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Программное обеспечение для управления собраниями - Самые популярные приложения - Афганистан
Программное обеспечение для управления собраниями помогает организовывать и проводить командные собрания, обеспечивая их продуктивность и целенаправленность. Пользователи используют эти инструменты для эффективного планирования встреч, часто интегрируя их с программным обеспечением календаря для обеспечения наглядности. Эти решения также предлагают такие функции, как создание повестки дня, ведение протокола и отслеживание консенсуса для повышения продуктивности собраний. Некоторое программное обеспечение включает базовые возможности управления задачами для действий, решенных во время собраний. Хотя большинство инструментов управления собраниями универсальны и могут использоваться для различных типов собраний, некоторые из них специально разработаны для специализированных встреч, таких как Scrums, ретроспективы, встречи один на один и семинары. Кроме того, определенное программное обеспечение для управления советами директоров включает в себя функции управления собраниями, но предназначено для встреч с участием руководителей высшего звена, членов совета директоров и комитетов.
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Focusmate
focusmate.com
Focusmate меняет ваш подход к работе, связывая вас с другими профессионалами, которые взяли на себя обязательство нести ответственность за выполнение своей самой важной работы.
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Notta
notta.ai
Notta — это ведущий инструмент для транскрипции с использованием искусственного интеллекта и средство ведения заметок на собраниях, которое помогает быстро транскрибировать и резюмировать любые голосовые разговоры в полезный текст с поддержкой 58 языков. * Важная новость: Airgram присоединилась к No...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Компания Bloom Growth призвана помочь командам предпринимательских лидеров достичь своих целей, предлагая руку помощи в укреплении организационного здоровья и лидерских навыков. Мы понимаем, что каждый клиент уникален, со своими мечтами, командами и препятствиями. Наша экосистема роста обеспечит бла...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтесь с бесконечными встречами и заметками. Rewatch — единственное решение, сочетающее в себе блокнот на базе искусственного интеллекта, устройство записи экрана и видеохаб для совместной работы. Благодаря этому вы можете исключить бесполезные встречи, сократить расходы и сосредоточиться на с...
Read
read.ai
Read — это идеальное приложение для гибридных встреч, в котором вы можете видеть показатели вовлеченности и настроений в режиме реального времени, таймер встречи и время разговора — все в одном месте. Когда встреча закончится, вы получите подробный отчет с мгновенным обзором встречи, стенограммой, в...
Sessions.us
sessions.us
Удивите своих участников интерактивными встречами и вебинарами. В Sessions есть все на одной платформе: расписание, стенограммы, комнаты, облачное хранилище и искусственный интеллект.
Sembly
sembly.ai
SaaS-решение Sembly, которое позволяет менеджерам и командам записывать, расшифровывать и создавать интеллектуальные сводки совещаний с протоколами совещаний. Работает с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Embly доступен на английском и более чем 42 языках в мобильных веб-приложениях, iOS и Android...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — это ИИ-помощник по проведению встреч, созданный для того, чтобы сделать процессы встреч более эффективными и информативными. Этот инструмент обеспечивает автоматическую видеозапись встреч в сочетании с возможностями транскрипции на базе искусственного интеллекта, что упрощает просмотр и п...
Grain
grain.com
Grain — это инструмент записи встреч на базе искусственного интеллекта, который позволяет людям, занимающимся клиентоориентированными функциями, понимать и отстаивать потребности своих клиентов. Grain подключается к платформам для встреч, таким как Zoom, Google Meet или Microsoft Teams, для автомати...
Leapsome
leapsome.com
Руководители и HR-команды дальновидных компаний (включая Spotify, monday.com и Unity) используют платформу Leapsome, чтобы замкнуть цикл между управлением производительностью, вовлечением сотрудников и обучением. В качестве платформы для расширения возможностей сотрудников Leapsome сочетает в себе и...
Notiv
notiv.com
Notiv — решение для анализа совещаний, которое повышает эффективность ваших разговоров в бизнесе. С помощью Notiv вы можете автоматически: - Записывать разговор. - Получать защищенную расшифровку того, что обсуждалось. - Обобщать сказанное для быстрого просмотра. - Делиться важными моментами разгово...
