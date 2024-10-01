Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Платформы микрообучения - Самые популярные приложения Самые популярные Недавно добавленные

Платформы микрообучения — это решения для корпоративного обучения, используемые отделами кадров и обучения и развития (L&D). Эти обучающие решения предлагают сотрудникам краткий и целевой образовательный контент, который легко интегрируется в их повседневный рабочий процесс и доступен на различных устройствах. Компании имеют возможность разрабатывать собственный контент или использовать существующие учебные библиотеки, содержащие видео, карточки и другие вспомогательные ресурсы. Важно отличать платформы микрообучения от корпоративного программного обеспечения LMS (системы управления обучением) и программного обеспечения платформы обучения (LEP). LEP обычно предоставляют сотрудникам самостоятельный компьютерный образовательный контент. Напротив, платформы микрообучения предназначены как для сотрудников, работающих за столом, так и для сотрудников, не работающих за столом, стремясь расширить конкретные ролевые знания в рамках их рабочего процесса. Между тем, корпоративная LMS ориентирована в первую очередь на администрирование, управление и отчетность по корпоративному обучению, часто в целях обеспечения соответствия. Платформы микрообучения дополняют корпоративное программное обеспечение LMS, интегрируя методы микрообучения непосредственно в процесс обучения, тем самым обогащая общий процесс обучения.