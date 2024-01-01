Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для управления собраниями - Самые популярные приложения - Бахрейн
Программное обеспечение для управления собраниями помогает организовывать и проводить командные собрания, обеспечивая их продуктивность и целенаправленность. Пользователи используют эти инструменты для эффективного планирования встреч, часто интегрируя их с программным обеспечением календаря для обеспечения наглядности. Эти решения также предлагают такие функции, как создание повестки дня, ведение протокола и отслеживание консенсуса для повышения продуктивности собраний. Некоторое программное обеспечение включает базовые возможности управления задачами для действий, решенных во время собраний. Хотя большинство инструментов управления собраниями универсальны и могут использоваться для различных типов собраний, некоторые из них специально разработаны для специализированных встреч, таких как Scrums, ретроспективы, встречи один на один и семинары. Кроме того, определенное программное обеспечение для управления советами директоров включает в себя функции управления собраниями, но предназначено для встреч с участием руководителей высшего звена, членов совета директоров и комитетов.
Отправить новое приложение
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Notta
notta.ai
Notta — это ведущий инструмент для транскрипции с использованием искусственного интеллекта и средство ведения заметок на собраниях, которое помогает быстро транскрибировать и резюмировать любые голосовые разговоры в полезный текст с поддержкой 58 языков. * Важная новость: Airgram присоединилась к No...
Focusmate
focusmate.com
Focusmate меняет ваш подход к работе, связывая вас с другими профессионалами, которые взяли на себя обязательство нести ответственность за выполнение своей самой важной работы.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Компания Bloom Growth призвана помочь командам предпринимательских лидеров достичь своих целей, предлагая руку помощи в укреплении организационного здоровья и лидерских навыков. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, со своими мечтами, командами и препятствиями. Наша экосистема роста обеспечит бла...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Read
read.ai
Read — это идеальное приложение для гибридных встреч, в котором вы можете видеть показатели вовлеченности и настроений в режиме реального времени, таймер встречи и время разговора — все в одном месте. Когда встреча закончится, вы получите подробный отчет с мгновенным обзором встречи, стенограммой, в...
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Sembly
sembly.ai
SaaS-решение Sembly, которое позволяет менеджерам и командам записывать, расшифровывать и создавать интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Embly доступен на английском и более чем 42 языках в мобильных веб-приложениях, iOS и Android...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и п...
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автомати...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
Notiv
notiv.com
Notiv — решение для анализа совещаний, которое повышает эффективность ваших разговоров в бизнесе. С помощью Notiv вы можете автоматически: - Записывать разговор. - Получать защищенную расшифровку того, что обсуждалось. - Обобщать сказанное для быстрого просмотра. - Делиться важными моментами разгово...
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, ...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
Range
range.co
Range — это место, где удаленные и гибридные команды могут общаться друг с другом, асинхронно или в режиме реального времени. Проводите эффективные проверки и встречи в удобном для вашей команды графике, который позволит вам всем знать: – Знать, кто над чем работает, кому нужна помощь и как они себя...
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст помогает менеджерам проводить более эффективные встречи, связанные с их OKR и обзорами, и ему доверяют более 100 тысяч менеджеров в таких компаниях, как Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe и других. Менеджеры используют наше приложение для проведения личных встреч, командных встреч ...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и получаем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие электр...
Claap
claap.io
Claap — это универсальное рабочее пространство для видео, объединяющее запись экрана, запись встреч и видео-вики в одном месте. С Claap вы сможете: - Заменить следующую встречу коротким видео. И быстрее получайте отзывы с помощью аннотаций, цепочек и видеоответов. Записывайте свои встречи с помощью ...
Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — трансформируйте и готовьте сво...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности G...
Parabol
parabol.co
Parabol — это инструмент для онлайн-совещаний, который помогает скрам-мастерам и другим лидерам проводить мощные управляемые ретроспективы, спринтерские оценочные встречи по покеру, стендапы и многое другое! Он готов к работе «из коробки», интегрируется с Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps, Slack, M...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...
