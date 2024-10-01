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Программное обеспечение для наставничества - Самые популярные приложения - Эквадор
Программное обеспечение для наставничества, также называемое программным обеспечением для корпоративного наставничества, предлагает компаниям и HR-отделам инструменты для эффективного управления и оптимизации программ бизнес-наставничества. Эти решения расширяют возможности администраторов и сотрудников, облегчая наставничество и управление программами. Отрасли корпоративного, образовательного, государственного и технологического секторов могут использовать эти платформы. Программное обеспечение для наставничества помогает пользователям разрабатывать, набирать, подбирать, управлять и оценивать инициативы по наставничеству. Он обслуживает различные форматы наставничества, такие как индивидуальные программы, программы под руководством тренера или групповые программы, часто легко интегрируемые с корпоративными системами управления обучением (LMS). Укрепляя связи между сотрудниками, эти инструменты способствуют расширению знаний, повышают уровень вовлеченности и способствуют инклюзивности внутри организаций. Некоторые компании используют программное обеспечение для наставничества для оцифровки существующих программ, в то время как другие используют его для создания совершенно новых структур наставничества.
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BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья св...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — это платформа наставничества, которая объединяет основателей, маркетологов, практиков роста и специалистов по продуктам с опытными наставниками из различных отраслей. За фиксированную ежемесячную плату пользователи могут получить доступ к неограниченному количеству индивидуальных заня...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor предлагает организациям и корпорациям доступ к фирменной настраиваемой программе онлайн-наставничества. Наша передовая и продуманная технология наставничества в сочетании с персонализированным управлением проектами, консультированием и поддержкой позволяет создать успешное решение настав...
Torch
torch.io
Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды исполь...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — это цифровая коучинговая платформа, предназначенная для специалистов сферы услуг, таких как тренеры, консультанты, терапевты и тренеры. С Simply.Coach вы сможете: 1. Оцифровать свои операции. Сэкономьте до 30% времени, затрачиваемого на административную работу! 2. Повысьте качество об...
Qooper
qooper.io
Программное обеспечение Qooper Mentoring & Learning помогает компаниям запускать масштабные программы наставничества и обучения с помощью шаблонов дизайна программ наставничества, решений для сопоставления, отслеживания, обучения, руководства и отчетности с надежной интеграцией. Обслуживая клиентов ...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — это ведущая глобальная платформа для развития талантов, которая позволяет организациям создавать персонализированные, измеримые и масштабируемые программы коучинга для всего персонала, независимо от отдела и уровня стажа. Поступая таким образом, организации могут получить множество преиму...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching раскрывает безграничный потенциал ваших сотрудников посредством коучинга в масштабе всего предприятия. EZRA — один из крупнейших поставщиков услуг коучинга в мире. Они обучают тысячи сотрудников таких корпоративных брендов, как Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZene...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity — это ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ НАСТАВНИКА, предназначенное для создания и управления ЭФФЕКТИВНЫМИ программами наставничества. Mentornity — это настраиваемое решение, готовое для наставничества СОТРУДНИКОВ, наставничества СООБЩЕСТВА, обратного наставничества, наставничества сети выпускн...
Bravely
workbravely.com
Bravely — это решение для обучения нового поколения, которое централизует групповое обучение, индивидуальное обучение по запросу и цифровое микрообучение на одной платформе, которая вооружает сотрудников навыками, необходимыми для индивидуальной трансформации и достижения успеха на работе. Доступ к ...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete объединяет три десятилетия опыта наставничества. Кроме того, платформа предлагает универсальность при создании программ наставничества, соответствующих потребностям организаций. Он предлагает функцию точного сопоставления, которая автоматически создает совпадения, совместимые на 9...
Mentessa
mentessa.com
Вы ищете решение для интеграции новых сотрудников, чтобы объединить их, а также улучшить благосостояние и производительность, предоставив каждому возможность для успешной карьеры? Mentessa — это платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам учиться и работать вместе — на основе на...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman поддерживает сотрудников по мере их роста и адаптации в уникальных областях человеческого существования как в личном, так и в профессиональном плане. Мы применяем целостный подход к профессиональному совершенству, удовлетворяя потребности всех сотрудников посредством коучинга бла...
Insala
insala.com
Расширьте возможности участников и добейтесь измеримых результатов с помощью комплексного решения по наставничеству Insala. Получите поддержку там, где она вам нужна: наши решения включают программное обеспечение для консалтинга, обучения и наставничества. У нас более 25 лет опыта работы с клиентами...
PushFar
pushfar.com
Ведущая в мире платформа наставничества, приложение и программное обеспечение для наставничества PushFar могут применяться для решения любых задач наставничества: от традиционного наставничества до обратного наставничества и программ группового наставничества. Какими бы ни были ваши цели наставничес...
Mentorink
mentorink.com
Mentorink — это отмеченное наградами программное обеспечение для наставничества, которое позволяет компаниям осуществлять интеллектуальную наставническую деятельность в большом масштабе разумным, эффективным и действенным способом.
Growthspace
growthspace.com
Повышайте ключевые показатели эффективности бизнеса с помощью программ развития под руководством экспертов с помощью Growthspace. Платформа, предназначенная для запуска, управления и измерения эффективности всего спектра обучения, включая индивидуальные или командные программы, обеспечивает эффектив...
Mentorloop
mentorloop.com
Mentorloop реализует некоторые из наиболее эффективных программ наставничества по всему миру для таких компаний, как Virgin Media, Arcadis, Dior, Rabobank, Теннисная ассоциация США и Accor. Будучи сертифицированной корпорацией B, мы поддерживаем наше сообщество, чтобы сделать наставничество более до...
Together Software
togetherplatform.com
Создавайте программы наставничества, которые нравятся сотрудникам. Together Software — это платформа наставничества, которая позволяет вашей организации повышать эффективность посредством взаимоотношений. Ориентируясь на компании со штатом более 500 человек, Together помогает командам обучения и р...