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Торговая площадка программного обеспечения - Самые популярные приложения - о-в Рождества

Программное обеспечение Marketplace, также известное как мультивендорные торговые площадки, позволяет пользователям создавать и управлять цифровыми витринами, на которых представлены списки продуктов и услуг от нескольких поставщиков. Эти инструменты упрощают весь процесс создания, размещения и управления онлайн-торговой площадкой, охватывая все: от дизайна веб-сайта до взаимодействия с поставщиками и доставки. Хотя программное обеспечение для торговых площадок похоже на платформы электронной коммерции в том, что они облегчают создание и управление цифровыми витринами, есть ключевое отличие: платформы электронной коммерции предназначены для одного поставщика, тогда как платформы электронной коммерции с участием нескольких поставщиков работают как цифровые витрины. рынок. Некоторые программные продукты на рынке доступны как автономные платформы, тогда как другие предлагаются исключительно или в качестве опции в качестве плагинов для других систем управления веб-контентом.

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AppDirect

AppDirect

appdirect.com

AppDirect — бесплатное веб-приложение. Он позволяет вам использовать бизнес-приложения и управлять ими на одном простом и безопасном сайте из любой точки мира.

NuORDER

NuORDER

nuorder.com

NuORDER предлагает комплексное решение для электронной коммерции B2B со всеми инструментами, необходимыми брендам и покупателям для покупки, продажи и сотрудничества в Интернете. Наши виртуальные выставочные залы, цифровые каталоги и линейные таблицы позволяют брендам воплощать свои продукты в жизнь...

Convictional

Convictional

convictional.com

Convictional помогает признанным ритейлерам запускать новые программы перекрестных продаж, прямых поставок и торговых площадок. Наша платформа используется розничными торговцами для поиска, подключения и заключения сделок с любым поставщиком, включая нашу сеть, состоящую из более чем 5000 курируемых...

Tradly

Tradly

tradly.app

Запустите свой продукт, не создавая его с нуля. Простой конструктор без кода, наборы инструментов для разработки, интеграция со сторонними организациями. Разработчики и предприниматели запускают торговые площадки и коммерческие приложения с помощью Tradly. Как это работает? 1. Выберите бизнес-модель...

Shipturtle

Shipturtle

shipturtle.com

Превратите свой интернет-магазин в торговую площадку за считанные минуты! Вырастите в 10 раз, привлекая 100 продавцов и получая комиссию от их продаж. Заполните свой ассортимент продукции и станьте лидером отрасли. Нулевой инвентарь. Нулевые маркетинговые затраты. Неограниченный потенциал роста. Уст...

Sellr Ecommerce

Sellr Ecommerce

sellr.com

Sellr позволяет вам создать интернет-магазин электронной коммерции, который вы можете легко спроектировать и открыть за считанные минуты. Платформа Sellr позволяет вам управлять своими запасами и веб-страницами, создавать списки адресов электронной почты клиентов, принимать платежи и многое другое.

Kreezalid

Kreezalid

kreezalid.com

Kreezalid — это идеальное решение для электронной коммерции для запуска вашей торговой площадки, будь то обмен, продажа продуктов или аренда.

Logicbroker

Logicbroker

logicbroker.com

Logicbroker — это ведущая торговая платформа с участием нескольких поставщиков, которая легко объединяет торговых партнеров независимо от типов интеграции. Наши современные решения позволяют ритейлерам и брендам объединять, координировать и развивать свою коммерческую платформу, чтобы контролировать...

Labra

Labra

labra.io

Labra — это первая в мире платформа управления распределенной облачной коммерцией, которая позволяет независимым поставщикам программного обеспечения и партнерам-консультантам более эффективно продавать совместно с облачными гиперскейлерами и получать больший доход через облачные торговые площадки. ...

Arcadier

Arcadier

arcadier.com

Arcadier — самый быстрорастущий в мире разработчик онлайн-торговых площадок: более 16 000 торговых площадок построены с использованием технологий Arcadier. Наши решения поддерживают рынки B2B, B2C, P2P и закупок для пользователей в более чем 180 странах. Являясь удостоенным множества наград рыночным...

BoxFox

BoxFox

boxfox.com

BoxFox — это торговая площадка B2B, на которой мелкие ритейлеры могут оценить и продать излишки товаров авторизованным реселлерам.

Sharetribe

Sharetribe

sharetribe.com

Sharetribe: программное обеспечение торговой площадки для основателей. Самый быстрый конструктор торговых площадок без кода, который бесконечно расширяется с помощью кода. Sharetribe — это самый быстрый конструктор торговых площадок без кода, который бесконечно расширяется с помощью кода. Сократите ...

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