Торговая площадка программного обеспечения - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Marketplace, также известное как мультивендорные торговые площадки, позволяет пользователям создавать и управлять цифровыми витринами, на которых представлены списки продуктов и услуг от нескольких поставщиков. Эти инструменты упрощают весь процесс создания, размещения и управления онлайн-торговой площадкой, охватывая все: от дизайна веб-сайта до взаимодействия с поставщиками и доставки. Хотя программное обеспечение для торговых площадок похоже на платформы электронной коммерции в том, что они облегчают создание и управление цифровыми витринами, есть ключевое отличие: платформы электронной коммерции предназначены для одного поставщика, тогда как платформы электронной коммерции с участием нескольких поставщиков работают как цифровые витрины. рынок. Некоторые программные продукты на рынке доступны как автономные платформы, тогда как другие предлагаются исключительно или в качестве опции в качестве плагинов для других систем управления веб-контентом.
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AppDirect
appdirect.com
AppDirect - это платформа для управления облачными приложениями, позволяющая предприятиям оптимизировать использование, контролировать развертывание и повышать эффективность работы.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER - платформа для B2B электронной коммерции, упрощает процесс оптовых продаж и управление заказами между брендами и ритейлерами.
Tradly
tradly.app
Tradly позволяет пользователям создавать и управлять веб-сайтами для электронной коммерции и рынков без необходимости программирования.
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr Ecommerce - платформа для создания и управления интернет-магазином, включая управление товарами, клиентами и заказами.
Shipturtle
shipturtle.com
Shipturtle позволяет создать рынок на Shopify, управлять поставщиками и автоматизировать процессы доставки и комиссий без необходимости в инвентаре.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker - платформа для интеграции и автоматизации бизнес-процессов, связанная с управлением поставками и электронной коммерцией.
Convictional
convictional.com
Convictional помогает ритейлерам запускать программы дропшиппинга и маркетплейсов, обеспечивая интеграции и быстрый подход к новым поставщикам.
Labra
labra.io
Labra — платформа для управления облачной коммерцией, позволяющая более эффективно продавать совместно с облачными провайдерами и улучшать интеграцию с CRM.
BoxFox
boxfox.com
BoxFox – это B2B-маркетплейс, где небольшие розничные продавцы могут оценивать и продавать свои излишки товара авторизованным перепродавцам.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe — это платформа для создания онлайн-рынков без программирования, которая поддерживает интеграции и настраиваемость, позволяя масштабироваться по мере роста бизнеса.
Arcadier
arcadier.com
Arcadier — это онлайн-платформа для создания рыночных площадок, поддерживающая различные бизнес-модели и не требующая навыков программирования.
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid - это платформа для создания онлайн-рынков, позволяющая пользователям быстро и легко запускать торговые площадки без глубоких технических знаний.
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