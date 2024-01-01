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Программное обеспечение для управления собраниями - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления собраниями помогает в организации и проведении командных встреч, обеспечивая их продуктивность и целенаправленность. Пользователи используют эти инструменты для эффективного планирования встреч, часто интегрируя их с программным обеспечением календаря для обеспечения наглядности. Эти решения также предлагают такие функции, как создание повестки дня, ведение протокола и отслеживание консенсуса для повышения продуктивности собраний. Некоторое программное обеспечение включает базовые возможности управления задачами для действий, решенных во время собраний. Хотя большинство инструментов управления собраниями универсальны и могут использоваться для различных типов собраний, некоторые из них специально разработаны для специализированных встреч, таких как Scrums, ретроспективы, встречи один на один и семинары. Кроме того, определенное программное обеспечение для управления советами директоров включает в себя функции управления собраниями, но предназначено для встреч с участием руководителей высшего звена, членов совета директоров и комитетов.
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Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.
Notta
notta.ai
Запишите и превратите свой любимый подкаст, новости и ток-радио, чат Discord, аудио классов Zoom в текст. Вы можете воспроизводить записи и редактировать расшифровки, добавлять заметки, теги, вставлять изображения, чтобы сохранить ценную информацию из каждого разговора.
Focusmate
focusmate.com
Виртуальный коворкинг Focusmate поможет вам добиться цели. Создайте бесплатную учетную запись сегодня.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бизнес растет, когда растут ваши люди. Мы считаем, что успех вашего бизнеса (и нашего) зависит от людей. Благодаря нашему проверенному набору бизнес-инструментов мы будем направлять вашу команду и бизнес к последовательному росту.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Read
read.ai
Делайте встречи более эффективными и действенными с помощью искусственного интеллекта с автоматическим подведением итогов встречи, видеообзорами и рекомендациями.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, который автоматически записывает видео, расшифровывает, обобщает и предоставляет ключевые идеи каждой встречи.
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Sembly
sembly.ai
Sembly записывает, расшифровывает и генерирует интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Сембли — самый умный помощник команды искусственного интеллекта!
Leapsome
leapsome.com
Leapsome — это универсальная платформа для управления производительностью. OKR и цели, обзоры эффективности, обратная связь, встречи один на один, опросы вовлеченности. Демо сейчас.
Notiv
notiv.com
Notiv — это программа для заметок на базе искусственного интеллекта, позволяющая записывать, расшифровывать и обобщать ваши встречи для создания повесток дня на всех платформах веб-конференций, таких как Zoom.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.
Range
range.co
Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст (ранее Soapbox) помогает менеджерам лучше проводить командные встречи и дискуссии один на один. Создавайте планы, управляйте собраниями, ставьте цели и получайте отзывы — все в одном месте.
Vowel
vowel.com
Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.
Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — масштабируйте свою плату и обе...
Clockwise
getclockwise.com
По часовой стрелке оптимизирует календари команд, чтобы уделять больше времени каждому. Это новый способ работы, который дает нам гибкость и сосредоточенность. Начните бесплатно.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — это первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и собираем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие эл...
Claap
claap.io
МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.
Parabol
parabol.co
Parabol — это второй пилот Agile-совещаний, который помогает командам объединяться, размышлять и прогрессировать с меньшими затратами на предварительную подготовку к встрече.
Navigator
navigator.com
Все для удаленных встреч — все в одном месте: повестки дня, заметки, действия и ссылки на видеоконференции.
Dive
letsdive.io
Ваши встречи на автопилоте с ИИ. Будьте готовы сокрушить совещания с помощью искусственного интеллекта-помощника Dive: автоматические заметки, цельные сводки и действия стали проще.
Loopin
loopinhq.com
Встретьтесь со своим помощником по продуктивности. Loopin превращает ваш календарь в рабочее пространство для совместной работы. Сделайте ваши встречи полезными, автоматизируйте обновление статуса и планируйте продуктивные рабочие дни.
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Программное обеспечение, расширяющее возможности вашей платы, от имени, которому вы доверяете. Nasdaq Boardvantage помогает директорам, комитетам и руководящим командам лучше подготовиться, вовлечься и скоординироваться в процессах сотрудничества и принятия решений. Кроме того, наш портал советов ди...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Retrium
retrium.com
Retrium позволяет agile-командам вести эффективное общение, получать новые идеи и разрабатывать планы действий.
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox — это программное обеспечение для вовлечения и повышения эффективности, которое позволяет вам повышать вовлеченность и удержание сотрудников, обучая менеджеров с помощью обратной связи и инструментов повышения эффективности.
Adam.ai
adam.ai
Комплексное управление встречами. adam.ai — это интеллектуальная универсальная платформа для управления собраниями, позволяющая собирать, управлять и обмениваться знаниями до, во время и после встреч, превращать контент в ценные активы и добиваться успешных бизнес-результатов.
Laxis
laxis.com
Извлекайте максимальную пользу из каждого разговора с клиентом Laxis AI Meeting Assistant расширяет возможности отделов по доходам, автоматически собирая и извлекая ключевую информацию о каждом взаимодействии с клиентом с минимальными усилиями.
Avoma
avoma.com
Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов
Sprint Boards
sprintboards.io
Ретро-доски для гибких разработчиков. Создайте онлайн-доску ретроспективного спринта за считанные секунды и начните сотрудничать со своей командой, где бы они ни находились. Испытайте мощь и гибкость нашего современного цифрового инструмента, который сделает ваши ретроспективы легкими.