Peoplebox
peoplebox.ai
Он предоставляет единую платформу для обзоров производительности, всесторонних обзоров, согласованных целей (OKR), личных встреч, опросов, ключевых показателей эффективности, управления задачами/проектами, стратегических встреч и анализа персонала. В отличие от других инструментов, его интеграция со...
Navigator
navigator.com
Все для удаленных встреч — все в одном месте: повестки дня, заметки, действия и ссылки на видеоконференции.
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Программное обеспечение, расширяющее возможности вашей платы, от имени, которому вы доверяете. Nasdaq Boardvantage помогает директорам, комитетам и руководящим командам лучше подготовиться, вовлечься и скоординироваться в процессах сотрудничества и принятия решений. Кроме того, наш портал советов ди...
Dive
letsdive.io
Dive — это платформа для управления встречами, которая поможет вам перестать ненавидеть встречи. С помощью Dive вы можете легко проводить продуктивные встречи: составьте совместную повестку дня до встречи, эффективно управляйте ею во время встречи и сделайте ее действенной после встречи. У нас есть ...
Circleback
circleback.ai
Circleback помогает командам получать максимальную пользу от каждой встречи — независимо от того, происходит ли она в Zoom, Google Meet, Slack или лично — путем автоматического написания лучших в своем классе резюме и принятия мер на основе важной информации. Например, Circleback может автоматическ...
Loopin
loopinhq.com
Loopin превращает ваши встречи в рабочие пространства, где вся ваша команда может сотрудничать и получать доступ к темам для обсуждения, заметкам и следующим шагам в одном месте. Эта платформа также может автоматически подключать похожие встречи для просмотра резюме прошлых встреч, поэтому у вас ест...
Laxis
laxis.com
Laxis — это помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, предназначенный для оптимизации общения с клиентами и предназначенный для того, чтобы помочь отделам по работе с доходами собирать ключевые идеи в ходе взаимодействия и лучше работать на различных коммерческих должностях. Инстру...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Retrium
retrium.com
Retrium позволяет agile-командам вести эффективное общение, получать новые идеи и разрабатывать планы действий.
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разгово...
Adam.ai
adam.ai
adam.ai — это инновационное программное обеспечение для управления советами директоров, которое позволяет организациям собирать, управлять и делиться знаниями о собраниях, обеспечивая принятие решений для достижения бизнес-целей — идеальное решение для заседаний совета директоров, комитетов и проект...
Beenote
beenote.io
Beenote — это первое решение для управления собраниями руководителей для совета директоров, руководителей и команд. Beenote — простой, доступный и эффективный инструмент. От начала и до конца процесса встречи Beenote помогает командам организовывать эффективные встречи, планируя, проводя и отслежива...
Retime
retime.so
Retime — это инструмент повышения производительности, который помогает вам оптимизировать ваши встречи, управляя календарем, создавая повестку дня, делая заметки и создавая задачи в одном месте. С Retime вы можете легко планировать встречи и устанавливать повестку дня, делать заметки во время встреч...
Easynote
easynote.com
Easynote — это программное обеспечение для работы и совместной работы, с помощью которого кто угодно и где угодно может управлять своей повседневной работой. Его легко и легко масштабировать для любой отрасли или бизнеса благодаря уникальной сеточной системе. Независимо от того, хотите ли вы работат...
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Мы чувствуем вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем...
Sprint Boards
sprintboards.io
Ретро-доски для гибких разработчиков. Создайте онлайн-доску ретроспективного спринта за считанные секунды и начните сотрудничать со своей командой, где бы они ни находились. Испытайте мощь и гибкость нашего современного цифрового инструмента, который сделает ваши ретроспективы легкими.
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes позволяет прикрепить повестку дня собрания к собранию Google. Оставьте непродуктивные собрания в прошлом, используя универсальное программное обеспечение для управления собраниями, которое позволяет создавать повестки дня, просматривать протоколы собраний — и все это из вашего календаря...
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, передовой веб-пакет программного обеспечения, совершает революцию в гибкости и ясности организации. Это не просто еще один инструмент, а взгляд в будущее работы. Испытайте мощь гибкого программного обеспечения, тщательно разработанного для современной эпохи управления людьми, проектами и ...
