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Программное обеспечение для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц - Самые популярные приложения - Бахрейн Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц служит жизненно важным инструментом в сфере связей с общественностью, помогая компаниям выявлять и взаимодействовать с традиционными представителями СМИ, влиятельными лицами в социальных сетях и блоггерами, которые обладают влиянием в своих соответствующих отраслях. Основная цель такого программного обеспечения — облегчить идентификацию и связь с людьми, чья аудитория соответствует интересам продуктов или сообщений компании. Это программное обеспечение предоставляет компаниям либо тщательно подобранную базу данных соответствующих влиятельных лиц, либо инструменты, позволяющие выявить выдающиеся голоса в конкретных областях знаний. Используя эту технологию, компании могут выявить экспертов рынка, готовых расширить свой контент или создать новый контент, соответствующий их бренду. Более того, программное обеспечение для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц дополняет инструменты медиа-мониторинга, предлагая понимание того, как профессионалы СМИ воспринимают присутствие бренда. Он имеет общие черты с программным обеспечением для распространения пресс-релизов, которое облегчает прямое распространение пресс-релизов среди представителей средств массовой информации и соответствующих онлайн-платформ.