Vowel
vowel.com
Vowel — это инструмент для видеоконференций и встреч на базе искусственного интеллекта. Благодаря сводкам совещаний на базе искусственного интеллекта Vowel делает каждую встречу более инклюзивной и полезной, обеспечивая простоту, безопасность и надежность. Организуйте, записывайте, расшифровывайте, ...
Range
range.co
Range — это место, где удаленные и гибридные команды могут общаться друг с другом, асинхронно или в режиме реального времени. Проводите эффективные проверки и встречи в удобном для вашей команды графике, который позволит вам всем знать: – Знать, кто над чем работает, кому нужна помощь и как они себя...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — ведущая платформа виртуальных продаж. Планируйте встречи на автопилоте, проводите профессиональные видеоконференции и тренируйте команды продаж в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта. 100% соответствие GDPR, безопасность и поддержка корпоративного уровня. Платформа...
Hypercontext
hypercontext.com
Гиперконтекст помогает менеджерам проводить более эффективные встречи, связанные с их OKR и обзорами, и ему доверяют более 100 тысяч менеджеров в таких компаниях, как Netflix, Reprise, Centercode, PolicyMe и других. Менеджеры используют наше приложение для проведения личных встреч, командных встреч ...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — первый и единственный в мире цифровой помощник, созданный для менеджеров по работе с клиентами. Благодаря интеграции с Zoom мы автоматически делаем заметки, фиксируем и назначаем действия, выявляем риски и получаем отзывы о продукте. Более того, мы поможем вам составить последующие электр...
Claap
claap.io
Claap — это универсальное рабочее пространство для видео, объединяющее запись экрана, запись встреч и видео-вики в одном месте. С Claap вы сможете: - Заменить следующую встречу коротким видео. И быстрее получайте отзывы с помощью аннотаций, цепочек и видеоответов. Записывайте свои встречи с помощью ...
Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — трансформируйте и готовьте сво...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности G...
Parabol
parabol.co
Parabol — это инструмент для онлайн-совещаний, который помогает скрам-мастерам и другим лидерам проводить мощные управляемые ретроспективы, спринтерские оценочные встречи по покеру, стендапы и многое другое! Он готов к работе «из коробки», интегрируется с Jira, GitHub, GitLab, Azure DevOps, Slack, M...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — это платформа, ориентированная на людей, которая помогает компаниям расширять возможности своих команд с помощью проверок, OKR, KPI и действий, и все это связано с комплексным инструментом для встреч. Он позволяет менеджерам общаться с сотрудниками, предоставляет специальное пространство ...
Peoplebox
peoplebox.ai
Он предоставляет единую платформу для обзоров производительности, всесторонних обзоров, согласованных целей (OKR), личных встреч, опросов, ключевых показателей эффективности, управления задачами/проектами, стратегических встреч и анализа персонала. В отличие от других инструментов, его интеграция со...
Navigator
navigator.com
Все для удаленных встреч — все в одном месте: повестки дня, заметки, действия и ссылки на видеоконференции.
Dive
letsdive.io
Dive — это платформа для управления встречами, которая поможет вам перестать ненавидеть встречи. С помощью Dive вы можете легко проводить продуктивные встречи: составьте совместную повестку дня до встречи, эффективно управляйте ею во время встречи и сделайте ее действенной после встречи. У нас есть ...
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Программное обеспечение, расширяющее возможности вашей платы, от имени, которому вы доверяете. Nasdaq Boardvantage помогает директорам, комитетам и руководящим командам лучше подготовиться, вовлечься и скоординироваться в процессах сотрудничества и принятия решений. Кроме того, наш портал советов ди...
Circleback
circleback.ai
Circleback помогает командам получать максимальную пользу от каждой встречи — независимо от того, происходит ли она в Zoom, Google Meet, Slack или лично — путем автоматического написания лучших в своем классе резюме и принятия мер на основе важной информации. Например, Circleback может автоматическ...
