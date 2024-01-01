Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Торговая площадка программного обеспечения - Самые популярные приложения - Аргентина Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение Marketplace, также известное как мультивендорные торговые площадки, позволяет пользователям создавать и управлять цифровыми витринами, на которых представлены списки продуктов и услуг от нескольких поставщиков. Эти инструменты упрощают весь процесс создания, размещения и управления онлайн-торговой площадкой, охватывая все: от дизайна веб-сайта до взаимодействия с поставщиками и доставки. Хотя программное обеспечение для торговых площадок похоже на платформы электронной коммерции в том, что они облегчают создание и управление цифровыми витринами, есть ключевое отличие: платформы электронной коммерции предназначены для одного поставщика, тогда как платформы электронной коммерции с участием нескольких поставщиков работают как цифровые витрины. рынок. Некоторые программные продукты на рынке доступны как автономные платформы, тогда как другие предлагаются исключительно или в качестве опции в качестве плагинов для других систем управления веб-контентом.