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Программное обеспечение для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц - Самые популярные приложения - Коста-Рика
Программное обеспечение для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц служит жизненно важным инструментом в сфере связей с общественностью, помогая компаниям выявлять и взаимодействовать с традиционными представителями СМИ, влиятельными лицами в социальных сетях и блоггерами, которые обладают влиянием в своих соответствующих отраслях. Основная цель такого программного обеспечения — облегчить идентификацию и связь с людьми, чья аудитория соответствует интересам продуктов или сообщений компании. Это программное обеспечение предоставляет компаниям либо тщательно подобранную базу данных соответствующих влиятельных лиц, либо инструменты, позволяющие выявить выдающиеся голоса в конкретных областях знаний. Используя эту технологию, компании могут выявить экспертов рынка, готовых расширить свой контент или создать новый контент, соответствующий их бренду. Более того, программное обеспечение для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц дополняет инструменты медиа-мониторинга, предлагая понимание того, как профессионалы СМИ воспринимают присутствие бренда. Он имеет общие черты с программным обеспечением для распространения пресс-релизов, которое облегчает прямое распространение пресс-релизов среди представителей средств массовой информации и соответствующих онлайн-платформ.
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Meltwater
meltwater.com
Компания Meltwater, пионер в области медиа-аналитики, предоставляет специалистам по связям с общественностью, коммуникациям и маркетингу информационное преимущество, необходимое им для того, чтобы оставаться впереди, а также единое комплексное решение для повышения эффективности. Это единственное ко...
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет пользовательского контента, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиенто...
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
Critical Mention
criticalmention.com
Самая быстрая и надежная универсальная PR-платформа с возможностью глобального мониторинга СМИ, базой данных контактов со СМИ и надежной аналитикой. Результаты поиска легко анализируются, превращаются в полезные данные и передаются с помощью комплексного пакета Earned Media Suite от Critical Mention...
Sourcery
sourcery.ai
Привлекайте больше клиентов. Зарабатывайте качественные обратные ссылки. Перестаньте задаваться вопросом, как получить бесплатную рекламу. Наше программное обеспечение поможет вам самостоятельно зарабатывать качественные обратные ссылки. Так просто, это похоже на волшебство. » Повысить узнаваемость ...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — это веб-программное обеспечение, которое помогает лучшим маркетологам мира продвигать свои продукты, услуги и контент для создания ссылок, ажиотажа и брендов.
Cision
cision.com
Cision Ltd. — компания по связям с общественностью и поставщик программного обеспечения и услуг для средств массовой информации. Компания зарегистрирована на Каймановых островах, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс; с клиентами по всему миру. Компания стала публичной в результате обра...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
JustReachOut
justreachout.io
Программное обеспечение и рекомендации по связям с общественностью, которые помогут вам получить информацию, необходимую для развития вашего бизнеса. Обратитесь к вам, зная, что журналист хорошо подходит для вашей истории. Наше программное обеспечение позволяет вам находить наиболее актуальных журна...
Newswire
newswire.com
Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...
Prezly
prezly.com
Prezly — это универсальный инструмент для рассказывания историй для современных PR-команд и агентств. С Prezly вы можете сэкономить время на манипулировании несколькими устаревшими инструментами, такими как документы Word, электронная почта в виде обычного текста с тяжелыми вложениями и электронные ...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack помогает организациям укреплять доверие, рассказывать истории и демонстрировать ценность заработанных средств массовой информации. Мы делаем это с помощью программного обеспечения для управления связями с общественностью, которое сочетает в себе базу данных СМИ, презентацию, мониторинг и о...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...
Prowly
prowly.com
Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...
Storiad
storiad.com
Storiad помогает авторам планировать, развертывать и управлять кампаниями по продвижению цифровых книг, чтобы охватить нужную книжную аудиторию, повысить осведомленность о книгах и увеличить продажи книг.
IGLeads.io
igleads.io
Откройте для себя новые возможности для бизнеса и обращайтесь к каждому покупателю на планете, используя общедоступную базу данных Google. Ориентируйтесь на потенциальных клиентов, используя хэштеги и ключевые слова, и заключайте больше сделок.
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
Имея более 130 миллионов профилей в нашей базе данных с веб-сайтов Instagram, TikTok, YouTube и Blogger, NinjaOutreach — это ведущее программное обеспечение для блоггеров и влиятельных маркетинговых агентств для онлайн-брендов, цифровых маркетологов и малого бизнеса, заинтересованных в расширении св...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip — это универсальная PR-платформа, которая помогает предпринимателям, специалистам по связям с общественностью и маркетологам искать соответствующие контакты в средствах массовой информации (журналистов, редакторов, блоггеров, влиятельных лиц и т. д.), создавать списки СМИ, рассылать персона...
PressRush
pressrush.com
PressRush — это поисковая система для журналистов, которая постоянно отслеживает средства массовой информации и обновляет профили репортеров по мере публикации новых материалов.
Postaga
postaga.com
Postaga — это бесплатная универсальная платформа для создания ссылок, которая помогает вам легко создавать ссылки и получать трафик на ваш сайт. Благодаря своим инструментам на базе искусственного интеллекта Postaga делает все: от анализа вашего контента до поиска возможностей для распространения ин...
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill — ведущая платформа медиа-аналитики в режиме реального времени. Объединив команду опытных специалистов по связям с общественностью и отрасли под руководством Алекса Норткотта с инновационными технологиями, Roxhill предоставляет анализ средств массовой информации и информацию, необходимую вам...
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io — это программное обеспечение для связей с общественностью (PR), управляемое сообществом. Мы объединяем журналистов, предприятия малого и среднего бизнеса и стартапы для прямого общения и сотрудничества. Он предоставляет малому бизнесу самостоятельное решение, позволяющее ускорить их п...
PodSeeker
podseeker.co
Podseeker — это база данных подкастов для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Мы помогаем нашим пользователям ориентироваться в мире «новых медиа» и предоставляем инструменты, которые помогут им бронировать подкасты в качестве гостя.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отде...
Heepsy
heepsy.com
Heepsy — это платформа влиятельного маркетинга, предназначенная для брендов и агентств. Получите доступ к миллионам влиятельных лиц со всего мира, а также к инструментам, необходимым для поиска подходящего инструмента для ваших кампаний в социальных сетях. Найдите влиятельных лиц в Instagram, YouTub...
Telum Media
telummedia.com
Telum Media — это комплексная платформа для контактов со СМИ, которая создает связи между PR и медиаиндустрией в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
The Shelf
theshelf.com
The Shelf — это сайт, который помогает блоггерам-фрилансерам и влиятельным лицам в социальных сетях связаться с брендами, которые хотят сотрудничать.
OnePitch
onepitch.co
Избавьтесь от догадок в своей заработанной медиа-стратегии. Технология сопоставления OnePitch предоставляет точный список СМИ для каждого предложения, что упрощает вашей команде стимулирование интереса, обеспечение мест размещения и повышение узнаваемости бренда. Доставляйте результаты быстрее с One...
Wizikey
wizikey.com
Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger от Sprout Social произвел революцию в индустрии маркетинга в социальных сетях для некоторых крупнейших сегодня брендов и агентств, включая Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline и Dolce & Gabbana. Платформа социального интеллекта, основанная на...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Основанная в 2003 году, Mynewsdesk предлагает современное цифровое PR-решение для бизнеса, позволяющее взаимодействовать с журналистами, влиятельными лицами, клиентами и другими важными заинтересованными сторонами. Универсальная PR-платформа позволяет легко создавать и распространять новости и конте...