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Программное обеспечение для управления маркетинговыми ресурсами (MRM) облегчает эффективное управление маркетинговыми активами, помогая маркетологам в тщательном планировании и составлении бюджета для различных маркетинговых мероприятий. Программное обеспечение MRM, являющееся неотъемлемой частью стратегии маркетинговых операций компании, играет ключевую роль в определении маркетинговых планов, содействии сбору и распространению маркетинговых активов, проведении кампаний и мониторинге эффективности активов. Объединив все маркетинговые материалы в единую систему, MRM обеспечивает единообразие брендинга и обмена сообщениями, одновременно давая маркетологам возможность создавать оптимизированные рабочие процессы и процессы, тем самым повышая операционную эффективность. Платформы MRM, которые часто используются вместе с дополнительными инструментами, такими как автоматизация маркетинга, маркетинг по электронной почте и аналитическое программное обеспечение, легко интегрируются с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и более широкими решениями по управлению цифровыми активами, предлагая полный набор функций для эффективного управления маркетингом.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp - это облачная платформа для управления проектами, предлагающая инструменты для планирования, организации и сотрудничества в командах.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork — платформа для управления проектами, позволяющая командам планировать, отслеживать и управлять задачами и ресурсами.
Wrike
wrike.com
Wrike - это платформа для управления проектами и совместной работы, обеспечивающая создание, отслеживание и организацию задач для повышения продуктивности команды.
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt — простое ПО для управления проектами с диаграммами Ганта, планированием, отслеживанием времени и возможностью совместной работы.
Hive
hive.com
Hive — это платформа для управления проектами, позволяющая командам эффективно назначать задачи, отслеживать дедлайны и общаться в реальном времени.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO — это онлайн-программное обеспечение для управления проектами с диаграммами Ганта, позволяющее командам планировать, отслеживать прогресс и сотрудничать.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Attribution
attributionapp.com
Attribution — это инструмент для многофункциональной атрибуции, позволяющий отслеживать расходы, конверсии и эффективность рекламы на разных платформах.
Lytho
lytho.com
Lytho — платформа для управления творческими процессами, позволяющая командами сотрудничать и обмениваться отзывами о контенте в различных форматах.
Shape.io
shape.io
Shape.io — платформа для управления PPC, упрощающая контроль расходов и результатов. Автоматизация бюджетирования и интеграция с основными рекламными сетями.
Planful
planful.com
Planful — облачная платформа для финансового планирования и анализа, которая помогает автоматизировать процессы и анализировать данные в режиме реального времени.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud - платформа для автоматизации распределенного маркетинга, упрощающая запуск и управление локализованными рекламными кампаниями.
Narrator
narrator.ai
Приложение Narrato — платформа для создания контента с поддержкой AI, управления проектами и автоматизации рабочего процесса для команд любого размера.
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash - это приложение для обработки платежей и кредитования в рекламной отрасли, предлагающее карты для рекламных расходов и финансовые услуги.
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — это платформа для B2B-маркетинга, использующая ИИ для анализа данных, прогнозирования и оптимизации маркетинговых бюджетов.
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank — это платформа для управления цифровыми активами, которая помогает организациям хранить, обмениваться и одобрять контент с соблюдением стандартов.
Mtivity
mtivity.com
Mtivity - программное обеспечение для автоматизации процессов закупки печати и управления печатью, доступное на платформе SaaS.
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx - это платформа для брендов, позволяющая управлять цифровым маркетингом через независимых ритейлеров и анализировать их результаты.
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition GTM - платформа для автоматизации процессов выхода на рынок, координирующая запуск продуктов, маркетинговые кампании и стратегии продаж.
MarcomCentral
marcom.com
MarcomCentral - платформа для управления маркетинговыми ресурсами, упрощающая сотрудничество и распределение активов среди команд.
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