аналитику, чтобы помочь сотрудникам помнить, что им нужно знать, чтобы более эффективно выполнять свою работу, одновременно предоставляя ...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Группа FLOWSPARKS имеет многолетний опыт разработки модулей цифрового обучения. Благодаря этому замыслу на свет появился полноценный пакет FLOWSPARKS Suite. Вы можете легко разработать интерактивное электронное обучение, объединив форматы обучения, интеллектуальные шаблоны и интеллектуальные програм...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — это надежное решение для управления обучением, которое позволяет легко назначать обучение и отслеживать прогресс сотрудников. Его интуитивно понятный конструктор курсов упрощает создание контента, а библиотека готовых курсов предлагает обучение и повышение квалификации, необходимые ва...
TalentCards
talentcards.com
TalentCards — это решение для микрообучения, позволяющее обеспечить быстрое и эффективное обучение на ходу. Вы создаете контент и управляете пользователями через интуитивно понятный веб-интерфейс, в то время как учащиеся участвуют в обучении с помощью собственных мобильных приложений для iOS и Andro...
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — самая популярная в мире платформа электронного обучения, посвященная найму и управлению талантами. Наш ведущий в отрасли контент позволяет организациям не только находить и нанимать лучших кандидатов, но и способствовать развитию культуры вовлеченности сотрудников, одновременно отстаи...
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io — это облачный инструмент для быстрого создания электронного обучения, наполненный шаблонами для простой разработки увлекательных, интерактивных и полностью адаптивных курсов электронного обучения на базе Tesseract Learning. Prodient.io может использоваться любым членом вашей команды, не...
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep — это отмеченная наградами обучающая платформа, специально созданная, чтобы помочь кандидатам чувствовать себя более уверенно и подготовиться к сертификационному тесту, одновременно ускоряя рост доходов компаний. Многие ведущие мировые ассоциации, органы по сертификации и обучающие компани...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring — это платформа для облегчения работы на базе искусственного интеллекта. Наш ориентированный на людей подход постоянно охватывает продажи, партнеров, команды и всех остальных в темпе инноваций. Мы помогаем быстро демонстрировать соответствующий контент нужным людям, поддерживаем обучение, ...
Qualee
qualee.com
Qualee — это отмеченная наградами платформа для взаимодействия с сотрудниками, созданная для повышения организационной согласованности и принадлежности. Мы упрощаем компаниям поддержание вовлеченности талантов на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, включая адаптацию, обучение, микро-опрос...
Arist
arist.co
Arist предоставляет платформу для создания, доставки и анализа текстового обучения, встроенного в приложения для обмена сообщениями, которые учащиеся проверяют каждые 6 минут: SMS, электронная почта, WhatsApp, MS Teams и Slack.