Loopin
loopinhq.com
Loopin превращает ваши встречи в рабочие пространства, где вся ваша команда может сотрудничать и получать доступ к темам для обсуждения, заметкам и следующим шагам в одном месте. Эта платформа также может автоматически подключать похожие встречи для просмотра резюме прошлых встреч, поэтому у вас ест...
Laxis
laxis.com
Laxis — это помощник по проведению встреч с искусственным интеллектом, предназначенный для оптимизации общения с клиентами и предназначенный для того, чтобы помочь отделам по работе с доходами собирать ключевые идеи в ходе взаимодействия и лучше работать на различных коммерческих должностях. Инстру...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Retrium
retrium.com
Retrium позволяет agile-командам вести эффективное общение, получать новые идеи и разрабатывать планы действий.
Avoma
avoma.com
Avoma — это комплексный ИИ-помощник по проведению совещаний для команд, работающих с клиентами. Его технология на базе искусственного интеллекта помогает командам, работающим с клиентами, собирать важную информацию о клиентах до, во время и после важных встреч. Avoma анализирует информацию о разгово...
Adam.ai
adam.ai
adam.ai — это инновационное программное обеспечение для управления советами директоров, которое позволяет организациям собирать, управлять и делиться знаниями о собраниях, обеспечивая принятие решений для достижения бизнес-целей — идеальное решение для заседаний совета директоров, комитетов и проект...
Beenote
beenote.io
Beenote — это первое решение для управления собраниями руководителей для совета директоров, руководителей и команд. Beenote — простой, доступный и эффективный инструмент. От начала и до конца процесса встречи Beenote помогает командам организовывать эффективные встречи, планируя, проводя и отслежива...
Retime
retime.so
Retime — это инструмент повышения производительности, который помогает вам оптимизировать ваши встречи, управляя календарем, создавая повестку дня, делая заметки и создавая задачи в одном месте. С Retime вы можете легко планировать встречи и устанавливать повестку дня, делать заметки во время встреч...
Easynote
easynote.com
Easynote — это программное обеспечение для работы и совместной работы, с помощью которого кто угодно и где угодно может управлять своей повседневной работой. Его легко и легко масштабировать для любой отрасли или бизнеса благодаря уникальной сеточной системе. Независимо от того, хотите ли вы работат...
Appward
appward.com
Компании-разработчики программного обеспечения не понимают ваш бизнес. Из одной группы вы получаете жесткое решение, требующее дорогостоящей и трудоемкой реализации. С другого получаешь мешанину отключенных приложений. Мы чувствуем вашу боль. Appward предоставляет интеллектуальный набор из более чем...
Sprint Boards
sprintboards.io
Ретро-доски для гибких разработчиков. Создайте онлайн-доску ретроспективного спринта за считанные секунды и начните сотрудничать со своей командой, где бы они ни находились. Испытайте мощь и гибкость нашего современного цифрового инструмента, который сделает ваши ретроспективы легкими.
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes позволяет прикрепить повестку дня собрания к собранию Google. Оставьте непродуктивные собрания в прошлом, используя универсальное программное обеспечение для управления собраниями, которое позволяет создавать повестки дня, просматривать протоколы собраний — и все это из вашего календаря...
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, передовой веб-пакет программного обеспечения, совершает революцию в гибкости и ясности организации. Это не просто еще один инструмент, а взгляд в будущее работы. Испытайте мощь гибкого программного обеспечения, тщательно разработанного для современной эпохи управления людьми, проектами и ...
EasyRetro
easyretro.io
EasyRetro — это онлайн-инструмент, позволяющий распределенным командам проводить гибкие ретроспективы. Он был разработан для устранения любых препятствий и отвлекающих факторов, чтобы команды могли лучше проводить встречи и совершенствоваться в целом.
GoRetro
goretro.ai
GoRetro — это удобный, интересный и настраиваемый гибкий ретроспективный инструмент, который использует данные спринтов и настроения команды для постоянного улучшения. Тысячи Scrum-команд из компаний из списка Fortune 500, банков, государственных учреждений и инновационных стартапов используют GoRet...
