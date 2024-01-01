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Программное обеспечение для торгового маркетинга - Самые популярные приложения - Бруней
Платформы торгового маркетинга расширяют возможности малых предприятий или предприятий электронной коммерции, предоставляя им средства для демонстрации своих предложений более широкой онлайн-аудитории через виртуальный рынок. В рамках этой платформы компании часто представляют маркетинговые возможности в виде ежедневных или постоянных сделок, предлагая скидки на отдельные продукты или услуги. Для малого бизнеса, ограниченного в ограниченных маркетинговых ресурсах, торговые маркетинговые платформы предлагают путь к расширению охвата клиентов и повышению их видимости в Интернете. Между тем, предприятия среднего бизнеса и предприятия могут использовать эти платформы для проведения целевых кампаний, направленных на продвижение конкретных услуг или нацеленность на определенную демографическую группу. Независимо от размера, предприятия могут использовать платформы торгового маркетинга для достижения различных целей, таких как ликвидация излишков товарных запасов посредством предложений со скидкой или повышение видимости недостаточно используемых услуг. Кроме того, эти платформы часто легко интегрируются с системами ресторанов и розничных точек продаж (POS), что упрощает погашение цифровых купонов.
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Groupon
groupon.com
Groupon — это американская глобальная торговая площадка электронной коммерции, соединяющая подписчиков с местными торговцами, предлагающая мероприятия, путешествия, товары и услуги в 15 странах. Компания Groupon, базирующаяся в Чикаго, была запущена там в ноябре 2008 года, а вскоре после этого была ...
Booksy Biz
booksy.com
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Vagaro
vagaro.com
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Travelzoo
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Voyage Prive
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Gilt
gilt.com
Gilt — это веб-сайт онлайн-покупок и образа жизни, базирующийся в США, запущенный в 2007 году. Когда-то компания оценивалась в более чем 1 миллиард долларов на бумаге, но в конечном итоге была продана компании Hudson's Bay Company примерно за 250 миллионов долларов, что намного ниже, чем общая сумма...
Wine Routes
wineroutes.com
Wine Routes, новое приложение, которое помогает пользователям планировать поездки и путешествия в винную страну, заново открыло опыт винной страны. Приложение, разработанное технологической компанией Grapexchange из округа Сонома, представляет собой платформу двойного назначения, предоставляющую выс...
Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes — это эксклюзивный клуб путешественников, предназначенный только для членов, предлагающий нашим членам огромные скидки и выгодные предложения на тщательно подобранные роскошные отели и отдых.
Localflavor
localflavor.com
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discountscode
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Webinterpret
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WebInterpret позволяет интернет -ритейлерам и продавцам рынка на eBay и Amazon мгновенно расширяться по всему миру и увеличить свои онлайн -продажи.
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal упрощает международный рост продавцов электронной коммерции, открывая их миру клиентов. Мы даем возможность предприятиям быстро и беспрепятственно выйти на новые рынки без рисков и сложностей. Наша трансграничная платформа помогает мировым брендам масштабировать международные продажи, обеспеч...
LivingSocial
livingsocial.com
LivingSocial — это местная торговая площадка, где можно купить и поделиться лучшими развлечениями в вашем городе и за его пределами. Ежедневно предлагая уникальные и разнообразные предложения, мы вдохновляем участников открывать для себя все: от экскурсий выходного дня до уникальных мероприятий и вп...