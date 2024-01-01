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Программное обеспечение для торгового маркетинга - Самые популярные приложения - Швейцария

Платформы торгового маркетинга расширяют возможности малых предприятий или предприятий электронной коммерции, предоставляя им средства для демонстрации своих предложений более широкой онлайн-аудитории через виртуальный рынок. В рамках этой платформы компании часто представляют маркетинговые возможности в виде ежедневных или постоянных сделок, предлагая скидки на отдельные продукты или услуги. Для малого бизнеса, ограниченного в ограниченных маркетинговых ресурсах, торговые маркетинговые платформы предлагают путь к расширению охвата клиентов и повышению их видимости в Интернете. Между тем, предприятия среднего бизнеса и предприятия могут использовать эти платформы для проведения целевых кампаний, направленных на продвижение конкретных услуг или нацеленность на определенную демографическую группу. Независимо от размера, предприятия могут использовать платформы торгового маркетинга для достижения различных целей, таких как ликвидация излишков товарных запасов посредством предложений со скидкой или повышение видимости недостаточно используемых услуг. Кроме того, эти платформы часто легко интегрируются с системами ресторанов и розничных точек продаж (POS), что упрощает погашение цифровых купонов.

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Booksy Biz

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Положитесь на Booksy в управлении своим бизнесом, чтобы вы могли продолжать концентрироваться на том, что любите. Ожидайте приятного планирования, более простого, чем когда-либо, привлечения клиентов и много дополнительного времени, чтобы творить чудеса в качестве профессионала в области здоровья и ...

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Найдите следующего салона, спа-салона или фитнес-специалиста. Читайте и публикуйте отзывы. Запишитесь на онлайн-прием 24/7 на стрижку, окрашивание, уход за ногтями, уход за кожей, массаж, макияж, услуги личного тренера, йогу, пилатес и многое другое!

Travelzoo

Travelzoo

travelzoo.com

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Voyage Prive

Voyage Prive

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Voyage Prive — частный клуб, специализирующийся на продаже праздников премиум-класса по лучшим ценам. Номер один в сфере частных продаж туристических услуг, он предлагает специальные предложения исключительно своим членам.

Wine Routes

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Gilt

Gilt

gilt.com

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Secret Escapes

Secret Escapes

secretescapes.com

Secret Escapes — это эксклюзивный клуб путешественников, предназначенный только для членов, предлагающий нашим членам огромные скидки и выгодные предложения на тщательно подобранные роскошные отели и отдых.

Localflavor

Localflavor

localflavor.com

LocalFlavor.com экономит ваши деньги на товарах и услугах местных предприятий, которые вам нравятся. На LocalFlavor.com вы сможете сэкономить, начиная с местных ресторанов и развлекательных заведений и заканчивая товарами и услугами для дома.

discountscode

discountscode

discountscode.co.uk

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Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

WebInterpret позволяет интернет -ритейлерам и продавцам рынка на eBay и Amazon мгновенно расширяться по всему миру и увеличить свои онлайн -продажи.

Glopal

Glopal

merchants.glopal.com

Glopal упрощает международный рост продавцов электронной коммерции, открывая их миру клиентов. Мы даем возможность предприятиям быстро и беспрепятственно выйти на новые рынки без рисков и сложностей. Наша трансграничная платформа помогает мировым брендам масштабировать международные продажи, обеспеч...

LivingSocial

LivingSocial

livingsocial.com

LivingSocial — это местная торговая площадка, где можно купить и поделиться лучшими развлечениями в вашем городе и за его пределами. Ежедневно предлагая уникальные и разнообразные предложения, мы вдохновляем участников открывать для себя все: от экскурсий выходного дня до уникальных мероприятий и вп...

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