Aster
asterapp.co
Астер решает задачи управления, коллективной деятельности и гибридного сотрудничества, уделяя особое внимание ритуалам. Это программное обеспечение для совместной работы, позволяющее вести, структурировать и визуализировать заметки для эффективных стратегических совещаний и лучшего контроля за дейст...
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation предоставляет миру простое и интеллектуальное решение для протоколирования встреч, основанное на распознавании голоса и других концепциях и технологиях искусственного интеллекта.
PixelMixer
pixelmixer.com
Ваша организация уже использует видео -> Теперь превратите его в знания. PixelMixer автоматически расшифровывает ваши встречи, обнаруживает интересующие их части и уведомляет других о том, что они пропустили. - Откройте для себя соответствующие разговоры, происходящие в вашей организации. - Оповещен...
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails был создан для улучшения ваших коммуникативных навыков и эффективности. Систематически и целенаправленно используя OurSails, вы можете собирать и использовать информацию в результате взаимодействия, чтобы улучшить согласованность и сотрудничество в своей жизни. Это так...
Meeedly
meeedly.com
Meeedly — это комплексное приложение для управления собраниями, предоставляющее инструменты для планирования и управления собраниями в группах.
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro предлагает распределенным командам лучший ретро-опыт. Это дает возможность честному и эффективному обсуждению помочь вашей команде выявить важные проблемы и предпринять действия для постоянного улучшения. Основные возможности: - Сохраняйте свежесть своих ретро-изображений с помощью красивы...
Tervene
tervene.com
Tervene обеспечивает операционное совершенство за счет цифровизации управленческой практики в сочетании с профессиональным коучингом. Объединив 6 инструментов управления в одном решении, Tervene поддерживает управление знаниями, проверку процессов, контроль операций, общение и решение проблем в заво...
Topicflow
topicflow.com
Topicflow использует искусственный интеллект и научно обоснованные методы для оценки производительности в режиме реального времени и постоянного ее улучшения, не тратя время на традиционные проверки производительности.
Connect4
connect4.app
Платформа для встреч с клиентами. Где процветают отношения с клиентами. Готовьтесь, встречайтесь, действуйте. Улучшайте отношения с клиентами с помощью простых инструментов Connect4 для подготовки, проведения встреч и отчетности. Клиентоориентированные компании знают, что разговаривать с клиентами п...
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro — это безопасный, готовый к использованию гибкий онлайн-инструмент для ретроспективы и проверки работоспособности команд для совместно расположенных, удаленных и гибридных команд. Это интуитивно понятный инструмент с управляемыми ретроспективными методами, который каждый раз делает ваши ре...
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings — это облачный инструмент для совместной работы для всех, кто устал от неэффективных и непродуктивных встреч. Благодаря нашему инструменту для проведения встреч ваши встречи станут более эффективными и организованными одним щелчком мыши. Поделитесь повесткой дня со своей командой, ...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — ведущее швейцарское решение для управления собраниями, разработанное для удовлетворения уникальных потребностей заседаний совета директоров, комитетов совета директоров и руководителей. Sherpany, которому доверяют ведущие европейские компании, повышает продуктивность совещаний на 45 %, оп...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'lock — это организатор встреч для гибких команд, предлагающий эффективность, сотрудничество и скорость с помощью ретроспектив с помощью искусственного интеллекта, ежедневных стендапов и сеансов планирования покерной оценки. Он работает как для удаленных, так и для гибридных команд через асинх...
DemoHop
demohop.com
Распределенным командам разработчиков технологий и исследований и разработок сложно собрать всех инженеров, продуктовые команды и заинтересованных сторон на одной странице. Чтобы решить эту проблему, DemoHop проводит онлайн-мероприятия, которые объединяют сотрудников и их идеи в течение нескольких к...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помощник для виртуальных встреч. Equal Time выходит за рамки транскрипции собраний и автоматизированных действий и помогает продвигать более инклюзивные встречи. Наша технология поможет вам услышать более тихие голоса и получить персональные рекомендации о том, как улучшить свое лиде...