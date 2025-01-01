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Программное обеспечение для наставничества
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Программное обеспечение для наставничества - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для наставничества, также называемое программным обеспечением для корпоративного наставничества, предлагает компаниям и HR-отделам инструменты для эффективного управления и оптимизации программ бизнес-наставничества. Эти решения расширяют возможности администраторов и сотрудников, облегчая наставничество и управление программами. Отрасли корпоративного, образовательного, государственного и технологического секторов могут использовать эти платформы. Программное обеспечение для наставничества помогает пользователям разрабатывать, набирать, подбирать, управлять и оценивать инициативы по наставничеству. Он обслуживает различные форматы наставничества, такие как индивидуальные программы, программы под руководством тренера или групповые программы, часто легко интегрируемые с корпоративными системами управления обучением (LMS). Укрепляя связи между сотрудниками, эти инструменты способствуют расширению знаний, повышают уровень вовлеченности и способствуют инклюзивности внутри организаций. Некоторые компании используют программное обеспечение для наставничества для оцифровки существующих программ, в то время как другие используют его для создания совершенно новых структур наставничества.

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BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp — платформа для личного и профессионального роста, предлагающая коучинг и инструменты поддержки, адаптированные к индивидуальным потребностям пользователей.

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor - платформа для соединения основателей и специалистов с опытными наставниками, предлагающая неограниченные индивидуальные сессии.

Valence

Valence

valence.co

Valence — платформа для менеджеров, которая помогает отслеживать здоровье команды, проводить беседы и отслеживать совместные обязательства по улучшению.

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor - платформа для соединения опытных наставников с людьми, ищущими руководство, обеспечивая поддержку и структурированное взаимодействие.

Torch

Torch

torch.io

Torch — платформа для развития людей и организаций, предлагающая коучинг и менторинг для повышения успеха сотрудников и бизнеса.

Qooper

Qooper

qooper.io

Qooper — платформа для управления программами наставничества и обучения, предлагающая соответствие, отслеживание и интеграцию инструментов обучения в одном интерфейсе.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely — это платформа для обучения, коучинга и микробучения, которая помогает пользователям развивать профессиональные навыки и справляться с проблемами на работе.

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach — это цифровая платформа для коучей, консультантов и терапевтов, обеспечивающая управление клиентами, планирование и биллинг.

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub — платформа для персонализированного коучинга, связывающая сотрудников с тренерами для повышения вовлеченности и продуктивности в организациях.

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA Coaching - приложение для профессионального коучинга, позволяющее эффективно развивать сотрудников через индивидуальные тренировки и отчеты.

Mentoring Complete

Mentoring Complete

mentoringcomplete.com

Приложение Mentoring Complete предлагает инструменты для создания менторских программ, точное сопоставление участников и обучение для менеджеров, наставников и подопечных.

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity — это приложение для управления программами наставничества, позволяющее связывать наставников и подопечных и отслеживать их взаимодействие.

PushFar

PushFar

pushfar.com

PushFar - платформа для наставничества, соединяющая наставников и учеников для облегчения взаимодействия, управления программами и профессионального развития.

Mentorink

Mentorink

mentorink.com

Mentorink - это платформа для наставничества с использованием ИИ, обеспечивающая персонализированное руководство и поддержку для профессионального и личного роста.

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace - платформа для развития талантов, предлагающая индивидуальные программы обучения и коучинга с экспертами для повышения эффективности сотрудников.

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Mentessa — платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам обмениваться знаниями, интегрировать новых сотрудников и улучшать командное взаимодействие.

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman — приложение для личностного и профессионального роста, предлагающее индивидуальные сессии с тренерами для поддержки пользователей в достижении целей.

Insala

Insala

insala.com

Insala предлагает решения для наставничества, включая консалтинг, обучение и ПО. Подходит для организаций с различными потребностями и опытом работы в разных отраслях.

Mentorloop

Mentorloop

mentorloop.com

Mentorloop — платформа для наставничества, которая помогает пользователям связываться, общаться и делиться знаниями для профессионального роста.

Together Software

Together Software

togetherplatform.com

Together Software — платформа для наставничества, помогающая компаниям эффективно организовывать программы наставничества для сотрудников.

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