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings — это облачный инструмент для совместной работы для всех, кто устал от неэффективных и непродуктивных встреч. Благодаря нашему инструменту для проведения встреч ваши встречи станут более эффективными и организованными одним щелчком мыши. Поделитесь повесткой дня со своей командой, ...
EasyRetro
easyretro.io
EasyRetro — это онлайн-инструмент, позволяющий распределенным командам проводить гибкие ретроспективы. Он был разработан для устранения любых препятствий и отвлекающих факторов, чтобы команды могли лучше проводить встречи и совершенствоваться в целом.
GoRetro
goretro.ai
GoRetro — это удобный, интересный и настраиваемый гибкий ретроспективный инструмент, который использует данные спринтов и настроения команды для постоянного улучшения. Тысячи Scrum-команд из компаний из списка Fortune 500, банков, государственных учреждений и инновационных стартапов используют GoRet...
Aster
asterapp.co
Астер решает задачи управления, коллективной деятельности и гибридного сотрудничества, уделяя особое внимание ритуалам. Это программное обеспечение для совместной работы, позволяющее вести, структурировать и визуализировать заметки для эффективных стратегических совещаний и лучшего контроля за дейст...
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation предоставляет миру простое и интеллектуальное решение для протоколирования встреч, основанное на распознавании голоса и других концепциях и технологиях искусственного интеллекта.
PixelMixer
pixelmixer.com
Ваша организация уже использует видео -> Теперь превратите его в знания. PixelMixer автоматически расшифровывает ваши встречи, обнаруживает интересующие их части и уведомляет других о том, что они пропустили. - Откройте для себя соответствующие разговоры, происходящие в вашей организации. - Оповещен...
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails был создан для улучшения ваших коммуникативных навыков и эффективности. Систематически и целенаправленно используя OurSails, вы можете собирать и использовать информацию в результате взаимодействия, чтобы улучшить согласованность и сотрудничество в своей жизни. Это так...
Meeedly
meeedly.com
Meeedly — это комплексное приложение для управления собраниями, предоставляющее инструменты для планирования и управления собраниями в группах.
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro предлагает распределенным командам лучший ретро-опыт. Это дает возможность честному и эффективному обсуждению помочь вашей команде выявить важные проблемы и предпринять действия для постоянного улучшения. Основные возможности: - Сохраняйте свежесть своих ретро-изображений с помощью красивы...
Tervene
tervene.com
Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заво...
Topicflow
topicflow.com
Topicflow использует искусственный интеллект и научно обоснованные методы для оценки производительности в режиме реального времени и постоянного ее улучшения, не тратя время на традиционные проверки производительности.
Connect4
connect4.app
Платформа для встреч с клиентами. Где процветают отношения с клиентами. Готовьтесь, встречайтесь, действуйте. Улучшайте отношения с клиентами с помощью простых инструментов Connect4 для подготовки, проведения встреч и отчетности. Клиентоориентированные компании знают, что разговаривать с клиентами п...
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro — это безопасный, готовый к использованию гибкий онлайн-инструмент для ретроспективы и проверки работоспособности команд для совместно расположенных, удаленных и гибридных команд. Это интуитивно понятный инструмент с управляемыми ретроспективными методами, который каждый раз делает ваши ре...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — ведущее швейцарское решение для управления собраниями, разработанное для удовлетворения уникальных потребностей заседаний совета директоров, комитетов совета директоров и руководителей. Sherpany, которому доверяют ведущие европейские компании, повышает продуктивность совещаний на 45 %, оп...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'lock — это организатор встреч для гибких команд, предлагающий эффективность, сотрудничество и скорость с помощью ретроспектив с помощью искусственного интеллекта, ежедневных стендапов и сеансов планирования покерной оценки. Он работает как для удаленных, так и для гибридных команд через асинх...
DemoHop
demohop.com
Распределенным командам разработчиков технологий и исследований и разработок сложно собрать всех инженеров, продуктовые команды и заинтересованных сторон на одной странице. Чтобы решить эту проблему, DemoHop проводит онлайн-мероприятия, которые объединяют сотрудников и их идеи в течение нескольких к...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции собраний и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лиде...