Circleback
circleback.ai
Легко записывайте, суммируйте и ищите свои встречи. Автоматические заметки о встречах, последующие электронные письма и семантический поиск. Начните бесплатно сегодня.
Beenote
beenote.io
Beenote — это первое решение для управления собраниями руководителей для совета директоров, руководителей и команд. Beenote — простой, доступный и эффективный инструмент. От начала и до конца процесса встречи Beenote помогает командам организовывать эффективные встречи, планируя, проводя и отслежива...
EasyRetro
easyretro.io
Совершенствуйтесь с помощью веселых ретроспектив спринта 🔥 Сотрудничайте со своей удаленной командой и совершенствуйтесь в своей работе с помощью простого, интуитивно понятного и красивого инструмента.
Easynote
easynote.com
Easynote — это программное обеспечение для работы и совместной работы, с помощью которого кто угодно и где угодно может управлять своей повседневной работой. Его легко и легко масштабировать для любой отрасли или бизнеса благодаря уникальной сеточной системе. Независимо от того, хотите ли вы работат...
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Мы чувствуем вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем...
GoRetro
goretro.ai
Сделайте каждый спринт результативным, эффективным и увлекательным. Повысьте уровень гибкой реализации спринта с помощью управляемых данными и увлекательных ретроспективных встреч GoRetro, мероприятий по планированию спринта и инструментов мониторинга спринта.
Aster
asterapp.co
Aster позволяет вам принимать в среднем в 3 раза больше решений во время встреч, сокращая при этом время, затрачиваемое на встречи.
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation предоставляет миру простое и интеллектуальное решение для протоколирования встреч, основанное на распознавании голоса и других концепциях и технологиях искусственного интеллекта.
Retime
retime.so
Retime — это инструмент повышения производительности, который помогает вам оптимизировать ваши встречи, управляя календарем, создавая повестку дня, делая заметки и создавая задачи в одном месте. С Retime вы можете легко планировать встречи и устанавливать повестку дня, делать заметки во время встреч...
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes позволяет прикрепить повестку дня собрания к собранию Google. Оставьте непродуктивные собрания в прошлом, используя универсальное программное обеспечение для управления собраниями, которое позволяет создавать повестки дня, просматривать протоколы собраний — и все это из вашего календаря...
PixelMixer
pixelmixer.com
Ваша организация уже использует видео -> Теперь превратите его в знания. PixelMixer автоматически расшифровывает ваши встречи, обнаруживает интересующие их части и уведомляет других о том, что они пропустили. - Откройте для себя соответствующие разговоры, происходящие в вашей организации. - Оповещен...
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails был создан для улучшения ваших коммуникативных навыков и эффективности. Систематически и целенаправленно используя OurSails, вы можете собирать и использовать информацию в результате взаимодействия, чтобы улучшить согласованность и сотрудничество в своей жизни. Это так...
Meeedly
meeedly.com
Meeedly — это комплексное приложение для управления собраниями, предоставляющее инструменты для планирования и управления собраниями в группах.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, передовой веб-пакет программного обеспечения, совершает революцию в гибкости и ясности организации. Это не просто еще один инструмент, а взгляд в будущее работы. Испытайте мощь гибкого программного обеспечения, тщательно разработанного для современной эпохи управления людьми, проектами и ...
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro предлагает распределенным командам лучший ретро-опыт. Это дает возможность честному и эффективному обсуждению помочь вашей команде выявить важные проблемы и предпринять действия для постоянного улучшения. Основные возможности: - Сохраняйте свежесть своих ретро-изображений с помощью красивы...
Tervene
tervene.com
Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заво...
Topicflow
topicflow.com
Topicflow использует искусственный интеллект и научно обоснованные методы для оценки производительности в режиме реального времени и постоянного ее улучшения, не тратя время на традиционные проверки производительности.
Connect4
connect4.app
Платформа для встреч с клиентами. Где процветают отношения с клиентами. Готовьтесь, встречайтесь, действуйте. Улучшайте отношения с клиентами с помощью простых инструментов Connect4 для подготовки, проведения встреч и отчетности. Клиентоориентированные фирмы знают, что разговаривать с клиентами поле...
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro — это безопасный, готовый к использованию гибкий онлайн-инструмент для ретроспективы и проверки работоспособности команд для совместно расположенных, удаленных и гибридных команд. Это интуитивно понятный инструмент с управляемыми ретроспективными методами, который каждый раз делает ваши ре...
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings — это облачный инструмент для совместной работы для всех, кто устал от неэффективных и непродуктивных встреч. Благодаря нашему инструменту для проведения встреч ваши встречи станут более эффективными и организованными одним щелчком мыши. Поделитесь повесткой дня со своей командой, ...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — ведущее швейцарское решение для управления собраниями, разработанное для удовлетворения уникальных потребностей заседаний совета директоров, комитетов совета директоров и руководителей. Sherpany, которому доверяют ведущие европейские компании, повышает продуктивность совещаний на 45 %, оп...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'lock — это инструмент для проведения совещаний для гибких команд, предлагающий эффективность, сотрудничество и скорость с помощью ретроспектив с помощью искусственного интеллекта, ежедневных стендапов и сеансов планирования покерной оценки. Он работает как для удаленных, так и для гибридных к...
DemoHop
demohop.com
Распределенным командам разработчиков технологий и исследований и разработок трудно собрать всех инженеров, продуктовые команды и заинтересованных сторон на одной странице. Чтобы решить эту проблему, DemoHop проводит онлайн-мероприятия, которые объединяют сотрудников и их идеи в течение нескольких к...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции встреч и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лидерс...